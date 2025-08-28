Premio Kirkus: estos son los finalistas al galardón literario de los 50 mil dólares

Las novelas de Angela Flournoy, Kiran Desai y Megha Majumdar y las memorias de Arundhati Roy están entre los finalistas del 12do Premio Kirkus anual, que otorga un premio en efectivo de 50.000 dólares a los ganadores de ficción, no ficción y literatura para lectores jóvenes.

Kirkus, la publicación comercial de larga trayectoria, anunció los seis nominados en cada una de las tres categorías.

La soledad de Sonia y Sunny de Desai, en la que una reportera de Associated Press es un personaje destacado, también está entre las finalistas del Premio Booker. El desierto de Flournoy es su primera novela desde que debutó con La casa Turner hace una década, y Un guardián y un ladrón de Majumdar es su primer libro desde su célebre debut, A Burning, publicado en 2020.

Isola de Allegra Goodman, The Slip de Lucas Schafer y Flesh de David Szalay son los otros finalistas.

Mother Mary Comes to Me de Roy es una nominación de no ficción, junto con la biografía de James Baldwin escrita por Nicholas Boggs, Baldwin: A Love Story; Black in Blues de Imani Perry; King of Kings de Scott Anderson; A Marriage at Sea de Sophie Elmhurst; y America, America de Greg Gandin.

Los finalistas de los jóvenes lectores son Island Storm de Brian Floca, Everybelly de Thao Lam, The Incredibly Human Henson Blayze de Derrick Barnes, John the Skeleton de Triinu Laan, Butterfly Heart de Moa Backe Astot y Death in the Jungle de Candace Fleming.

Los ganadores se anunciarán el 8 de octubre. Los destinatarios anteriores incluyen a Percival Everett, Susan Faludi y Colson Whitehead.

Fuente: AP