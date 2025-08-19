Cultura

Dolores Fonzi competirá por la Concha de Oro en San Sebastián

La actriz y directora con su nueva obra “Belén”, inspirada en un caso real, se suma a la sección oficial de la competencia que también incluye nuevos títulos de Edward Berger y Claire Denis

Guardar
El Festival de Cine de
El Festival de Cine de San Sebastián anuncia siete nuevos títulos en la Sección Oficial, incluyendo películas de Edward Berger, Claire Denis y Dolores Fonzi

Las últimas películas del cineasta suizo Edward Berger, director de Cónclave, la francesa Claire Denis, premio Fipresci por High Life, y de la argentina Dolores Fonzi competirán por la Concha de Oro en la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, entre el 19 y el 27 de septiembre.

El certamen donostiarra ha dado a conocer este martes, en un comunicado, siete nuevos títulos que integrarán la Sección Oficial a concurso. Además de los citados cineastas, concurrirán a San Sebastián los últimos trabajos del belga Joachim Lafosse, el esloveno Olmo Omerzu, el chino Xiaoyu Qin y el estadounidense James Vanderblit.

Además, la Sección Oficial contará con las proyecciones especiales, fuera de concurso, del debut como directora de la actriz Juliette Binoche y la última película de Junji Sakamoto.

El drama de ‘Belén’

A la competición se suma Belén, un drama dirigido por la actriz, guionista y directora argentina Dolores Fonzi, que aborda la lucha por la libertad de una joven encarcelada tras un aborto espontáneo en Argentina, inspirada en un caso que conmocionó al país suramericano y provocó un debate sobre los derechos de la mujer.

La argentina Dolores Fonzi compite
La argentina Dolores Fonzi compite con 'Belén', un drama sobre la lucha por la libertad tras un aborto espontáneo en Argentina

Se mediará con el alemán Edward Berger, que logró cuatro premios Oscar en 2022 con Sin novedad en el frente, tras la que dirigió la exitosa Cónclave, con la que compitió el año pasado en San Sebastián y que también fue merecedora de un premio de la academia de Hollywood, en concreto, el de mejor guion adaptado.

Vuelve un año después a San Sebastián con su nueva película Ballad of a Small Player, protagonizada por Colin Farrell en el papel de un jugador empedernido y con Fala Chen, Tilda Swinton y Alex Jennings en el reparto.

También competirá por segunda vez por la Concha de Oro la francesa Claire Denis, quien presenta la película Le Cris des Gardes, una adaptación de la obra de Bernand-Marie Koltès Combat de négre et de chiens.

Además de obtener con anteriores trabajos premios como el del Jurado de Cannes o el Oso de Plata en Berlín, Denis presidió el jurado oficial del Festival de San Sebastián en 2023.

Edward Berger regresa a San
Edward Berger regresa a San Sebastián con 'Ballad of a Small Player', protagonizada por Colin Farrell y Tilda Swinton

Tras debutar en 2015 con La verdad, el estadounidense James Vanderblit concursa en San Sebastián con su segundo filme Nuremberg, en el que Rami Malek encara al psiquiatra que estudió a 22 nazis en vísperas de los juicios contra los crímenes del nazismo, con Russell Crowe interpretando a Hermann Göring.

Además, el belga Joachim Lafosse, quien obtuvo la Concha de Plata en Donostia por Los caballeros blancos en 2015, presenta Six jour ce printemps-là, mientras que el esloveno Olmo Omerzu se estrena en San Sebastián con Ungrateful Beings.

Por último, el chino Xiaoyu Qin concursará en la Sección Oficial con su primera obra de ficción Jianyu Laide Mama, que recrea la historia verídica de una mujer que se reencuentra con su hijo de diez años después de pasar una década encarcelada por matar a su marido.

Primera película de Binoche

Estas siete películas se suman a los títulos a concurso ya anunciados anteriormente por el festival, firmados por Arnaud Desplechin, José Mari Goenaga y Aitor Arregi, José Luis Guerín, Agnieszka Holland, Milagros Mumenthaler, Alberto Rodríguez, Alauda Ruiz de Azúa, Yutaro Seki y Kentaro Hirase y Alice Winocour.

