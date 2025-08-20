Cultura

Wagner Moura, protagonista de ‘El agente secreto’, recibirá un homenaje en Zúrich

El actor brasileño, también conocido por ‘Narcos’ y ‘Civil War’, será distinguido con el galardón “Golden Eye” en el festival suizo que comenzará el 25 de septiembre

Guardar
Wagner Moura será homenajeado en
Wagner Moura será homenajeado en el Festival de Cine de Zúrich con el premio Golden Eye

El actor, director y productor brasileño Wagner Moura será homenajeado en el próximo Festival de Cine de Zúrich, donde se convertirá en el primer artista sudamericano en recibir el premio Golden Eye de este certamen por su trayectoria y destacada actuación en El agente secreto (O agente secreto), su trabajo más reciente.

Esa película, dirigida por el también brasileño Kleber Mendonça Filho, se estrenó mundialmente el pasado mayo en la 78.ª edición del Festival de Cannes, donde Moura recibió el premio a Mejor actor.

En esa ocasión se convirtió también en el primer intérprete sudamericano en obtener ese galardón.

La aclamada película figura entre las 16 anunciadas por la Academia Brasileña de Cine como habilitadas al concurso que elegirá a la que representará a Brasil en la competición para el Oscar a Mejor Filme Internacional de 2026.

El actor ha participado en
El actor ha participado en producciones internacionales como 'Elysium', 'The Gray Man', 'Wasp Network' y 'Civil War'

Wagner Moura lleva esa historia de principio a fin con una presencia electrizante como pocas”, comentó Christian Jungen, director del Festival de Zúrich (que se llevará a cabo del 25 de septiembre al 5 de octubre), al anunciar el homenaje.

“Me siento profundamente honrado de recibir el Golden Eye. Gracias al Festival de Zúrich por reconocer mi trabajo en esta película brasileña tan hermosa e importante. Estoy orgulloso de compartirla con el público en septiembre”, señaló Moura, citado en un comunicado del festival.

Con este cúmulo de reconocimientos, Moura (49 años) se reafirma este año como una de las principales figuras del cine latinoamericano de proyección internacional.

El intérprete brasileño alcanzó la fama por su papel de Pablo Escobar en la serie Narcos, producción de Netflix por la que recibió una nominación al Globo de Oro, aunque para entonces ya tenía una carrera consolidada en su país natal, con películas como Detrás del sol (Abril Despedaçado), de Walter Salles, y Tropa de Élite (Tropa de Elite), de José Padilha, que se convirtió en un fenómeno cultural en Brasil.

Moura es reconocido internacionalmente por
Moura es reconocido internacionalmente por su papel de Pablo Escobar en la serie 'Narcos' de Netflix

Moura también ha participado en grandes producciones internacionales, entre ellas Elysium, de Neill Blomkamp; El agente invisible (The Gray Man), de Anthony y Joe Russo; La Red Avispa (Wasp Network), de Olivier Assayas; y Civil War, de Alex Garland.

En paralelo a su labor como actor, Moura debutó en la dirección con Marighella, película que narra la vida del político y militante brasileño Carlos Marighella, y que tuvo su estreno mundial en el Festival de Berlín de 2019.

Fuente: EFE.

Fotos: Reuters/ Sarah Meyssonnier, Netflix y Reuters/ Mario Anzuoni/ File Photo.

Temas Relacionados

Wagner MouraFestival de Cine de ZúrichReconocimientos y premiosCine brasileñoGolden Eye

Últimas Noticias

Gilberto Gil, un gigante de la música brasileña, llega a Buenos Aires como parte de su gira despedida

El legendario músico de 83 años se presentará el 31 de octubre con un espectáculo que recorre su legado artístico, en compañía de una banda casi totalmente integrada por familiares

Gilberto Gil, un gigante de

“El Aleph” de Borges cumple 80 años: breve historia de “una puerta abierta a lo imposible”

En 1945, el cuento fue publicado por la revista Sur. Esta semana la Biblioteca Nacional inaugura una muestra dedicada a este texto que muchos consideran el mejor relato del escritor argentino más universal

“El Aleph” de Borges cumple

La polémica en torno a John Boyne generó la suspensión del Premio Polari de literatura LGBTQ+

La inclusión del escritor irlandés entre los finalistas generó controversia por sus opiniones sobre género. “Lamento que no me juzguen por mis libros”, declaró el autor de “El niño con el pijama de rayas”

La polémica en torno a

Cate Blanchett, “el regalo inesperado” para la nueva película de Paolo Sorrentino

La actriz australiana se sumó al final del rodaje de “La Grazia”, que se estrenará en el Festival de Venecia, y agregó “una capa de misterio y sofisticación a su personaje”, según el director italiano

Cate Blanchett, “el regalo inesperado”

¿A contraluz o contra luz? La RAE explica cuál es la forma correcta de la grafía

La forma en la que una persona escribe puede decir mucho de su personalidad y preparación

¿A contraluz o contra luz?
ÚLTIMAS NOTICIAS
En casi un año, el

En casi un año, el Gobierno tuvo que intervenir ante 164 denuncias de bloqueos sindicales contra empresas

YPF redefine su proyecto de GNL: cinco barcos en Río Negro, ejecución más rápida y mayor exportación de petróleo

El saldo de la balanza comercial fue positivo en USD 988 millones, el mejor resultado en lo que va del año

Uno por uno: así votaron los diputados el rechazo al veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad

Científicos descubren que la reducción del flujo sanguíneo acelera el avance de tumores

INFOBAE AMÉRICA
El abogado de Jimmy Lai

El abogado de Jimmy Lai defendió la libertad de expresión en los alegatos finales de su juicio por sedición en Hong Kong

Estados Unidos, Emiratos Árabes y potencias aliadas demandan una tregua en Sudán y acceso humanitario ante el agravamiento de la crisis

Japón propuso la creación de una ‘zona económica’ entre el océano Índico y África para reforzar su presencia en el continente

Gilberto Gil, un gigante de la música brasileña, llega a Buenos Aires como parte de su gira despedida

El Reino Unido golpea redes de criptomonedas que ayudan a Rusia a eludir las sanciones por la guerra en Ucrania

TELESHOW
Luego de cuatro meses, la

Luego de cuatro meses, la ex GH Martina Pereyra reveló su íntima reacción al enterarse que le ocultaron la muerte de su abuela

Eva Bargiela y Facundo Moyano ya están divorciados: “Estoy contenta que esta etapa tan difícil se haya terminado”

Una tarde de lluvia, mimos y compañía: Laurita Fernández y su perra Miel inseparables en su casa

La incomodidad de Martín Pepa en la primera salida con Pampita luego de la reconciliación

Santiago Korovsky recordó cómo nació División Palermo y comparó el proyecto inicial con el trailer que vio la luz