Cultura

La polémica en torno a John Boyne generó la suspensión del Premio Polari de literatura LGBTQ+

La inclusión del escritor irlandés entre los finalistas generó controversia por sus opiniones sobre género. “Lamento que no me juzguen por mis libros”, declaró el autor de “El niño con el pijama de rayas”

Guardar
La polémica por la inclusión
La polémica por la inclusión de John Boyne como finalista provocó la retirada de patrocinadores y la renuncia de jurados del premio Polari (Foto: EFE/Sonja de Boer/Penguirandomhouse)

La decisión de cancelar el Premio Literario Polari en el Reino Unido ha generado un debate intenso sobre los límites de la inclusión y la libertad de expresión en el ámbito cultural. El detonante fue la inclusión de John Boyne en la lista de finalistas, un autor que ha sido objeto de controversia por sus opiniones consideradas “críticas con el género”. Esta polémica llevó a la retirada de varios patrocinadores y a la renuncia de miembros del jurado, lo que finalmente forzó la suspensión del galardón.

El Premio Polari, creado en 2011, se había consolidado como uno de los reconocimientos más destacados para la literatura LGBTQ+ en el Reino Unido. Su objetivo era celebrar obras que reflejaran la diversidad de experiencias dentro de la comunidad. Sin embargo, la edición de este año se vio marcada por la controversia en torno a la figura de Boyne, autor de El niño con el pijama de rayas, quien ha sido criticado por sectores del activismo trans debido a sus posturas públicas sobre cuestiones de identidad de género.

El Premio Polari, referente de
El Premio Polari, referente de la literatura LGBTQ+, suspendió su edición 2025 tras una crisis interna sin precedentes

La inclusión de Boyne en la lista de finalistas provocó una reacción inmediata. Varios patrocinadores retiraron su apoyo económico y algunos miembros del jurado presentaron su dimisión, argumentando que la presencia del autor era incompatible con los valores del premio. La organización, ante la imposibilidad de garantizar la continuidad del certamen en condiciones de consenso, optó por cancelar la edición de 2025.

Los organizadores del premio lamentaron la situación y subrayaron que su intención siempre fue promover la diversidad y el diálogo dentro de la literatura LGBTQ+. “Nos duele profundamente tener que tomar esta decisión, pero las circunstancias nos han dejado sin alternativas”, afirmaron. La cancelación ha sido interpretada por algunos sectores como un síntoma de la creciente polarización en torno a los debates sobre género y libertad de expresión en el ámbito cultural británico.

La organización del Premio Polari
La organización del Premio Polari lamentó la cancelación y destaca la dificultad de mantener el consenso en el sector cultural

Boyne, por su parte, defendió su inclusión en la lista y rechazó las acusaciones de transfobia. El escritor irlandés sostuvo: “Mi trabajo siempre ha buscado explorar la complejidad de la identidad humana, y lamento que se me haya juzgado por mis opiniones personales y no por mis libros”. La controversia ha reavivado el debate sobre los límites de la tolerancia y la posibilidad de disentir dentro de los espacios culturales dedicados a la diversidad.

El impacto de la cancelación del Premio Polari se extiende más allá del ámbito literario. Para muchos autores y lectores, la suspensión representa una pérdida significativa de visibilidad y reconocimiento para las voces LGBTQ+ en el Reino Unido. La situación plantea interrogantes sobre el futuro de los premios literarios dedicados a la diversidad y sobre la capacidad de las instituciones culturales para gestionar las tensiones internas sin sacrificar su misión original.

Temas Relacionados

Premio PolariLiteratura LGBTQ+John BoyneLiteratura

Últimas Noticias

Wagner Moura, protagonista de ‘El agente secreto’, recibirá un homenaje en Zúrich

El actor brasileño, también conocido por ‘Narcos’ y ‘Civil War’, será distinguido con el galardón “Golden Eye” en el festival suizo que comenzará el 25 de septiembre

Wagner Moura, protagonista de ‘El

Cate Blanchett, “el regalo inesperado” para la nueva película de Paolo Sorrentino

La actriz australiana se sumó al final del rodaje de “La Grazia”, que se estrenará en el Festival de Venecia, y agregó “una capa de misterio y sofisticación a su personaje”, según el director italiano

Cate Blanchett, “el regalo inesperado”

¿A contraluz o contra luz? La RAE explica cuál es la forma correcta de la grafía

La forma en la que una persona escribe puede decir mucho de su personalidad y preparación

¿A contraluz o contra luz?

“Werther” regresa al Teatro Colón con dirección de Rubén Szuchmacher

La icónica ópera de Jules Massenet vuelve al escenario porteño tras una década. El 3 de septiembre habrá una función especial y exclusiva para menores de 30 años

“Werther” regresa al Teatro Colón

Iván Fund, Daniel Hendler y Lucrecia Martel competirán con sus películas en el Festival de San Sebastián

Los tres realizadores más la documentalista Cecilia Kang, que debuta en la ficción, participarán de la sección “Horizontes latinos” en el encuentro cinematográfico que se desarrollará del 19 al 27 de septiembre

Iván Fund, Daniel Hendler y
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una legisladora cercana a Elisa

Una legisladora cercana a Elisa Carrió rechazó la propuesta de Urtubey para conformar una alianza con el kirchnerismo

Nico Marín, el fotógrafo argentino que viajará con Greta Thunberg en una misión humanitaria a la Franja de Gaza: “Es de las expediciones más duras de mi vida”

Condenaron al hombre que atropelló y mató a un joven en el Calafate en 2015: la lucha de su madre para evitar la prescripción del caso

Científicos crearon la forma de vida más sintética de la historia

“Todo te queda bien”: los chats que comprometen al juez de San Isidro denunciado por acoso sexual y abuso de poder

INFOBAE AMÉRICA
Lula da Silva y Emmanuel

Lula da Silva y Emmanuel Macron se comprometieron a “ultimar el diálogo” para la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

Candidatos a “vice”, la clave que marcó las elecciones en Bolivia

La dictadura de Cuba anunció apagones en casi la mitad del país, que se suman a la escasez de agua en La Habana

Estados Unidos denunció abusos graves en Ecuador durante el conflicto interno

Uruguay inicia su expedición al fondo del mar y lo transmitirá por streaming

TELESHOW
El desahogo de Gimena Accardi

El desahogo de Gimena Accardi el día después del escándalo: “Necesitaba reírme”

El álbum de fotos de la China Suárez con su amigo Mancha La Torre por las calles de Turquía

Paula Chaves celebró los 15 años de Moro, el perro que le regaló Pedro Alfonso y que selló su historia de amor

Afirman que Lucía Celasco estaría iniciando un romance con un jugador de Boca: de quién se trata

Melody Luz recordó el inicio de su relación con Alex Caniggia: “La pasé mal, recibía mucho hate”