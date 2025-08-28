La vigencia de Eva Perón en la memoria colectiva, en una obra inmersiva que vincula historia y arte

La actriz Flora Ferrari encarna a Eva Perón en una experiencia inmersiva que combina puesta en escena, imágenes de archivo y objetos auténticos

La próxima función de Evita Experience se celebra este domingo 31 de agosto a las 19 hs. en Perón Perón San Telmo, ofreciendo una propuesta que fusiona teatro, historia y gastronomía para sumergir al público en la vida de Eva Perón. Esta experiencia, que ha agotado localidades desde enero, incorpora traducción simultánea al inglés y al portugués, lo que amplía su alcance a visitantes internacionales y refuerza su carácter inclusivo.

El espectáculo se desarrolla en un entorno cargado de simbolismo y memoria, donde los asistentes pueden recorrer episodios clave de la historia argentina a través de una puesta en escena que destaca por su ambientación y vestuario de época.

La actriz Flora Ferrari, reconocida por su trayectoria en unipersonales dedicados a figuras femeninas, encarna a Evita y guía a los espectadores por los momentos más significativos de su vida: desde la infancia y los sueños iniciales, hasta la pasión, la gloria y el dolor de la renuncia.

El relato se enriquece con imágenes de archivo y objetos auténticos vinculados a la figura de Eva Perón, lo que aporta una dimensión emotiva y documental a la propuesta. La protagonista, Flora Ferrari ha consolidado su prestigio en el ámbito teatral con obras como Zully. Recuerdo de visita y Evita y las delegadas”. También participó en la producción televisiva Mujeres Asesinas Italia.

La función del 31 de agosto responde a la demanda del público, que ha solicitado nuevas fechas tras el éxito sostenido de la obra. Además de la representación teatral, los asistentes tienen la opción de disfrutar de una cena inspirada en un menú ideado por la propia Evita. Esta combinación de arte escénico y experiencia culinaria busca recrear el universo de Eva Perón de manera integral.

[Fotos: prensa Evita Experience]