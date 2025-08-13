Cultura

El XV Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro reúne a grandes voces de la región

Cincuenta escritores de América Latina, junto con figuras argentinas, se darán cita del 19 al 22 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires, en una edición que suma también propuestas escénicas adaptadas de textos emblemáticos

Guardar
El Festival Latinoamericano de Poesía
El Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro se celebrará en Buenos Aires del 19 al 22 de agosto de 2025, con la participación de poetas de toda la región

El Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires del 19 al 22 de agosto de 2025, con una programación que incluye lecturas, debates y actividades en torno a la poesía. En este ciclo, el festival reafirma una apuesta por la continuidad en el panorama cultural independiente, luego de quince ediciones en las que ha convocado a referentes literarios latinoamericanos.

La organización anunció que en esta edición participarán cerca de cincuenta poetas procedentes de distintos países de la región. Entre los invitados internacionales figuran Camila Charry Noriega (Colombia), Diego Cubelli (Uruguay), Camila Fadda Gacitúa (Chile), Yanuva León (Venezuela), Melissa Sauma (Bolivia) y Alejandra Sequeira Aguilar (Nicaragua), quienes compartirán sus obras junto a distintos exponentes de la poesía argentina.

El evento tendrá lugar en el Centro Cultural de la Cooperación y contemplará el ciclo Agosto Poético, que se extenderá del 2 al 31 de agosto. Dentro de esta iniciativa se programaron siete obras que vinculan teatro y poesía, con títulos como Todo mi cuerpo pertenece a la noche, basada en textos de Patricia Díaz Bialet; Electroartaud, de Eduardo Gilio; Sueños para postergar el fin del mundo, de Alejandro Schijman y Ana Yovino; Cartas a mi hijo Federico, de María Marta Guitart; El velador, de Guillermo Saavedra; Ellas y Galeano, a partir de textos de Eduardo Galeano, y Con Federico, de Analía Fedra García.

La lista de poetas de Argentina convocados incluye a Marina Arias, María Rosa Lojo, Guillermo Saavedra, Juano Villafañe, Alejandra Boero Serra, Mariana Garfinkel, Pablo Ingberg, Marcelo Sutti, Estela Zanlungo, Carlos J. Aldazábal, Claudia Ainchil, Eduardo Álvarez Tuñón, Silvia Barei, Sebastián Realini, Olga Suárez, Patricia Díaz Bialet, Julián Axat, Paula Jiménez España, Adolfo Marino Ponti, Fernando Bogado, María del Mar Estrella, Blanca Lema, Rubén Liggera, Sergio Javier Mirabelli, Roxana Artal, Alejandro Cesario, María Laura Decésare, Analía Linares, Mario Nosotti, Fernando Acosta, Silvina Crespo, Marizel Estonllo, Leandro Murciego, Mario Sampaolesi, Juliana Chacón, Facundo Chalabe, Eduardo Dalter, Noelia Gana y Claudia Vázquez.

La entrada a todas las actividades es libre y gratuita, según informó la organización, que remarcó la voluntad de destacar la diversidad y el alcance de la producción poética latinoamericana en un contexto de sostenimiento cultural independiente.

El Centro Cultural de la
El Centro Cultural de la Cooperación será la sede principal del festival, reafirmando su compromiso con la cultura independiente

Programa de actividades

Martes 19 de agosto, en la Sala Solidaridad, segundo subsuelo.

  • A las 19:OO. Apertura a cargo de Ana María Bovo, que presenta Nada sucede dos veces. Presentación de los poetas internacionales invitados: Camila Charry Noriega (Bogotá, Colombia), Diego Cubelli (Montevideo, Uruguay), Camila Fadda Gacitúa (Santiago, Chile), Yanuva León (Miranda, Venezuela), Melissa Sauma (Santa Cruz, Bolivia), Alejandra Sequeira Aguilar (Managua, Nicaragua).

Miércoles 20 de agosto, en la Sala Osvaldo Pugliese, P. B.

  • De 17:00 a 18:30. Conversatorio Poesía en el tiempo de IA. Participan: Marina Arias (Haedo, Buenos Aires), María Rosa Lojo (Ciudad de Buenos Aires), Guillermo Saavedra (Ciudad de Buenos Aires). Coordina: Juano Villafañe.
  • De 18:30 a 20:00. Mesa de Lectura. Con Alejandra Boero Serra (Rafaela, Santa Fe), Mariana Garfinkel (Ciudad de Buenos Aires), Pablo Ingberg (Dolores, Prov. de Buenos Aires), Alejandra Sequeira Aguilar (Managua, Nicaragua), Marcelo Sutti (Bell Ville, Córdoba), Estela Zanlungo (Lomas de Zamora, Prov. de Bs. As.). Coordina: Carlos J. Aldazábal.
  • De 20:00 a 21:30. Mesa de Lectura. Claudia Ainchil (Ciudad de Buenos Aires), Eduardo Álvarez Tuñón (Ciudad de Buenos Aires), Silvia Barei (San Francisco, Córdoba), Yanuva León (Miranda, Venezuela), Sebastián Realini (Ciudadela, Prov. de Bs As), Olga Suárez (Centeno, Santa Fe). Coordina: Patricia Díaz Bialet.
Juano Villafañe, junto con Patricia
Juano Villafañe, junto con Patricia Diaz Bialet y Juano Villafañe, están a cargo de la organización del Festival

Jueves 21 de agosto, en la Sala Osvaldo Pugliese, P. B.

