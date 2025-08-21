Cultura

El español Gonzalo García buscará darle el sabor “de la escuela cubana y latina” al Miami City Ballet

El nuevo director artístico de la institución reveló cuáles serán sus planes para la entidad cultural “más avanzada dentro de las artes en la ciudad”

Por Blanca Escriche

Guardar
El bailarín español Gonzalo García,
El bailarín español Gonzalo García, quien asumió como director artístico del Miami City Ballet (EFE/Javier Cebollada)

El bailarín español Gonzalo García, quien asumió este mes como director artístico del Miami City Ballet (MCB) en medio del cuadragésimo aniversario de la institución, dijo que busca mantener su gran calidad e imprimirle al mismo tiempo su “personalidad”.

García explicó que “el nivel del MCB siempre ha sido muy alto”, algo que sorprende a la gente, pues es una compañía mediana, que “tiene de 45 a 55 bailarines y actúa como si fuera una de estas compañías de 100”.

“Lo pienso mantener y al mismo tiempo darle mi personalidad”, afirmó el prestigioso bailarín, con 25 años de trayectoria. Se propone, dijo, que la gente sepa que existe el MCB", una entidad cultural “muy importante y probablemente la más avanzada dentro de las artes en la ciudad”.

Para conseguirlo, el zaragozano ha pedido a sus nuevos compañeros que le lleven “a todos los eventos” para “llegar a la comunidad e involucrarla”. “Nosotros tenemos que salir a la calle a contar nuestra historia”, aseguró.

“Entiendo esta comunidad y como migrante dentro de este país, que se ha convertido en ciudadano americano, soy un poco parte del sueño americano”, explicó el bailarín, quien se vio “muy reflejado en esas cualidades” que buscaba el MCB.

Imagen de archivo de uno
Imagen de archivo de uno de los grupos del Miami City Ballet (EFE /Hugo Peralta /Archivo)

Recalcó que quiere “que en el escenario seamos una compañía internacional, en una ciudad que representa a inmigrantes de muchísimos sitios”. Entre ellos a los cubanos, de gran presencia en Miami.

La escuela cubana y latina

Para García “es importantísima” la influencia del ballet cubano. “He trabajado muchísimo con la gente cubana y conozco muy bien la pasión latina que hay por el arte, porque los españoles también la tenemos”, remarcó.

“La escuela cubana y la escuela latina tienen mucho que aportar y han aportado mucho dentro de la danza, entonces creo que merecen un hueco y ser parte de la conversación del MCB”, añadió.

García, quien fue primera figura en el San Francisco Ballet (SFB) y en el New York City Ballet (NYCB), considera “una casualidad del destino”, pero a la vez “una gran responsabilidad”, llegar en un momento tan especial para la compañía como es aniversario 40 para la temporada 2025/26.

“Celebras el pasado pero al mismo tiempo no te puedes quedar viviendo en el pasado. Tienes que celebrar también la posibilidad de otros 40 años”, subrayó. “Mi parte favorita de ser director artístico y de ser una persona de liderazgo en las artes es el tiempo que paso con los bailarines en el estudio. Para mí eso es mi pasión”, destacó.

García junto al ballet de
García junto al ballet de Nueva York

Ansioso por conocer al grupo, García se fue a California en junio pasado para ver a los bailarines interpretar el ‘Lago de los cisnes’ del coreógrafo ruso Alexei Ratmansky. Dijo que este agosto, su primer día en el MCB fue “maravilloso”.

“Me recibieron súper contentos, me aplaudieron muchísimo. Les dije que dentro de un año volveríamos a hablar, a ver si seguían aplaudiendo de la misma manera”, bromeó.

El español es un claro representante del legado del coreógrafo georgiano George Balanchine, fundador del New York City Ballet, y del bailarín estadounidense y coreógrafo de esa institución Jerome Robbins, algo que la compañía de Miami, que basa su técnica y filosofía en ellos, quería mantener.

Al mismo tiempo, García piensa que “buscaban a alguien que tuviera una visión del mundo abierta y con experiencia”.

García gue primera figura en
García gue primera figura en el San Francisco Ballet y en el New York City Ballet

Para él es “un gran honor” ocupar este cargo que solo han ejercido dos “grandes personas” antes que él: el bailarín y coreógrafo estadounidense Edward Villella, durante 27 años, y la bailarina cubanoestadounidense Lourdes López, durante 13 años, con quienes ha trabajado en el pasado.

