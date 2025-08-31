Cultura

Lanzan un concurso de arte con $18,5 millones en premios

El Premio de Pintura Bancor, que celebra su 18° edición, convoca a artistas de todo el país en las categorías pintura y muralismo, con postulaciones digitales y exhibición de obras en Córdoba a fin de año

Guardar
Lanzan un concurso de arte
Lanzan un concurso de arte con $18,5 millones en premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La edición 2025 del Premio de Pintura Bancor repartirá $18.500.000 en premios entre las categorías de pintura y muralismo, informaron durante el lanzamiento del concurso que se realizó en simultáneo a la presentación del Mercado de Arte Córdoba (MAC).

En la categoría pintura, se otorgarán un Primer Premio Adquisición de $4.500.000, un Segundo Premio Adquisición de $3.000.000 y un Tercer Premio Adquisición de $2.000.000. Además, se entregarán tres Menciones Arte Bancor Joven Adquisición (para artistas de hasta 35 años) de $1.500.000 cada una. En la categoría muralismo, el Primer Premio Muralismo Córdoba será de $4.500.000.

El Premio de Pintura Bancor, que en 2025 celebrará su 18° edición, se ha consolidado como el único salón de alcance nacional realizado en Córdoba, promoviendo tanto el arte contemporáneo como el urbano en la ciudad, reconocida oficialmente como “Capital Provincial del Arte Urbano”.

Desde su creación, el certamen
Desde su creación, el certamen ha recibido cerca de 12.000 obra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde su creación, el certamen ha recibido cerca de 12.000 obras provenientes de distintos puntos de Argentina, y ha permitido conformar una colección patrimonial de más de 70 obras y 7 murales emplazados en la ciudad de Córdoba. En la edición 2024, participaron 630 obras de pintura y 56 proyectos de muralismo.

La convocatoria está abierta a artistas individuales o colectivos de todo el país, mayores de 18 años, sin restricción temática. Para la categoría pintura, el plazo de inscripción se extiende hasta el 25 de septiembre de 2025, y para muralismo, hasta el 23 de octubre de 2025.

Las postulaciones deben realizarse de manera digital a través del sistema de inscripciones disponible online. Posteriormente, los artistas seleccionados en pintura deberán enviar sus obras físicamente al Multiespacio Cultural Bancor (Entre Ríos 119, Córdoba), donde serán exhibidas en diciembre del año en curso.

En el caso de muralismo, los proyectos presentados deben ser inéditos y la obra ganadora se ejecutará en un espacio público de la ciudad de Córdoba, cuya ubicación se confirmará próximamente.

La coordinación general del certamen está a cargo de la curadora, docente y artista Verónica Molas, mientras que el jurado lo integran figuras reconocidas del arte como Rodrigo Alonso, María Cristina Rossi, Daniel Fischer, Daiana Martinello y David Petroni.

Durante la jornada, la provincia también inauguró la muestra “Espíritu Bonino”, dedicada al artista cordobés Jorge Bonino, que permanecerá expuesta en la Sala Francisco Vidal de la delegación, con investigación y curaduría de Sofía Torres Kosiba.

Temas Relacionados

Premio de Pintura BancorCórdobaArte contemporáneopremio de arte

Últimas Noticias

Hallazgo: una estatuilla vikinga reescribe la percepción histórica de los guerreros escandinavos

Una escultura redescubierta en un museo de Dinamarca ofrece una visión inédita sobre la verdadera imagen de esta cultura

Hallazgo: una estatuilla vikinga reescribe

La increíble histora de la pintura robada por los nazis que apareció en Argentina y volvió a desaparecer

Una obra de Giuseppe Ghislandi, perdida desde la Segunda Guerra Mundial, fue identificada por casualidad en el anuncio inmobiliario de una vivienda de Mar del Plata, desatando una historia digna de película de misterio

La increíble histora de la

La huella de van Gogh en el arte moderno: el diálogo entre Matisse y la vanguardia del siglo XX

La reciente adquisición del Museo Van Gogh revela cómo la influencia del pintor neerlandés redefinió la expresividad y el color en generaciones posteriores, abriendo nuevas rutas para la innovación artística europea

La huella de van Gogh

“El mago del Kremlin”: el retrato autoritario de Vladimir Putin que desafía a Occidente

La nueva película de Olivier Assayas, protagonizada por Jude Law, en la que explora la transformación política de Rusia se presenta en el Festival de Venecia

“El mago del Kremlin”: el

El tango se convierte en el mejor aliado de pacientes con Parkinson en Buenos Aires

Un innovador taller en el Hospital Ramos Mejía demuestra que la música y el baile pueden mejorar la movilidad y el ánimo de quienes conviven con esta enfermedad neurodegenerativa

El tango se convierte en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Continúa con la búsqueda de

Continúa con la búsqueda de Fernando y Caleb, los primos desaparecidos en el río Paraná

La Reina Máxima y su look total white: el estilo que marcó el pulso del glamour en el Gran Premio de Fórmula 1

Los dueños de la Suizo Argentina pidieron la nulidad de la causa en la se investiga el supuesto pago de coimas

Volvía de trabajar y un hombre borracho la agarró de los pelos y abusó de ella en un baldío de Mariano Acosta

Desde golpes de calor hasta la propagación de enfermedades, cómo impacta el cambio climático en la salud

INFOBAE AMÉRICA
Los jueces verdugos y sicarios

Los jueces verdugos y sicarios no pueden continuar en la impunidad

6 hábitos diarios pueden reducir el riesgo de deterioro cognitivo

Las nuevas baterías nucleares prometen alimentar sensores, robots y dispositivos médicos durante décadas

La ciencia identifica indicadores clave para anticipar brotes virales persistentes con apoyo de nuevas tecnologías

El misterio detrás de las orugas peludas que invaden pueblos y desaparecen sin dejar rastro

TELESHOW
La respuesta de Silvina Escudero

La respuesta de Silvina Escudero tras la aparición de su hermana Vanina en el programa de Mirtha Legrand

Virginia Gallardo votó en las elecciones de Corrientes 2025: el buzo patriótico que eligió

Las increíbles fotos de las vacaciones de Jimena Monteverde y su marido en Italia

Tiago PZK debutó en La Peña de Morfi: “Tenía el sueño de poder vivir de mi música”

Juana Viale apostó por un look colorido en medio de la tormenta de Santa Rosa: “Nos acercamos a la primavera”