“Las corrientes” tendrá su estreno mundial en Toronto y luego competirá en San Sebastián

La película 'Las corrientes' de Milagros Mumenthaler tendrá su estreno mundial en el Festival de Toronto

La película Las corrientes, tercer largometraje de la cineasta argentina Milagros Mumenthaler, tendrá su estreno mundial el lunes 8 de septiembre en la sección competitiva Platform del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF). La producción, encabezada por Isabel Aimé González Solá, se presenta como la única representante iberoamericana en esa categoría, orientada a directores con una visión autoral marcada y narrativa distintiva.

El filme, producido en conjunto por Ruda Cine de Argentina y Alina Film de Suiza, también figura en la Competencia Oficial de la edición 73.ª del Festival de San Sebastián, programado entre el 19 y el 27 de septiembre, donde competirá por la Concha de Oro a la mejor película.

"Las corrientes" participa de la sección Platform del TIFF y en la Competencia Oficial de San Sebastián

Además, la programación incluye presentaciones confirmadas en festivales internacionales de Busan (Corea del Sur) y Nueva York, a lo largo de septiembre y octubre. El estreno en cines argentinos está previsto para el 13 de noviembre.

La trama sigue la historia de Lina, una profesional del mundo de la moda de 34 años, quien, tras recibir un premio en Suiza, toma una decisión repentina que afecta su vida personal y profesional. Al regresar a Buenos Aires, Lina mantiene en secreto lo que sucedió, lo que da origen a un proceso de transformación interna relacionado con recuerdos y experiencias pasadas.

La directora Milagros Mumenthaler suma con este film una nueva obra de carácter intimista a su filmografía

Milagros Mumenthaler nació en Córdoba en 1977, y se trasladó de niña a Suiza, donde completó su formación. Egresada de la Universidad del Cine, debutó como directora de largometrajes con Abrir puertas y ventanas en 2011, obra destacada en festivales internacionales que recibió el Leopardo de Oro y reconocimientos en Locarno y Mar del Plata. Su segundo trabajo, La idea de un lago, fue seleccionado en festivales de Locarno, Busan, San Sebastián y Rotterdam.

Con Las corrientes, suma una nueva incursión en relatos de carácter intimista. El reparto del film está integrado por Esteban Bigliardi, Claudia Sanchez, Ernestina Gatti, Jazmín Carballo y Sara Bessio.

[Fotos: gentileza prensa Las corrientes]