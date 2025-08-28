Cultura

Murió Teresa Anchorena, relevante figura de la cultura argentina

Fue presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos, secretaria de Cultura de Buenos Aires, asesora del presidente Raúl Alfonsín y directora del Fondo Nacional de las Artes y el Centro Cultural Recoleta

Guardar
Teresa Anchorena falleció en Buenos
Teresa Anchorena falleció en Buenos Aires tras una vida dedicada a la cultura argentina

Mientras preparaba una nueva exposición y continuaba su labor en el Fondo Nacional de las Artes, Teresa Anchorena, reconocida gestora cultural argentina, murió este jueves por la tarde en su casa de Villa Crespo, dejando tras de sí una trayectoria que marcó profundamente la protección y promoción del patrimonio argentino.

El reconocimiento más reciente a su trayectoria llegó en diciembre de 2024, cuando la ciudad de Buenos Aires la distinguió como Personalidad Destacada de la Cultura. Este homenaje, celebrado en un acto oficial, subrayó el impacto de su trabajo en la identidad cultural del país y su incansable defensa del patrimonio arquitectónico nacional. A lo largo de su vida, Anchorena se consolidó como una figura central en la conservación de los tesoros y lugares históricos de Argentina, labor que desarrolló con un fervor ampliamente reconocido.

Su paso por la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos fue muy relevante. Nombrada presidenta por Mauricio Macri, lideró el organismo durante seis años, hasta 2022. Durante ese periodo, contagió su entusiasmo por los pueblos y tesoros ocultos del país, y al concluir su mandato, asumió un rol de asesora en el Teatro Colón bajo la dirección de Jorge Telerman. Su gestión al frente de la Comisión se caracterizó por una activa defensa del patrimonio histórico, consolidando su imagen como guardiana de la memoria arquitectónica argentina.

El legado de Teresa Anchorena
El legado de Teresa Anchorena destaca por su defensa del patrimonio y la identidad cultural argentina

La formación de Anchorena abarcó periodismo, antropología y arte, lo que le permitió desarrollar una perspectiva profunda sobre los desafíos culturales y sociales de Argentina. Su experiencia profesional incluyó cargos clave: fue directora del Fondo Nacional de las Artes, donde se dedicó a la preservación de la identidad cultural; secretaria de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Enrique Olivera; directora del Centro Cultural Recoleta; y asesora del presidente Raúl Alfonsín. En cada uno de estos espacios, su versatilidad y compromiso con la función pública resultaron evidentes.

El exilio marcó una etapa decisiva en su vida. En 1973, Anchorena y su familia se trasladaron a París, escapando de la inminente dictadura. Recordando aquellos años, relató: “Rolando era muy intuitivo, se vio venir la dictadura en el 72 porque era hijo de la guerra. Nos instalamos en París, vivimos entre amigos artistas argentinos. Él trabajaba de fotógrafo y yo vendía quillangos (mantas de piel) en peleterías, y puerta a puerta. Esa fue una de mis mejores escuelas. Aprendí a vender, que no es fácil. La clave es no sentirse rechazado y seguir adelante. Para la función pública me vino muy bien esa experiencia.”

Teresa Anchorena junto a sus
Teresa Anchorena junto a sus nietos, cuando recibió el reconocimiento como "Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires"

Su vínculo con el arte surgió de manera inesperada durante su adolescencia. En una entrevista, relató el momento en que nació su pasión: “En un colectivo. Volvía del colegio y antes de bajarme en Las Heras y Scalabrini Ortiz me atrajeron unas láminas de arte que estaba hojeando una pasajera. Tenía imágenes bellísimas. Fui directo al kiosco de diarios a buscar ese material. Desde entonces todas las semanas me compré los fascículos de La Pinacoteca de los Genios (Editorial Codex). Subrayaba y estudiaba los textos.”

La primera obra que adquirió fue un cuadro de Jorge de la Vega, una decisión que tomó mientras aún cursaba la escuela secundaria. Sobre esa experiencia, recordó: “Entré a una muestra y lo compré en cuotas. Pero llegué a casa, toda contenta, y me retaron. Que es horrible, que es una degeneración… En fin. No me importó.”

Temas Relacionados

Teresa AnchorenaCultura argentinaUltimas noticias

Últimas Noticias

El arte argentino conquista Roma con la exposición ‘Affacciati Alla Finestra’ en la Casa Argentina

La muestra curada por Patricia González, directora de Natural Bio Art Gallery, estará abierta del 1 al 12 de septiembre en la sede cultural de la embajada argentina en Italia

El arte argentino conquista Roma

Celeste Cid puso su voz a una versión audiovisual del relato infantil “Así duermen los delfines”

La obra de Verónica y Sofía Wiñazki, publicada el año pasado, regresa potenciada con las imágenes captadas durante la reciente expedición submarina liderada por científicos del Conicet

Celeste Cid puso su voz

El destino de la última casa de Marilyn Monroe genera debate sobre la memoria cultural en Los Ángeles

La icónica residencia donde la diva vivió sus últimos meses podría desaparecer si prospera la demanda de sus actuales dueños, quienes buscan revocar su estatus de monumento histórico

El destino de la última

Cuáles son las 6 ciudades del mundo donde el arte se vive en calles, museos y murales

Desde monumentos emblemáticos hasta intervenciones contemporáneas, cada destino revela un patrimonio vivo donde conviven obras clásicas, vanguardias digitales y tradiciones que se expresan en plazas, avenidas y espacios culturales abiertos

Cuáles son las 6 ciudades

Francis Ford Coppola entregó a Werner Herzog el León de Oro del Festival de Venecia en una emotiva ceremonia

El legendario director estadounidense reapareció en público luego de una operación cardíaca para homenajear al cineasta alemán, reconocido por su trayectoria rica cinematográfica

Francis Ford Coppola entregó a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Le extrajeron sangre a tres

Le extrajeron sangre a tres policías para hallar al quinto hombre que violó y mató a Natalia Melmann

Llega la tormenta de Santa Rosa y hay alerta por una nueva ciclogénesis: qué dice el pronóstico para el fin de semana

De Taylor Swift a Dua Lipa: cómo son los anillos de compromiso más llamativos del año

Identifican un mecanismo clave de la esclerosis múltiple que podría abrir nuevas vías para el tratamiento

Elecciones 2025, en vivo: el transporte público será gratuito el 7 de septiembre y el 26 de octubre en PBA

INFOBAE AMÉRICA
La Casa Blanca reveló que

La Casa Blanca reveló que Trump no está “contento” pero tampoco “sorprendido” por los ataques rusos contra la capital de Ucrania

Ventajas de la motocicleta en México: todo lo que debes saber

Cómo las ondas de radio que podrían mejorar la capacidad de percibir olores, según un experimento

Universidad peruana ofrece titulación profesional en 5 meses: ¿en qué consiste y cómo postular?

Rusia fuerza el desplazamiento de civiles ucranianos al intensificar sus ataques en Dnipropetrovsk y Donetsk

TELESHOW
La tajante respuesta de Juan

La tajante respuesta de Juan Otero, el hijo de Flor Peña, por las críticas que recibió al ser tildado de tóxico

Paloma Silberberg, la expareja de Nico González, detalló cómo descubrió una infidelidad del jugador: “Accedí a las cámaras”

Sabrina Carpenter en la Argentina: de abrir los shows de Taylor Swift al anunció de su presencia en Lollapalooza 2026

Se confirmó el elenco de la serie sobre la vida de Moria Casán: su hija Sofía Gala será la actriz que encarnará su juventud

Jimena Barón mostró cómo vacunaron a sus hijos Momo y Arturo en su casa