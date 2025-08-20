La polémica en torno a John Boyne generó la suspensión del Premio Polari de literatura LGBTQ+

La polémica por la inclusión de John Boyne como finalista provocó la retirada de patrocinadores y la renuncia de jurados del premio Polari (Foto: EFE/Sonja de Boer/Penguirandomhouse)

La decisión de cancelar el Premio Literario Polari en el Reino Unido ha generado un debate intenso sobre los límites de la inclusión y la libertad de expresión en el ámbito cultural. El detonante fue la inclusión de John Boyne en la lista de finalistas, un autor que ha sido objeto de controversia por sus opiniones consideradas “críticas con el género”. Esta polémica llevó a la retirada de varios patrocinadores y a la renuncia de miembros del jurado, lo que finalmente forzó la suspensión del galardón.

El Premio Polari, creado en 2011, se había consolidado como uno de los reconocimientos más destacados para la literatura LGBTQ+ en el Reino Unido. Su objetivo era celebrar obras que reflejaran la diversidad de experiencias dentro de la comunidad. Sin embargo, la edición de este año se vio marcada por la controversia en torno a la figura de Boyne, autor de El niño con el pijama de rayas, quien ha sido criticado por sectores del activismo trans debido a sus posturas públicas sobre cuestiones de identidad de género.

La inclusión de Boyne en la lista de finalistas provocó una reacción inmediata. Varios patrocinadores retiraron su apoyo económico y algunos miembros del jurado presentaron su dimisión, argumentando que la presencia del autor era incompatible con los valores del premio. La organización, ante la imposibilidad de garantizar la continuidad del certamen en condiciones de consenso, optó por cancelar la edición de 2025.

Los organizadores del premio lamentaron la situación y subrayaron que su intención siempre fue promover la diversidad y el diálogo dentro de la literatura LGBTQ+. “Nos duele profundamente tener que tomar esta decisión, pero las circunstancias nos han dejado sin alternativas”, afirmaron. La cancelación ha sido interpretada por algunos sectores como un síntoma de la creciente polarización en torno a los debates sobre género y libertad de expresión en el ámbito cultural británico.

Boyne, por su parte, defendió su inclusión en la lista y rechazó las acusaciones de transfobia. El escritor irlandés sostuvo: “Mi trabajo siempre ha buscado explorar la complejidad de la identidad humana, y lamento que se me haya juzgado por mis opiniones personales y no por mis libros”. La controversia ha reavivado el debate sobre los límites de la tolerancia y la posibilidad de disentir dentro de los espacios culturales dedicados a la diversidad.

El impacto de la cancelación del Premio Polari se extiende más allá del ámbito literario. Para muchos autores y lectores, la suspensión representa una pérdida significativa de visibilidad y reconocimiento para las voces LGBTQ+ en el Reino Unido. La situación plantea interrogantes sobre el futuro de los premios literarios dedicados a la diversidad y sobre la capacidad de las instituciones culturales para gestionar las tensiones internas sin sacrificar su misión original.