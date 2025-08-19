El musical sobre el caso Luigi Mangione, un éxito teatral que atrae multitudes

El musical 'Luigi' satiriza el sistema sanitario de Estados Unidos y el caso Mangione

Entre bastidores, antes de la representación del lunes de Luigi: The Musical, el actor Caleb Zeringue bromea sobre cómo su compañero de reparto, que interpreta el papel protagonista, tiene que perderse el estreno europeo de la obra porque ese viaje podría costarle su seguro médico.

La broma apunta a uno de los temas clave de la obra sobre el presunto asesino Luigi Mangione: los caprichos del sistema sanitario estadounidense pueden llevar a las personas a tomar medidas drásticas con resultados fatales.

El actor principal, Jonny Stein, tiene cobertura sanitaria gracias a su trabajo diario como profesor de matemáticas en un instituto de San Francisco. Según él, el director del centro le denegó su solicitud de faltar a la primera semana de clase para poder actuar en el Festival Fringe de Edimburgo, que comienza el martes, por lo que otro actor ocupará su lugar.

“El hecho de que algo sea divertido no significa que no sea serio”, dijo Zeringue, vestido como un guardia de prisión, antes de que Stein saliera de la sala verde para ponerse su mono naranja brillante.

La obra explora la fascinación pública por Luigi Mangione y la crisis de confianza en las instituciones

Seis meses antes del estreno de este musical, en junio, Mangione tocó la fibra sensible del público estadounidense. Inmediatamente después del fatal tiroteo del director ejecutivo de UnitedHealthcare Brian Thompson, en diciembre, aparecieron productos como vasos de cerveza y gorras de béisbol con la frase ”Deny, Defend, Depose" (“Negar, defender, destituir”), las palabras que figuraban en los casquillos de bala encontrados cerca del lugar donde fue asesinado en Midtown Manhattan. Tras la detención de Mangione, entonces de 26 años, aparecieron en las redes sociales memes incómodos con comentarios sobre su aspecto.

Ahora se ha convertido en el centro de atención de artículos de opinión, TikToks virales, fans incondicionales y preocupaciones sobre el estado de la medicina estadounidense y la trivialización de un caso de asesinato. Y parte del debate sobre lo que Mangione representa se está desarrollando en un musical improvisado.

Cuando Nova Bradford, la directora de 31 años del musical, que también lo escribió junto con un grupo de comediantes de la zona de la bahía, leyó que Mangione estaba recluido en la misma cárcel de Brooklyn que el desacreditado director ejecutivo de una empresa de criptomonedas Sam Bankman-Fried y que el magnate de la música Sean Diddy Combs, pensó que la situación era perfecta para la sátira.

“Es un grupo de personas muy extraño para estar en el mismo lugar al mismo tiempo. Todos son muy conocidos, pero provienen de mundos completamente diferentes”, dijo Bradford en una entrevista telefónica. “Es difícil imaginarlos en la misma habitación que no sea una celda de prisión”.

El elenco y la directora abordan temas como la salud, la justicia y la cultura pop en clave de humor

“Sus mundos de la tecnología y las finanzas, el entretenimiento y la atención médica han sufrido una pérdida de confianza pública”, dijo Bradford, “a través de la Gran Recesión, el escándalo de Cambridge Analytica de Facebook, la era #MeToo, la crisis de los opioides y más”.

Cuando la gente ve que las instituciones fracasan, dijo Bradford, se sienten atraídos por alternativas como los curanderos new age en Instagram o los biohackers de Silicon Valley, tal vez incluso un justiciero. “Pero, en última instancia, estas personas no ofrecen respuestas reales, al igual que las instituciones que están fracasando”, dijo Bradford.

Ese desencanto quedó patente en el concierto de Luigi del lunes por la noche en el Independent, que agotó las entradas, donde se vio a un asistente con una camiseta de Luigi y el público, formado por unas 200 personas, estalló en carcajadas cuando Bankman-Fried (André Margatini) cantó sobre ser un “niño del Área de la Bahía”, crecer en un lugar donde es normal fingir hasta que lo consigues y sobre cómo “hay que tener un poco de fraude en tu empresa”.

Antes del espectáculo, una contable de 31 años del público proclamó que el espectáculo estaba hecho para gente como ella, una antigua aficionada al teatro y autodenominada “liberal de Hamilton” que ahora se considera una “izquierdista de Luigi”.

