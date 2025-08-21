Cultura

La ciencia revela por qué la venganza genera placer y resulta adictiva

El libro “The Science of Revenge”, del profesor de psiquiatría de Yale James Kimmel Jr, muestra cómo el deseo de revancha activa circuitos cerebrales e impide romper el ciclo de resentimiento

Guardar
El libro del día: "The
El libro del día: "The Science of Revenge", de James Kimmel Jr

“Vivir bien es la mejor venganza”. Esta máxima, repetida a lo largo de generaciones, encierra una paradoja: la satisfacción de sentirse reivindicado puede surgir sin infligir castigo alguno. En la novela Cumbres Borrascosas, Catherine afirma haber obtenido venganza sobre Heathcliff no porque haya actuado contra él, sino porque considera que las desgracias que él mismo ha provocado constituyen un ajuste de cuentas suficiente.

Así, la venganza puede adquirir un matiz de clemencia: el agraviado se siente compensado no por su acción, sino por el simple curso de los acontecimientos. Esta perspectiva, que resuena con la tradición judeocristiana de delegar la retribución en Dios, sugiere que la necesidad de castigar personalmente al ofensor no es universal ni inevitable.

En este contexto, el libro The Science of Revenge de James Kimmel Jr. explora la raíz psicológica y neurobiológica de la venganza. Kimmel, profesor de psiquiatría en Yale y exabogado, parte de una observación inquietante: muchos de sus antiguos clientes, lejos de buscar una compensación económica, parecían disfrutar del sufrimiento infligido a sus adversarios a través de litigios prolongados y traumáticos. Esta constatación le llevó a definir su labor como una forma de “venganza legalizada”.

Afiches de "Cumbres borrascosas"
Afiches de "Cumbres borrascosas"

Desencantado con la práctica jurídica, Kimmel se dedicó a investigar los mecanismos cerebrales que subyacen al deseo de venganza. Descubrió que la percepción de haber sido agraviado activa la “red del dolor” en la ínsula anterior del cerebro. El solo hecho de imaginar o consumar la venganza desencadena la liberación de dopamina y estimula los circuitos de placer en el núcleo accumbens y el estriado dorsal.

Así, la venganza proporciona un “subidón químico” comparable al de ciertas drogas, lo que puede explicar su carácter adictivo. Según Kimmel, “todos nosotros regularmente autoescenificamos, autocreamos y autoimaginamos agravios todo el tiempo para obtener deliciosas dosis de venganza”. Esta compulsión, alimentada por la química cerebral, podría estar detrás de la proliferación de relatos como la saga de John Wick.

El análisis de Kimmel va más allá de la neurociencia y se adentra en el lenguaje. La estructura de frases como “Hamlet se venga de Claudio” revela una fusión entre el castigo y la compensación: la ganancia del ofendido se mide en el sufrimiento del ofensor. La venganza, a diferencia de la justicia, se orienta a satisfacer la percepción de la víctima, no necesariamente a que el culpable comprenda su falta o reciba un castigo proporcional.

Escena de John Wick
Escena de John Wick

A lo largo de la historia, la venganza ha dejado una estela de devastación, desde la sed de sangre de Calígula hasta los juicios ejemplares de Stalin. Frente a este legado, Kimmel propone una alternativa mental: el Nonjustice System. Esta técnica consiste en someter al ofensor a un juicio imaginario. El proceso incluye exponer los cargos, imaginar la defensa, asumir el papel de juez y, finalmente, el de ejecutor de la sentencia.

Según el propio Kimmel, este método ha mostrado eficacia para liberar a las personas de sus “ansias de venganza”. Un caso ilustra el potencial de esta práctica: un hombre, tras completar el juicio mental, visualizó al asesino de su padre pidiéndole perdón. “Me dijo que lo sentía”, relató el hombre. “Eso ayudó muchísimo”.

El "Nonjustice System" consiste en
El "Nonjustice System" consiste en someter al ofensor a un juicio imaginario (REUTERS/Jane Rosenberg)

No obstante, la mente humana ya dispone de mecanismos espontáneos para sentirse reivindicada sin recurrir al castigo o la compensación directa. La satisfacción puede provenir de reinterpretar los logros personales —en lo material, familiar, espiritual o social— como una forma de respuesta a quienes nos han herido. El refrán “el éxito es la mejor venganza” resume esta idea: la prosperidad propia basta como desagravio, sin necesidad de infligir daño.