“Me dejan el plato muy lleno, con una historia muy importante que yo quiero mantener y elevar todo lo que pueda”, señaló.

Recuerda en ese sentido que se tomó muy en serio cuando el bailarín ucraniano Yuri Pozokov le dijo que tenía una nueva responsabilidad, después de que se convirtiera a los 15 años en el bailarín más joven de la historia en ganar el Prix de Lausanne, conocido como la Champions del ballet.

La clave cree que está en ese amor y pasión por su oficio, que han hecho que “la danza me haya tratado muy bien a mí, y yo le he tratado muy bien a la danza”.

Fuente: EFE

Temas Relacionados

Gonzalo GarcíaballetMiami City Ballet

Últimas Noticias

Semana Borges: tres ciclos imperdibles que abordan al gran escritor argentino

El autor de “Ficciones” y “El Aleph” será homenajeado con una muestra histórica en la Biblioteca Nacional, la sétima edición de BorgesPalooza y una Semana del Lector repleta de actividades públicas y gratuitas

Semana Borges: tres ciclos imperdibles

Ortografía y redacción: buldócer, mejor que bulldozer

La Real Academia Española se ha convertido en la institución más relevante para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Ortografía y redacción: buldócer, mejor

Gabriela Exilart revela los secretos detrás de su novela sobre “la masacre de Tata Dios”

Una de las autoras más leídas del género histórico y romántico reconstruye en “El secreto de Azucena”, un sangriento episodio ocurrido en Tandil durante 1872. “Me van a llamar ‘la escritora de las masacres’, pero no las busco, me llegan”, afirma

Gabriela Exilart revela los secretos

Posverdad vs propaganda tradicional: relatos, manipulación y la fragilidad del consenso en la sociedad contemporánea

El auge de narrativas que compiten por definir la realidad de forma tajante, desafía la posibilidad de llegar a un acuerdo. Esta es la singular mirada del filósofo Alexandre Kojève

Posverdad vs propaganda tradicional: relatos,

Un documental checo expone con ironía la negación sobre la invasión rusa a Ucrania

“El gran viaje patriótico” sigue a tres ciudadanos que, intoxicados de teorías conspirativas, finalmente confrontan cara a cara con la realidad y la crudeza de la guerra

Un documental checo expone con
ÚLTIMAS NOTICIAS
Jorge Macri: “Nuestro país estabilizó

Jorge Macri: “Nuestro país estabilizó y ordenó su macroeconomía, la previsibilidad le devuelve la confianza a quienes buscan invertir”

Detuvieron a un exsargento de la Policía de Tucumán acusado de secuestro y extorsión

El gobierno bonaerense apuntó contra la Conmebol e Independiente por los incidentes: “La Policía pidió suspender el partido en el primer tiempo”

Encuentran un vínculo entre el riesgo de Alzheimer en mujeres y los ácidos grasos omega-3

Fentanilo mortal: la pista clandestina en Misiones que complica a HLB Pharma

INFOBAE AMÉRICA
Gabriel Boric envió a su

Gabriel Boric envió a su ministro del Interior a Buenos Aires tras los incidentes en el partido entre Independiente y la U de Chile

Aparecieron en un video los deportistas de Cuba que desertaron durante los Juegos Panamericanos Junior en Paraguay

El príncipe William siembra dudas sobre el futuro del Palacio de Buckingham con su nueva mudanza

El presidente de Corea del Sur anunció un plan para lograr la desnuclearización del régimen norcoreano de Kim Jong-un

Tuto Quiroga expuso sus planes para el litio de Bolivia, Chile y Argentina: “Abrirnos a la inversión, exportar y hacer zonas francas”

TELESHOW
Los días de calma, caminatas

Los días de calma, caminatas y risas de Nicolás Cabré con Rufina y Rocío Pardo en las sierras de Córdoba

Las postales de Wanda Nara en Los Ángeles: parque de diversiones, compras en Rodeo Drive y cambio de estilo

Zaira Nara habló de su foto viral con Nicolás Furtado y sorprendió al revelar su vínculo con Facundo Pieres

Emilia Mernes explicó por qué no quiso responder preguntas sobre política: “A veces me subestiman”

La China Suárez recibió un especial regalo en Estambul: qué significa y la coincidencia con Wanda Nara