Premios Konex: Charly García, Los Auténticos Decadentes, Pimpinela y Trombonanza recibirán Menciones Especiales

La edición dedicada a la Música Popular Argentina 2015-2024 reconoce a estos artistas que “cautivaron a sus públicos”, expresó Luis Ovsejevich, presidente de la Fundación Konex

La Fundación Konex otorga Menciones
La Fundación Konex otorga Menciones Especiales 2025 a Charly García, Los Auténticos Decadentes, Pimpinela y Trombonanza

Charly García, Los Auténticos Decadentes, Pimpinela y Trombonanza recibirán Menciones Especiales de los premios Konex de la Música Popular Argentina, correspondiente al período 2015-2024. “El Gran Jurado se inclinó por nombres de una trayectoria indiscutida, con muchísimos años en nuestro medio musical y con trascendencia internacional. Cada uno, en su género y con su estilo, influenciaron a varias generaciones de músicos y cautivaron a sus públicos”, explicó Luis Ovsejevich, creador y Presidente de la Fundación Konex, al fundamentar la selección de los homenajeados.

Las Menciones Especiales de 2025, según la Fundación, buscan celebrar no solo trayectorias extensas, sino también el compromiso sostenido con la creatividad, la evolución artística y la proyección internacional de la música argentina. En el caso de Charly García, el reconocimiento se suma a una lista de distinciones que incluye el Premio Konex de Platino 1985, el Premio Konex 1995 y 2005, el Grammy a la Excelencia Musical, 15 Premios Gardel y el título de Doctor Honoris Causa.

Charly García recibió esta semana
Charly García recibió esta semana un doctorado honoris causa por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA (Foto: Jaime Olivos)

La Fundación Konex, que desde 1980 distingue anualmente a las personalidades e instituciones más valiosas de la cultura nacional, vuelve a poner en primer plano la centralidad de la música popular en la identidad argentina, al incluirla por quinta vez en la historia de los premios.

El proceso de selección estuvo a cargo de un Gran Jurado compuesto por 20 referentes del ámbito cultural, presidido por Sandra Mihanovich (Premio Konex de Platino 1995 y 2015), con Alejandro Lerner (Premio Konex 1985, 1995 y 2005) como Secretario General y Dino Saluzzi (Premio Konex de Brillante 2015) como Presidente Honorario.

Joaquín Galán y Lucía Galán,
Joaquín Galán y Lucía Galán, integrantes de Pimpinela, que recibirán la mención especial de los premios Konex dedicados a la música popular argentina (Foto: Johnny Louis/FilmMagic)

El jurado designó a las 100 personalidades más destacadas de la última década de la Música Popular Argentina, seleccionando a cinco por cada una de las veinte disciplinas específicas. Todos ellos recibirán el Diploma al Mérito el martes 9 de septiembre en la Ciudad Cultural Konex.

La historia de los Premios Konex está marcada por la búsqueda de “sembrar el porvenir”, como reza su declaración fundacional, y por la voluntad de distinguir a quienes han contribuido de manera decisiva al desarrollo cultural del país. El Konex de Brillante, máxima distinción, ha sido otorgado en ediciones anteriores a figuras como Atahualpa Yupanqui (1985), Mercedes Sosa (1995), Horacio Salgán (2005) y Dino Saluzzi (2015), consolidando un panteón de referentes indiscutidos.

[Fotos: prensa Fundación Konex]

