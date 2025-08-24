Cultura

El Festival Argentino de Historieta reunirá a figuras y 40 editoriales en el Rojas

El evento ¡FAH! se celebrará en septiembre, con entrada libre, actividades para todas las edades y la presencia de referentes del cómic y sellos editoriales de todo el país

Tute, Dolores Alcatena, Decur y Carina Altonaga

La efervescencia creativa que caracteriza a la historieta argentina se hará sentir con fuerza en septiembre de 2025, cuando el Festival Argentino de Historieta (¡FAH!) reúna a 40 sellos editoriales y a una constelación de autores de renombre en el Centro Cultural Rojas de la Ciudad de Buenos Aires.

El evento, que se desarrollará el sábado 6 y domingo 7 de septiembre, de 14 a 20 horas, se propone como un espacio de encuentro y celebración para especialistas y público general, con entrada libre y gratuita.

La cita no solo destaca por la magnitud de su convocatoria, sino también por su objetivo de consolidar la relevancia cultural de la historieta y fomentar su diálogo con otras disciplinas artísticas, según informaron los organizadores.

Festival Argentino de Historieta (¡FAH!) reúna a 40 sellos editoriales

El ¡FAH! 2025 se inscribe en el marco del Día Nacional de la Historieta, que se conmemora el 4 de septiembre en homenaje a la publicación del primer número de El Eternauta en 1957, un hito que marcó el inicio de una tradición narrativa y gráfica de enorme influencia en el país.

La programación del festival abarca una variedad de actividades que trascienden el formato clásico de la historieta, incluyendo charlas, talleres, exposiciones, ferias editoriales, proyecciones de largometrajes, espectáculos y propuestas interactivas tanto para adultos como para niños. Esta diversidad de formatos responde a la intención de interpelar a un público amplio y de reafirmar el carácter multidisciplinario de la historieta como punto de convergencia cultural.

Entre los autores que participarán se encuentran figuras reconocidas como Tute, El Bruno, Esteban Podetti, Max Aguirre, Gustavo Sala, Dolores y María Eugenia Alcatena, Decur, Carina Altonaga, Carlos Aon, Daniela Ruggeri, Horacio Lalia, Marcelo Valentini, Agustín Paillet, Jano Seitún, Marko Torres, Rodolfo Santullo, Lui Mort, Lautaro Fiszman, Pablo Zweig, Martín Ameconi, Rafael Curci y Paula Boffo.

El evento se desarrollará el sábado 6 y domingo 7 de septiembre

La presencia de estos creadores garantiza una oferta de contenidos que abarca desde la historieta tradicional hasta la novela gráfica, pasando por la crónica periodística y las artes plásticas.

El festival también contará con la participación de editoriales de referencia en el sector, como Estudio Mafia, Hotel de las ideas, Primavera Revólver, Comiks Debris, Comic.ar, Tren en movimiento, Maten al mensajero, Del Zorzal, La Editorial Común, Ovni Press, Planeta, Random House, Waldhuter, Pictus, LocoRabia, Colihue, Libros del Zorro Rojo, Muchas nueces, Distrito Comix y Fondo de Cultura Económica, entre otras.

La presencia de estos sellos editoriales refuerza el carácter federal y plural del evento, al reunir propuestas de todo el país y de diferentes estilos y tradiciones gráficas.

El festival también contará con la participación de editoriales de referencia en el sector

El ¡FAH! se distingue por su apuesta a la diversidad y la pluralidad de expresiones artísticas, promoviendo cruces entre la historieta y disciplinas como el cine, la literatura, el teatro y las artes visuales. Esta perspectiva busca no solo celebrar la historieta en todas sus formas, sino también consolidarla como un espacio de experimentación y diálogo con otras manifestaciones culturales.

El evento cuenta con el respaldo de instituciones como la Cámara Argentina del Libro, el Instituto Francés, el Centro Cultural de España en Buenos Aires, el Archivo de Historieta de la Biblioteca Nacional y organizaciones del sector como el Club del Comic y Viñetas sueltas. La articulación con estos actores subraya la importancia del festival como plataforma de visibilización y fortalecimiento del ecosistema de la historieta en Argentina.

