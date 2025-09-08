Extienden la convocatoria del Premio Azcuy

La séptima edición del Premio Azcuy extiende su convocatoria para proyectos artísticos de gran escala en Buenos Aires

La organización del Premio Azcuy anunció la extensión de la convocatoria para su séptima edición. El certamen, que reconoce y premia proyectos artísticos de gran escala pensados para los edificios de la serie Donna, diseñados en la Ciudad de Buenos Aires, recibirá inscripciones hasta el 29 de septiembre. Más de 500 artistas ya se han sumado al concurso, según la información difundida por la fundación y el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.

El Premio Azcuy es una convocatoria nacional que impulsa la presentación de proyectos de artistas visuales, tanto individuales como colectivos, argentinos o extranjeros con al menos tres años de residencia en el país. Los proyectos deben estar concebidos para espacios de la desarrolladora Azcuy, y en esta edición la intervención estará dirigida al edificio Donna Settima.

Para ampliar su alcance, como novedad y para ampliar el alcance territorial, los organizadores realizaron encuentros en ciudades como Salta, Tucumán y Rosario. Las iniciativas incluyeron charlas abiertas en instituciones como el Museo de Bellas Artes Lola Mora, el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán, y el Museo Castagnino+Macro. El evento reunió la experiencia de artistas como Guido Yannitto, Benjamín Felice, Carlota Beltramé, Mariana de Matteis y Claudia del Río en actividades dirigidas a la comunidad artística.

El certamen nacional busca propuestas de artistas visuales para intervenir el edificio Donna Settima

La selección de los finalistas estará a cargo de un jurado integrado por artistas, curadores y representantes del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y Azcuy. Las bases y condiciones se encuentran disponibles en www.premioazcuy.com. Los proyectos preseleccionados recibirán un estímulo de 1.500 dólares para el desarrollo de sus propuestas antes de la presentación final ante el jurado.

En la instancia final se elegirá un único ganador, quien será anunciado en noviembre. La persona seleccionada recibirá 10.000 dólares y la producción ejecutiva de su obra, con el apoyo técnico y curatorial de los equipos del museo y la desarrolladora.

El jurado de la edición 2025 estará integrado por Gerardo Azcuy, fundador y director general de Azcuy; Guadalupe Chirotarrab, curadora radicada en Buenos Aires; Raúl Flores, curador del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires; Sol Juárez, directora creativa de Azcuy; Malgorzata Ludwisiak, curadora internacional de Gdansk; además de los artistas Julián Terán (Buenos Aires) y Guido Yannitto(Salta).

El certamen, nacido en 2019, busca incorporar el arte contemporáneo a espacios urbanos

Desde su lanzamiento en 2019, el Premio Azcuy ha impulsado el desarrollo de obras como Mutanti de Diego Bianchi (Donna Terra, 2019); Mundo Imaginal de Adriana Bustos (Donna Acqua, 2020); La montaña concreta de Fabián Bercic (Donna Reggia, 2021); Sonos de Hernán Soriano (Donna Magna, 2022) y Suave Star de Nacha Canvas (Donna Fiore, 2023). El último proyecto premiado, Orlas Sacro Calchaquíes, de Benjamín Felice, está en proceso de materialización para ser instalado en el edificio Donna Vita.

El certamen, nacido en 2019, busca incorporar el arte contemporáneo a espacios urbanos fuera de los circuitos tradicionales, y promover la producción de obras que establecen nuevas relaciones con la arquitectura y el entorno. De acuerdo con los términos de la convocatoria, la actual edición sigue orientada a fomentar la proyección y visibilidad de artistas de todas las provincias.

Fotos de archivo.