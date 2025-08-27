Cultura

César González: “La experiencia por sí misma no genera literatura”

El escritor y cineasta cuya historia de vida pasó de la delincuencia y la cárcel a construir una valiosa obra artística, presentó su novela autobiográfica “Rengo yeta” en el streaming de Infobae

Guardar
César González presentó "Rengo yeta" en el streaming de Infobae

“Lo primero que tengo para decir de mi historia que es más interesante leerla que escucharla”, dijo César González. Oriundo de la Villa Carlos Gardel -en el oeste del Gran Buenos Aires, cerca del Hospital Posadas-, nació en 1989 y su infancia, que trascurrió en la vulnerabilidad, derivó en la delincuencia. Cayó preso, baleado, y en la cárcel se encontró con un objeto raro, complejo, brillante, adictivo, edificador, sagrado: la literatura. “Así empecé desmentir el rol que tenía asignado, el de pibe chorro”, contó en una entrevista realizada este miércoles en el streaming de Infobae.

Su historia la empezó a contar con El niño resentido, el primer libro de su saga autobiográfica, y la siguió con el segundo, Rengo yeta, que acaba de salir. Pero antes hubo varios: los poemas que escribía con su seudónimo, Camilo Blajaquis, y el ensayo El fetichismo de la marginalidad. Además, González construyó una imponente carrera de cineasta: Lluvia de jaulas, Diciembre, Al borde y Fobia son algunas de sus películas. “El cine es un arte elitista y burgués. Hasta la cámara más barata es carísima”, cuenta.

Su historia la empezó a
Su historia la empezó a contar con "El niño resentido", el primer libro de su saga autobiográfica, y la siguió con el segundo, "Rengo yeta", que acaba de salir

González señaló con mucha dureza “lo absurdo que es el sistema judicial y el régimen moral con el que creemos que se rige esta sociedad”: “Un pobre se roba un celular y va a parar al peor calabozo del peor penal, previamente es muy posible que sea torturado por el servicio penitenciario, y tenemos una clase política que le roba a los discapacitados, y seguramente ninguno va a terminar ni una noche en los calabazos que pasan los pobres que cometen errores”.

“Salir de la cárcel es mucho más difícil que entrar, porque cuando salís te dicen que sos libre y para cualquier trabajo te piden antecedentes penales. Sí, soy libre pero para morirte de hambre, para cargar con un estigma tremendo en la frente, y uno termina pensando si no sería mejor que Argentina tenga pena capital, porque si te van a dejar vivo y vas a ser un espectro, yo prefería que me maten. Conozco muchos pibes con mucha inteligencia y sensibilidad que han quedado en el camino”, agregó.

“La experiencia por sí misma
“La experiencia por sí misma no genera literatura”, asegura González (Foto: Gastón Taylor)

Mientras estuvo privado de su libertad, leyó de todo: Borges, Bioy Casares, Marx, Foucault, Rodolfo Walsh, Sartre, Jean Genet. Al salir, consiguió trabajo de cadete en la Municipalidad de Morón, empezó a estudiar Filosofía en la Universidad de Buenos Aires y comenzó a hacer una revista llamada Todo Piola, que vendía en la facultad y en el tren. “La experiencia por sí misma no genera literatura”, aseguró. Hizo muchas películas, publicó varios libros. Su obra es enorme, pero recién empieza: César González apenas tiene 36 años.

Temas Relacionados

César GonzálezLibrosLiteratura argentina

Últimas Noticias

Kamasi Washington vuelve a Buenos Aires con su exquisito jazz del siglo XXI

El saxofonista de Los Ángeles se presenta este domingo 31 de agosto con una cautivante fusión de tradición y vanguardia que renovó el género y atrajo nuevos públicos

Kamasi Washington vuelve a

El ajuste llegó a Países Bajos: el Museo Van Gogh podría cerrar por falta de fondos

Una disputa legal con el Ministerio de Cultura neerlandés, amenaza la continuidad del espacio que alberga la mayor colección de obras de Vincent van Gogh y recibe millones de visitantes cada año

El ajuste llegó a Países

El festival de Venecia despliega su alfombra roja entre el cine, la política y los dilemas contemporáneos

La 82ª edición de “la Mostra” arranca con la proyección de la nueva película de Paolo Sorrentino y la presencia de figuras como Julia Roberts y George Clooney, mientras la actualidad global impregna el ambiente

El festival de Venecia despliega

La editorial Simon & Schuster anuncia cambios en su liderazgo tras una etapa tumultuosa

Jonathan Karp, actual CEO de la compañía estadounidense, anunció que dejará su cargo para enfocarse en un proyecto editorial propio, que publicará solo seis libros por año

La editorial Simon & Schuster

Muere el mítico actor Eusebio Poncela a los 79 años

El intérprete de obras fundamentales de nuestra cinematografía, como ‘Arrebato’ o ‘La ley del deseo’ ha fallecido

Muere el mítico actor Eusebio
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un menor de 17 años

Un menor de 17 años fue detenido tras atacar a tiros a un joven en Tigre: le disparó al menos 9 veces

Mercados: vuelven a caer las acciones y bonos argentinos a la espera de una licitación clave

Cuáles son las causas de las várices y cómo es el tratamiento

Arrancó la venta directa de celulares y televisores vía courier desde Tierra del Fuego: cuánto cuestan y cómo acceder

Guillermo Francos expone en Diputados, en vivo: “Es indignante que se disfracen de escoltas de la moral y nos reclamen aumentos para cada sector social”

INFOBAE AMÉRICA
La isla paradisiaca que impone

La isla paradisiaca que impone reglas estrictas a los turistas que no cumplan con las normas establecidas

Lula da Silva y José Mulino abordarán en Brasilia las posibilidades que Panamá ofrece al Mercosur

Los apagones afectarán de forma simultánea a casi la mitad de Cuba este miércoles

El jefe del Partido Popular Europeo instó a ratificar el acuerdo UE-Mercosur y a apostar por comercio con Latinoamérica

Bolivia: liberación de Camacho y Pumari reabre el debate de la crisis política de 2019 y aviva la polarización

TELESHOW
Pilar Smith se reconcilió con

Pilar Smith se reconcilió con su pareja luego de más de un año separados: “La distancia sirve para valorar”

Daniel Agostini lamentó la inesperada muerte de su representante: “Siempre vivirás en mi corazón”

Wanda Nara adelantó como será el videoclip de su nueva canción: luces verdes, humo y la “Hello Kitty tumbera”

El recuerdo de Paulina Karadagián a su papá Martín: fotos inéditas y el relato de sus últimos días

La Tana de Gran Hermano contó los detalles de su affaire con Thiago Medina: “Me parece buen pibe”