Lanzan un concurso de arte con $18,5 millones en premios

La edición 2025 del Premio de Pintura Bancor repartirá $18.500.000 en premios entre las categorías de pintura y muralismo, informaron durante el lanzamiento del concurso que se realizó en simultáneo a la presentación del Mercado de Arte Córdoba (MAC).

En la categoría pintura, se otorgarán un Primer Premio Adquisición de $4.500.000, un Segundo Premio Adquisición de $3.000.000 y un Tercer Premio Adquisición de $2.000.000. Además, se entregarán tres Menciones Arte Bancor Joven Adquisición (para artistas de hasta 35 años) de $1.500.000 cada una. En la categoría muralismo, el Primer Premio Muralismo Córdoba será de $4.500.000.

El Premio de Pintura Bancor, que en 2025 celebrará su 18° edición, se ha consolidado como el único salón de alcance nacional realizado en Córdoba, promoviendo tanto el arte contemporáneo como el urbano en la ciudad, reconocida oficialmente como “Capital Provincial del Arte Urbano”.

Desde su creación, el certamen ha recibido cerca de 12.000 obras provenientes de distintos puntos de Argentina, y ha permitido conformar una colección patrimonial de más de 70 obras y 7 murales emplazados en la ciudad de Córdoba. En la edición 2024, participaron 630 obras de pintura y 56 proyectos de muralismo.

La convocatoria está abierta a artistas individuales o colectivos de todo el país, mayores de 18 años, sin restricción temática. Para la categoría pintura, el plazo de inscripción se extiende hasta el 25 de septiembre de 2025, y para muralismo, hasta el 23 de octubre de 2025.

Las postulaciones deben realizarse de manera digital a través del sistema de inscripciones disponible online. Posteriormente, los artistas seleccionados en pintura deberán enviar sus obras físicamente al Multiespacio Cultural Bancor (Entre Ríos 119, Córdoba), donde serán exhibidas en diciembre del año en curso.

En el caso de muralismo, los proyectos presentados deben ser inéditos y la obra ganadora se ejecutará en un espacio público de la ciudad de Córdoba, cuya ubicación se confirmará próximamente.

La coordinación general del certamen está a cargo de la curadora, docente y artista Verónica Molas, mientras que el jurado lo integran figuras reconocidas del arte como Rodrigo Alonso, María Cristina Rossi, Daniel Fischer, Daiana Martinello y David Petroni.

Durante la jornada, la provincia también inauguró la muestra “Espíritu Bonino”, dedicada al artista cordobés Jorge Bonino, que permanecerá expuesta en la Sala Francisco Vidal de la delegación, con investigación y curaduría de Sofía Torres Kosiba.