Tip de la RAE: inicio del curso escolar, claves de redacción

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre será benéfico en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, mediante la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Uso correcto

Con motivo del inicio del nuevo curso escolar en varios países a comienzos del mes de septiembre, se ofrece a continuación una serie de claves para la redacción adecuada de las noticias relacionadas con el ámbito educativo.

Opciones como reanudación , regreso o vuelta (escolar) son preferibles al galicismo rentrée para aludir al fin del periodo vacacional.

Se escriben con minúscula las denominaciones genéricas de etapas y ciclos educativos ( educación secundaria , educación superior , etc.), pero con mayúscula si se trata del nombre oficial porque tiene valor de nombre propio: Educación Secundaria Obligatoria , Formación Profesional . En el caso de que coincidan, como ocurre con educación infantil o Educación Infantil , que puede referirse tanto al ciclo educativo como a su denominación oficial, se optará por una u otra en función de a qué se refiera en cada caso concreto.

Los niveles de los ciclos van en minúscula y pueden abreviarse con la representación correspondiente del ordinal en arábigos, con punto abreviativo y letra volada : «Ha repetido primero», «Está en 2.º de carrera».

Los nombres de las disciplinas científicas y de las ramas del conocimiento se escriben con minúscula inicial («Ha habido grandes avances en el campo de las matemáticas»), pero con mayúscula si son las denominaciones de una asignatura, materia, grado o diplomatura en el entorno académico («Este año me matriculé en la asignatura de Inglés»), aunque ambos aparezcan en la misma frase, como en «La arquitectura ha avanzado mucho desde que estudié Arquitectura».

Los nombres oficiales de los centros educativos llevan mayúsculas iniciales y no requieren comillas ni cursiva : «El Instituto de Enseñanza Secundaria Isabel la Católica abre sus puertas».

En el caso de que se haga referencia al centro solo con el sustantivo genérico, este se escribirá generalmente con minúscula («Este centro es público», «Mi universidad está lejos»), aunque es posible la mayúscula si va precedido por un artículo determinado, cuando se considera una mención anafórica del nombre completo: el Instituto , el Colegio .

Si se mencionan los departamentos de un centro escolar, lo indicado es utilizar mayúsculas iniciales : Secretaría , Cátedra de Lingüística . Sin embargo, se escriben con minúsculas , respetando las mayúsculas de los nombres propios que pudieran contener, las denominaciones de los diferentes recintos : sala de profesores , aula de música , salón de actos , aula Jacinto Benavente .

Los nombres de cargos o profesiones van con minúscula inicial : maestro , catedrática , doctor , ingeniera agrónoma …

En caso de citar el nombre oficial de la titulación, este se escribe con mayúscula: licenciado en Ciencias de la Información o licenciatura en Ciencias de la Información .

ESO , PDI o TIC son siglas, no abreviaturas, por lo que se escriben con mayúsculas y sin puntos . Asimismo, no es apropiado formar su plural escrito añadiendo una ese minúscula, como en TICs , sino mantenerlas invariables, por lo que se recomienda el uso de algún determinante para indicarlo («¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las TIC?»). Sin embargo, en el lenguaje oral sí es adecuado pronunciar la ese.

En cuanto a su desarrollo, se hace en minúsculas si corresponde a un nombre común ( PDI es pizarra digital interactiva ) y en mayúscula en el caso de que sea propio ( ESO se desarrolla como Educación Secundaria Obligatoria ).

Cuando en un enunciado se incluye la sigla ESO , dado que su núcleo es el sustantivo común educación , es recomendable anteponer el artículo la : «Estudia tercero de la ESO». No obstante, no se considera inadecuado prescindir de él: «Estudia tercero de ESO».

En español se ha extendido el uso de bullying para referirse específicamente al acoso que se produce en el ámbito escolar. Es aconsejable sustituir este anglicismo por acoso escolar , cuyo uso preferente promueve el Diccionario panhispánico de dudas por razones de unidad denominativa sobre otras alternativas, como matonismo , matoneo o matonaje escolar .

Para evitar los anglicismos homeschooling y homeschooler , se pueden emplear las expresiones educar o educación en casa y educador o estudiante en casa , respectivamente.

En el ámbito educativo se ha introducido el concepto de incluir actividades lúdicas en el aula. Para referirse a él es más apropiado utilizar el término ludificación , no gamificación , que es un mero calco del inglés gamification .

Llevan mayúsculas iniciales todos los términos significativos de los títulos tanto de los encuentros de profesionales y especialistas ( Jornadas de Redes de Investigación en Innovación Docente ) como de los planes, proyectos o programas ( Programa de Formación Docente ).

El término currículo significa , de acuerdo con el diccionario académico, ‘plan de estudios’, ‘conjunto de estudios y prácticas destinadas a que el alumno desarrolle plenamente sus posibilidades’ y ‘currículum’ , mientras que currículum solo alude a la ‘relación de los títulos, honores, cargos, trabajos realizados, datos biográficos, etc., que califican a una persona’.

La locución honoris causa se escribe en minúscula y, por ser un latinismo, también en cursiva : «Ha sido investido hoy doctor honoris causa ».

¿Qué es la RAE?

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.