Luigi Mangione (Curtis Means/Pool via REUTERS)

“No es que crea en la violencia contra el individuo”, dijo Kathleen Koomen. “Pero sí creo que un Estado que monopoliza la violencia engendra violencia, y creo que Luigi representa eso”.

Stephanie Allen, una agente hipotecaria de 50 años que había viajado desde Napa para ver el espectáculo, se sintió intrigada por la visión satírica de un tema tan serio. Estados Unidos “es uno de los países más ricos del mundo”, señaló Allen. Soltó un taco al describir cómo se siente ante la falta de una asistencia sanitaria asequible, y añadió: “¿Por qué está pasando esto?“.

La reseña del San Francisco Chronicle dice que la producción es “la obra más comentada en San Francisco. También es terrible”. El autor es uno de los muchos que han sugerido que quizá sea demasiado pronto para abordar el caso de Mangione en el escenario, y pregunta con sinceridad: “¿Cómo se puede explorar, con honestidad y profundidad, lo que ha convertido a un asesino acusado en un héroe popular para algunos, sin glorificar ni trivializar su presunto crimen?“.

El espectáculo comienza con una advertencia que recuerda a los asistentes que no deben tomarse demasiado en serio lo que está a punto de suceder. Se trata de una sátira, y este tipo de discurso está protegido por la Primera Enmienda, dice una voz en off, lo que provoca risas nerviosas entre el público.

La sátira de 'Luigi' conecta con un público joven y diverso, abordando temas sociales actuales

Los variados mundos de los personajes se representan para provocar risas, conflictos y, en última instancia, algunas notas de armonía. El espectáculo señala que Bankman-Fried y Diddy (Janeé Lucas) son dos empresarios que aman el dinero y la fama. Luigi, un don nadie, se convierte en una especie de pacificador entre los dos famosos. También es el único que recibe cartas de admiradores mientras está en prisión, con historias ficticias pero creíbles sobre enfermedades, dolor y denegaciones de reclamaciones sanitarias.

Es cierto que las voces y los movimientos de baile de los actores no son los más fluidos. Los cambios de decorado entre actos son un poco torpes. En cada espectáculo, un actor diferente se equivoca en algunas frases, admitió Zeringue.

Pero el carácter amateur de la producción es también el origen de su encanto. La torpeza resulta apropiada a la hora de satirizar a estos hombres en diversas fases de casos penales. Con musas tan desordenadas, ¿por qué no aprovechar la improvisación?

Bradford citó Chicago como una de sus influencias, ya que es otra sátira sobre crímenes reales ambientada en una prisión, así como Avenue Q y Book of Mormon, dos musicales transgresores que fueron fundamentales en su formación como niña del teatro en Colorado. El espectáculo se une a una larga lista de musicales sobre personajes controvertidos de la vida real, que van desde los más serios, como Hamilton y Evita, hasta los más efectistas, como Gwyneth Goes Skiing y el programa de televisión Prince Andrew: The Musical.

La producción se inspira en musicales como 'Chicago', 'Avenue Q' y 'Book of Mormon'

Bradford considera que su espectáculo atrae a un público más joven que el típico musical. Y al crear una producción en torno a tres personajes muy diferentes, “podemos incluir chistes... que atraen a un público familiarizado con diferentes medios de comunicación y con diferentes preferencias en cuanto a comedia”, afirma Bradford, que está en conversaciones para llevar Luigi a Los Ángeles y Nueva York después de Edimburgo.

Eve Hroziencik es una de esas jóvenes espectadoras. Esta joven de 23 años llevó a su padre como regalo de cumpleaños. Su padre, Mike, que trabaja como abogado penalista en la cercana Burlingame, dijo que el espectáculo le pareció “divertidísimo y ridículo”.

Hroziencik dijo que Luigi le hacía sentir “esperanzada” sobre el futuro porque “el humor y el absurdo del espectáculo hacen que toda la miseria del mundo sea un poco más soportable”.

* Lisa Bonos es periodista especializada en cultura tecnológica en San Francisco. Anteriormente, escribía sobre citas y relaciones para la sección de Reportajes. Se incorporó a The Post en 2005 y anteriormente trabajó en las secciones de Finanzas, Editorial y Perspectivas.

Fuente: The Washington Post. Fotos: Camille Cohen, para The Washington Post.