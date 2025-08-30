Cultura

Guillermo del Toro presenta en Venecia su versión “increíblemente emocional” de Frankenstein

El cineasta mexicano debuta en la Mostra con una adaptación de alto presupuesto del clásico de Mary Shelley, protagonizada por Oscar Isaac y Jacob Elordi

Por José Vicente Bernabeu

Guardar
Guillermo del Toro presenta en
Guillermo del Toro presenta en Venecia su adaptación de Frankenstein, una versión emotiva y personal del clásico de Mary Shelley

Tras el paso por la alfombra roja veneciana de directores como Yorgos Lanthimos y Noah Baumbach, este sábado le llega el turno a otro habitual de Hollywood, el mexicano Guillermo del Toro, que trae a la Mostra una adaptación de alto presupuesto de Frankenstein, el relato de Mary Shelley sobre Victor Frankenstein, un egocéntrico científico que da vida a una criatura que lo acabará llevando a la ruina.

“Buscando la vida, creé la muerte”, afirma en un momento Frankenstein (Oscar Isaac) creador de una criatura que, en muchos aspectos, despierta ternura. Con una cuidada estética gótica, del Toro trae a la pantalla una historia que habla de violencia, autoconocimiento e identidad a través de un personaje cautivador interpretado por el actor australiano Jacob Elordi.

Según declaró del Toro durante el Festival de Cannes en mayo, se trata de “una historia emotiva, tan personal como todo lo demás” que haya hecho. Es sobre “ser un padre, ser un hijo”, apuntó, asegurando que no estaba haciendo “una película de terror” sino un filme “increíblemente emocional”. Con este proyecto, que será estrenado por Netflix, “concluye una búsqueda” que empezó cuando tenía 7 años, al ver “por primera vez las películas de Frankenstein de James Whale”, realizadas en los años 1930, explicó el realizador de El laberinto del fauno y La forma del agua.

Oscar Isaac y Jacob Elordi
Oscar Isaac y Jacob Elordi protagonizan la nueva adaptación de Frankenstein, que será estrenada por Netflix

“La obra maestra de Mary Shelley está llena de preguntas que me queman dentro del alma: preguntas existenciales, tiernas, salvajes, sin escapatoria, como sólo una mente joven puede plantear y a las que sólo los adultos y las instituciones creen poder responder”, indicó el director mexicano, ganador del Oscar y del León de Oro por La forma del agua. “Para mí, sin embargo, sólo los monstruos tienen la respuesta a todos los misterios”, agregó.

Manifestación propalestina

Hay una manifestación propalestina convocada a partir de las 17 hs. (hora de Italia) en el Lido, la isla de la laguna de Venecia donde tiene lugar el festival. La marcha, bajo el lema “Paren el genocidio en Palestina”, fue organizada por un colectivo de profesionales del sector audiovisual, Venice4Palestine, recientemente creado.

Christoph Waltz, Felix Kammerer, Oscar
Christoph Waltz, Felix Kammerer, Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth, protagonistas de "Frankenstein", este sábado 30 de agosto en Venecia

Con la protesta, quieren “romper el silencio y desviar el foco del festival hacia Palestina”, indicaron los convocantes en un comunicado. “El festival de cine de Venecia no debe quedar como un evento aislado de la realidad, sino convertirse en un espacio para denunciar el genocidio que está llevando a cabo Israel con la complicidad de los gobiernos occidentales”, señalaron.

Para el domingo también han organizado un acto en el Lido, en colaboración con el movimiento BDS, que elabora campañas de boicot, desinversiones y sanciones contra Israel. Por su parte, el director artístico de la Mostra, Alberto Barbera, sostuvo el miércoles que el certamen es “un lugar de apertura y de debate”. “Nunca hemos dudado en declarar claramente nuestro enorme sufrimiento frente a lo que está sucediendo en Palestina (...), con la muerte de civiles y, sobre todo, de niños”, insistió.

Fuente: AFP

[Fotos: REUTERS/Remo Casilli; prensa Netflix]

Temas Relacionados

Guillermo del ToroFrankensteinFestival de VeneciaCine

Últimas Noticias

“Paranoia”, lo nuevo de Daniel Guebel: cómo es la novela que desafía los límites de la realidad

La obra explora la delgada línea entre lo verdadero y lo ficticio a través de relatos independientes que abordan secretos, conspiraciones y deseos

“Paranoia”, lo nuevo de Daniel

Margaret Atwood, Julian Barnes, y Patti Smith publican libros de no ficción para cerrar el año

Los tres autores resaltan en una lista de novedades editoriales que incluye también a Jane Austen, Rubén Blades, Fernando Savater y Noam Chomsky

Margaret Atwood, Julian Barnes, y

“Adulto”: un film que muestra con sensibilidad y belleza cómo es crecer de golpe

Ganadora de varios premios, la película del argentino Mariano González narra de manera intimista y sin juicios morales el vínculo entre un adolescente y su padre, una figura evanescente e incapaz de proteger a nadie

“Adulto”: un film que muestra

Affair, la feria boutique de arte que ilumina el Microcentro porteño

En su tercera edición, el evento en las galerías Larreta reúne propuestas destacadas de 30 espacios del país y el exterior

Affair, la feria boutique de

“Ahora tengo el pelo largo, por los hombros”: adelanto de “Los nuevos”, la nueva novela de Pedro Mairal

El autor de “La uruguaya” y “Una noche con Sabrina Love” cuenta una historia “coming of age”, con el paso de tres amigos de la adolescencia a la adultez

“Ahora tengo el pelo largo,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Asesinaron a una joven que

Asesinaron a una joven que trabajaba como chofer de aplicación durante un intento de robo en La Matanza

“Nos estábamos reseteando”: la respuesta de Axel Kicillof sobre la interna con La Cámpora y su relación con Cristina Kirchner

La producción de petróleo de la Argentina alcanzó en julio su máximo nivel en 26 años

Asaltaban casas de adultos mayores y los maniataban para robarles: fueron detenidos

Elecciones en Corrientes: siete candidatos disputan la gobernación en un escenario abierto a segunda vuelta

INFOBAE AMÉRICA
La ley, la ley y

La ley, la ley y la ley

A pocos días del veredicto por presunto golpismo, uno de los hijos de Bolsonaro comentó que el ex presidente de Brasil “no quiere alimentarse”

Nuevos datos de inflación moderada allanan el camino para recortes de tasas de interés

Un dron ucraniano provocó un incendio cerca del “palacio de Vladimir Putin” en el sur de Rusia

El momento del asesinato del ex presidente del Parlamento ucraniano Andriy Parubiy

TELESHOW
Leandro Paredes visitó a Martín

Leandro Paredes visitó a Martín Bossi en el teatro: el divertido video del encuentro en camarines

La llamativa coincidencia de Juana Repetto con sus hijos luego de anunciar su embarazo: “Me parece un flash”

Daniela Batlle Casas: “Piensan que Gerson me mantiene”

Soledad definió los cinco participantes que integrarán su equipo en La Voz Argentina: el pedido de ayuda al público

Una historia de ida, de sueños y de vuelta: Yayo Cáceres emociona con su regreso al país al frente de Ron Lalá