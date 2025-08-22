Agostina Luz López deslumbra con la intimidad poética de ‘Un punto oscuro’

La obra 'Un punto oscuro' explora la ausencia y la memoria familiar desde una perspectiva íntima y poética

La palabra ‘punto’ remite, entre sus múltiples acepciones, a un signo de puntuación y a un elemento constitutivo de una trama. Tal vez, al concebir Un punto oscuro, Agostina Luz López tuvo estas ideas en la cabeza y el corazón. O tal vez, hay algo latente de ello en su nueva creación.

Esta pieza, que tuvo su paso por la Sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín entre mayo y junio de 2025, se presenta en sus últimas funciones, los domingos 24 y 31 de agosto en Zelaya (Abasto). En esta sala, el encuentro cobra una dimensión aun más potente por la cercanía con el público. De alguna manera se es parte de la obra y del paisaje, se espía a sus protagonistas.

No es algo nuevo en la obra de Agostina Luz López esta posibilidad de lo íntimo, como tampoco lo es beber de la literatura –el título de la obra es una frase del libro de Nathalie Léger En busca del cielo– y hacer pie desde allí –en Jardín fantástico lo hizo con Angela Carter–. Los textos que conviven dentro y fuera del relato –Antígona de Sófocles; Mujercitas, de Louisa May Alcott y fragmentos de Salinger– se entraman en la propia dramaturgia para poder tirar de los propios hilos y crear la historia y su mirada. Las palabras ajenas conforman una red con las propias, se amalgaman y las retroalimentan.

También es familiar, para quien ya ha sido público de sus creaciones, la manera de contar el suceso. Su estética se hace visible y los recursos sensibles, por momentos profundamente femeninos, se advierten y lucen. Hay algo maternal en la dirección, difícil de explicar, que se siente en la piel.

Referencias literarias como Antígona, Mujercitas y Salinger enriquecen la dramaturgia de 'Un punto oscuro'

La historia ronda la muerte del padre contada desde sus hijas, que actuarán en consecuencia para asumirla desde los recuerdos, la palabra y la acción. Pero como sucede en López, nada es tan literal. El juego, lo onírico, lo fantástico y el espacio se apoderan y matizan el hecho de un nuevo color. La muerte es nombrada al evidenciar que la falta de ese padre sigue siendo una presencia fuerte.

Texto, textura, trama y punto son parte de la puesta en escena: tejidos monumentales amortizan cualquier dolor posible desde la escenografía –obra de Mariana Tirantte–. Son cielo, manta, traje, auto, suelo, protección, hogar, o lo que las hermanas consideren para evocar e invocar a ese padre que no está. La ausencia se pone de manifiesto para evidenciar lo irrecuperable de una historia colectiva y de los antepasados.

El elenco de 'Un punto oscuro' aporta frescura y profundidad en una historia marcada por la muerte del padre

El elenco es otro de los aciertos de las obras de Agostina Luz López con nuevas caras -fuera del maisntream- que aporta frescura a una obra que ya de por sí es disruptiva y poderosa. Carolina Saade conduce a otro plano mientras entona como un mantra las estrofas de “Todo es de color” –en la versión de Lole y Manuel– y no le teme a exponer los gestos más absurdos. Felipe Saade (su hermano en la vida real), su hermana en la ficción, hace pensar en un espíritu del bosque. Las expresiones de Felipe reflejan la sensibilidad emocional de su interpretación para orbitar entre dos planos, y será quien oficie de guía para su padre. María Villar, que encarna a la hermana mayor, brilla desde sus ojos llenos de lágrimas de principio a fin. Su personaje se carga, como toda primogénita, la familia al hombro, y la actriz lo hace carne en su mirada y su voz. Y en el fondo, la tejedora Amalia Boccazzi, como un alma que flota (una observadora), trenza gruesas hebras de lana y desteje puntos como una metáfora del paso del tiempo.

Con la misma delicadeza con la que las actrices y el actor se desplazan por el espacio escénico, Un punto oscuro, revela lo inefable en un susurro.

*Un punto oscuro, con texto y dirección de Agostina Luz López; vestuario de Mariu Fermani; escenografía de Mariana Tirantte; diseño de iluminación de Alejandro Le Roux; asistencia de Valentina Santelli; producción de Poppy Murray y dramaturgia de Ana Montes, se presenta en Zelaya, Zelaya 3135, CABA, los domingos 24 y 31 de agosto.

[Fotos: Bárbara Lago.]