Juliette Binoche debuta como directora
Juliette Binoche debuta como directora con 'In-I Motion', presentada fuera de concurso en San Sebastián

Además, el Zinemaldia ha anunciado dos películas que integrarán también la Sección Oficial, pero fuera de concurso.

Se trata del primer largometraje de la actriz francesa Juliette Binoche, In-I Motion, una película sobre su experiencia en el espectáculo híbrido de danza y teatro que desarrolló en 2009 junto con el bailarín y coreógrafo Akram Khan.

También fuera de competición de exhibirá Tappen no mukou ni anata ga iru, una película en la que el japonés Junji Sakamoto relata la historia de Junko Tabei, la primera mujer que alcanzó la cima del Everest.

Fuente: EFE.

Fotos: Reuters/ Carlos Osorio, Reuters/ Sarah Meyssonnier y EFE/ Juan Herrero.

Temas Relacionados

Festival Internacional de Cine de San SebastiánDolores FonziSelección OficialConcha de OroCineEspañaEdward BergerJuliette Binoche

Últimas Noticias

“El fin del mundo tal como lo conocemos”: 34 cuentos amplían el universo de Stephen King

El autor aprobó personalmente la colección editada por Christopher Golden y Brian Keene, que reúne relatos de diversos escritores y profundiza en el universo postapocalíptico creado en “The Stand” (Apocalipsis), la icónica novela de 1978

“El fin del mundo tal

“Downton Abbey” se despide con una muestra y subasta de objetos icónicos de sus cinco temporada

Se exhiben y subastan piezas emblemáticas de la serie en Londres, mientras la franquicia se prepara para su última entrega y dona lo recaudado a una organización benéfica infantil

“Downton Abbey” se despide con

“Más que pistolas, cuchillos y cruces”: la historia detrás del viaje de Andy Warhol a Madrid en los años 80

El nuevo documental de Sebastián Galán, que se estrena en el Festival de Cine Español de Londres, revela aspectos poco conocidos de la vida del gran artista pop

“Más que pistolas, cuchillos y

Quentin Tarantino dijo cuál es su obra maestra y reveló quién dirigirá su secuela

El gran director estadounidense sorprendió a fans y críticos con un nuevo proyecto. La película se titulará “Las aventuras de Cliff Booth” y será producida para Netflix

Quentin Tarantino dijo cuál es

El emocionante regreso de Daniel Barenboim en el Festival de Salzburgo conmueve al mundo de la música clásica

Tras superar una dura enfermedad, el legendario director argentino-israelí volvió a brillar junto a su West-Eastern Divan Orchestra acompañados por el notable concertista chino Lang Lang

El emocionante regreso de Daniel
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno impulsa cambios en

El Gobierno impulsa cambios en Defensa del Consumidor

“Tronco” defendió su candidatura tras las críticas de Myriam Bregman: “Jamás prendí fuego un contenedor, tampoco di vuelta un auto ni escupí a un legislador”

El fiscal Stornelli destacó la pericia que confirmó la autenticidad de los cuadernos de la corrupción

La ciencia detrás del chocolate: lograron replicar su sabor premium en el laboratorio

Mercados: caen las acciones y suben los bonos mientras las tasas se asientan en la zona del 40%

INFOBAE AMÉRICA
La nueva revolución química promete

La nueva revolución química promete transformar la lucha global contra el cambio climático

“El fin del mundo tal como lo conocemos”: 34 cuentos amplían el universo de Stephen King

El 74% de los trabajadores ya usa inteligencia artificial en su trabajo, pero solo un tercio recibe capacitación

Exministro correísta fue llamado a audiencia como presunto autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio

Movimiento campesino en Ecuador denunció atentado contra el exlíder indígena Leonidas Iza

TELESHOW
La palabra de Andrés Gil

La palabra de Andrés Gil por los rumores de supuesto romance con Gimena Accardi: “Es absolutamente falso”

Laurita Fernández reveló los temores que atravesó al congelar óvulos para ser madre: “Sentía que debía esconderme”

La llamativa respuesta de Oriana Sabatini cuando le preguntaron por la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Tamara Báez contó las razones por las que se separó de su expareja en medio de rumores de reconciliación con L-Gante

Homo Argentum arrasa: la película suma más de medio millón de espectadores a 5 días de su estreno