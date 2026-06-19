Dos artistas argentinas exploran territorio, cuerpo y memoria de Sudamérica en una galería de Londres

"A Levitating Territory" reúne en Londres a las artistas argentinas Majo Caporaletti y Vicky Polak en la galería Filet Space

Dos artistas argentinas llevan el Desierto de Atacama y el Delta del Río de la Plata a una galería de Londres con una muestra que explora los vínculos entre territorio, cuerpo y memoria. La pintora Majo Caporaletti y la fotógrafa Vicky Polak presentan A Levitating Territory en la galería Filet Space, con curaduría de Adela Blanco. La exposición permanece abierta hasta el domingo 21 de junio.

La muestra pone en diálogo dos lenguajes visuales opuestos: la pintura al óleo de Caporaletti y la fotografía analógica en blanco y negro de Polak. La primera trabaja desde las impresiones de su estadía en el árido norte chileno; la segunda, desde las islas del Delta bonaerense y el Gran Paraná. Tierra y agua, color y ausencia de color, forma y disolución: el contraste es el motor de la propuesta.

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El título no es arbitrario. En su texto curatorial, Blanco escribe: “¿Qué sucede cuando la materia parece perder su peso, cuando lo real se sustrae de sí mismo? Cuando esta fuerza opuesta desaparece, la materia levita. Evidenciando la fisura y encontrando portales para cruzar entre dimensiones, lo que levita está entre lo que es y lo que podría ser.” Esa tensión —entre lo tangible y lo evanescente— articula el recorrido de la sala.

La pintura como archivo emocional

Las obras de Caporaletti que integran la muestra nacieron de su participación en la residencia Reimagine Futures, organizada por La Wayaka Current (Reino Unido) en 2025. El viaje al Desierto de Atacama no derivó en un registro documental, sino en un proceso de elaboración sensorial. “Pinto para digerir lo que se atraganta, lo que lacera desde adentro, para hacer visible lo que no tiene forma, lo que no puedo nombrar. A veces la pintura me sirve para comprender procesos personales y emocionales; otras, para transitar emociones sin darles un significado”, afirmó la artista.

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Los títulos de sus lienzos —La erosión de la memoria, Lo inevitable, Mi mayor pérdida, Todas sus caras visibles, Sedimentos afectivos I y Sedimentos afectivos II— anticipan ese registro. Carolina Cuervo Budd, curadora de la obra de Caporaletti en Córdoba, describió el resultado: “El paisaje de Atacama se vuelve, en estas obras, un espejo movedizo —una pantalla ondulante— donde caben todos los espacios posibles.”

La obra de Caporaletti ya había recorrido otros circuitos internacionales. En 2024 presentó Misshapes en Galería Praxis (Nueva York) y Respira la noche en la sede porteña de la misma galería. En 2025, sus pinturas se exhibieron en el Museo de Bellas Artes Palacio Ferreyra de Córdoba, en la muestra Perseguir un rastro. Es licenciada en Artes Visuales por la UNA y realizó formación en la École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de París entre 2013 y 2015.

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Las pinturas de Majo Caporaletti surgieron de su residencia Reimagine Futures en 2025 y transforman el Desierto de Atacama en un archivo emocional

El cuerpo como territorio

Polak, radicada en Londres desde hace una década, llega a esta muestra tras presentar Silver Threads en Photo London junto a The Light Gallery en 2026. Su práctica se apoya en la antropología audiovisual y parte de una premisa clara: el cuerpo no representa al territorio, lo habita. La influencia de la artista cubana Ana Mendieta es visible en esa concepción del paisaje como espacio de inmersión ritual.

Para A Levitating Territory, Polak presenta obras de sus series Delta y Tigre, fotografías en blanco y negro tomadas en las islas del Delta bonaerense. La doble exposición fotográfica —técnica que superpone dos imágenes en un mismo fotograma— genera una dimensión donde, según la propia artista, “lo femenino, lo natural y lo invisible se entrelazan”. “El trabajo habita un umbral inestable donde la materia parece suspenderse”, explicó Polak.

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Además de su práctica artística, Polak trabaja como Creative Production Manager, videógrafa y fotógrafa en Victoria Miro Gallery, Londres. Tiene un máster en Antropología Visual por Goldsmiths, University of London (2022) y es licenciada en Cine y Artes Visuales por el CIC de Buenos Aires. En 2025 recibió la Eaton Fund Grant en Londres y fue reconocida con los FIFV International Photography Awards de Valparaíso, Chile, en 2013 y 2021.

Vicky Polak presenta en "A Levitating Territory" sus series Delta y Tigre, tomadas en el Delta bonaerense con doble exposición fotográfica

Una amistad construida en imágenes

La muestra también tiene una dimensión biográfica. Caporaletti y Polak se conocen desde hace años y su vínculo atraviesa constantemente los límites entre amistad y colaboración artística. “Nosotras hablamos a través de las imágenes. Tenemos un lenguaje compartido, aunque cada una tiene su propio modo —Vicky desde la fotografía y yo desde la pintura— hay un universo en común que se fue construyendo desde la amistad y el arte”, señaló Caporaletti.

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Polak, por su parte, describió esa permeabilidad mutua: “Yo entro al suyo cuando la fotografío en el estudio, viendo de cerca sus procesos, sus pinturas y su forma de crear, y ella entra al mío como modelo y a veces con la cámara, también.”

A Levitating Territory permanece abierta hasta el domingo 21, de 12 a 18. La muestra fue organizada con el apoyo de Blanco Gallery C.I.C., cuya fundadora, Adela Blanco, es curadora independiente venezolana-española graduada en Historia del Arte y Gestión Cultural en la Sorbonne Paris 3.

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