Para quienes consideran artificial el Nonjustice System por requerir imaginar situaciones ficticias, existe una alternativa más sencilla: aceptar que la fortuna, o el infortunio ajeno, puede percibirse como un ajuste de cuentas suficiente. Así, la venganza deja de ser un acto y se convierte en una interpretación, una forma de resignificar la experiencia del agravio y el propio bienestar.

Temas Relacionados

James Kimmel Jr.Neurocienciael libro del díaveganza

Últimas Noticias

Gabriela Exilart revela los secretos detrás de su novela sobre “la masacre de Tata Dios”

Una de las autoras más leídas del género histórico y romántico reconstruye en “El secreto de Azucena”, un sangriento episodio ocurrido en Tandil durante 1872. “Me van a llamar ‘la escritora de las masacres’, pero no las busco, me llegan”, afirma

Gabriela Exilart revela los secretos

Posverdad vs propaganda tradicional: relatos, manipulación y la fragilidad del consenso en la sociedad contemporánea

El auge de narrativas que compiten por definir la realidad de forma tajante, desafía la posibilidad de llegar a un acuerdo. Esta es la singular mirada del filósofo Alexandre Kojève

Posverdad vs propaganda tradicional: relatos,

Un documental checo expone con ironía la negación sobre la invasión rusa a Ucrania

“El gran viaje patriótico” sigue a tres ciudadanos que, intoxicados de teorías conspirativas, finalmente confrontan cara a cara con la realidad y la crudeza de la guerra

Un documental checo expone con

Jon Batiste sorprende con un álbum íntimo y minimalista

El carismático músico de Nueva Orleans explora sonidos acústicos y letras profundas en su nuevo disco “Big Money”, en donde brilla su dueto con el legendario Randy Newman

Jon Batiste sorprende con un

La trascendencia de Hugo Pratt, el genio italiano-porteño creador de ‘Corto Maltés’

Se cumplen 30 años de la muerte del autor que vivió dos décadas en Buenos Aires y que revolucionó la narrativa gráfica con su famoso personaje errante, parte de una obra que trasciende culturas y generaciones

La trascendencia de Hugo Pratt,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Otorgarán un reconocimiento al rugbier

Otorgarán un reconocimiento al rugbier que le hizo RCP a un rival y le salvó la vida en pleno partido

Fentanilo contaminado: el Gobierno apartó a la directora del instituto que ignoró un informe que advertía incumplimientos

Diputados aprobó una resolución para sacar de la parálisis la comisión investigadora del caso $Libra

Cómo el cerebro distingue información relevante en situaciones de aprendizaje, según científicos

Pedirán la excarcelación del creador de “Al ángulo TV” y su familia lanzó una colecta para ayudarlo

INFOBAE AMÉRICA
El régimen de Maduro amenazó

El régimen de Maduro amenazó con cárcel a todo extranjero que ingrese a Venezuela sin autorización: “Entra, pero no sale”

Gabriel Boric condenó la violencia en el partido Independiente-Universidad de Chile y pidió justicia para los agredidos

Posverdad vs propaganda tradicional: relatos, manipulación y la fragilidad del consenso en la sociedad contemporánea

Un documental checo expone con ironía la negación sobre la invasión rusa a Ucrania

Kim Jong-un elogió a sus soldados que combaten en Rusia y refuerza la alianza con Putin

TELESHOW
Sofía “Jujuy” Jiménez mostró cómo

Sofía “Jujuy” Jiménez mostró cómo fue su casting para “En el Barro”: “Ni idea si estuvo bien o mal”

Tras su separación de Eugenia Kolodziej, Fito Páez habría iniciado un nuevo romance con Julia Mengolini

El talento oculto de Jazmín, la hija mayor de Eliana Guercio y Sergio “Chiquito” Romero

La tristeza de Candelaria Tinelli por el mal momento de salud que atraviesa su perra: “Es el día más triste de mi vida”

Nico Vázquez y Gimena Accardi firmarían su divorcio en las próximas horas: los detalles del acuerdo tras la infidelidad