  • De 17:00 a 18:30. Conversatorio Poesía y Resistencia. Participan: Julián Axat (La Plata, Prov. de Buenos Aires), Paula Jiménez España (Ciudad de Buenos Aires), Adolfo Marino Ponti (Quimilí, Santiago del Estero). Coordina: Carlos J. Aldazábal.
  • De 18:30 a 20:00. Mesa de Lectura. Con Fernando Bogado (Ciudad de Buenos Aires), Camila Charry Noriega (Bogotá, Colombia), María del Mar Estrella (Ciudad de Buenos Aires), Blanca Lema (Boulogne, Prov. de Buenos Aires), Rubén Liggera (Junín, Prov. de Buenos Aires), Sergio Javier Mirabelli (Anguil, La Pampa). Coordina: Juano Villafañe.
  • De 20:00 a 21:30. Mesa de Lectura. Con Roxana Artal (Ciudad de Buenos Aires), Alejandro Cesario (Ciudad de Buenos Aires), María Laura Decésare (Rufino, Santa Fe), Camila Fadda Gacitúa (Santiago, Chile), Analía Linares (La Plata, Prov. de Buenos Aires), Mario Nosotti (San Fernando, Prov. de Buenos Aires). Coordina: Carlos J. Aldazábal.

Viernes 22 de agosto, en la Sala Osvaldo Pugliese, P. B.

  • De 17:00 a 18:30. Conversatorio La poesía y sus lenguajes en el arte. Participan: Pompeyo Audivert (Ciudad de Buenos Aires), Rubén Borré (Ciudad de Buenos Aires), Santiago Doria (Ciudad de Buenos Aires), Mariela Ruggeri (Sta. Rosa, La Pampa). Coordina: Juano Villafañe.
  • De 18:30 a 20:00. Mesa de Lectura. Con Fernando Acosta (Ciudad de Formosa, Formosa), Silvina Crespo (Ciudad de Buenos Aires), Diego Cubelli (Montevideo, Uruguay), Marizel Estonllo (Ciudad de Buenos Aires), Leandro Murciego (Ciudad de Buenos Aires), Mario Sampaolesi (Ciudad de Buenos Aires). Coordina: Patricia Díaz Bialet.
  • De 20:00 a 21:30. Mesa de Lectura. Con Juliana Chacón (La Plata, Prov. de Buenos Aires). Facundo Chalabe (Ciudad de Buenos Aires), Eduardo Dalter (Ciudad de Buenos Aires), Noelia Gana (Ciudad de Salta, Salta), Melissa Sauma (Santa Cruz, Bolivia), Claudia Vázquez (Avellaneda, Prov. de Buenos Aires). Coordina: Carlos J. Aldazábal.

Fotos: Gustavo Gavotti, archivo y prensa Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro.

Temas Relacionados

Festival Latinoamericano de Poesía en el CentroPoesíaCentro Cultural de la CooperaciónCiudad de Buenos Aires

Últimas Noticias

Tip de ortografía del día: lejano Oeste, escritura adecuada

Sobre el tema existen una serie de sustantivos que debemos conocer para usarlos de forma correcta

Tip de ortografía del día:

El argentino Pablo Trapero estrena su nueva película en el festival de Toronto

El cineasta presenta “& Sons”, protagonizada por el británico Bill Nighy, en uno de los estrenos más esperados en la programación oficial del TIFF

El argentino Pablo Trapero estrena

Stephen King a fondo: fan de “Stranger Things”, nuevas adaptaciones y Trump como “una historia de terror”

El escritor estadounidense, maestro del horror contemporáneo, comparte su visión crítica sobre la política actual, habla del nuevo destino de muchos de sus libros y se confiesa fanático de la serie de Netflix

Stephen King a fondo: fan

Kiss figura entre los principales candidatos a recibir un Kennedy Center Honor este año

El presidente Donald Trump publicó en su red social un posteo que anticipa los nombres de los premiados: además de la banda de glam metal, serían destacados el músico de country George Strait y el actor inglés Michael Crawford

Kiss figura entre los principales

EE.UU. investigará a los museos Smithsonian para eliminar las “narrativas partidistas”

La administración de Trump busca que las exhibiciones eviten enfoques considerados divisivos, en el marco de una estrategia para reforzar la confianza en las instituciones culturales

EE.UU. investigará a los museos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Todos los nutrientes que aporta

Todos los nutrientes que aporta el tomate

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abusar sexualmente de Julieta Prandi y quedó detenido

La primera foto de Claudio Contardi detenido tras ser condenado por abusar sexualmente de Julieta Prandi

Caso de Diego Fernández Lima, en vivo: el certificado que demuestra que el camarógrafo y el joven que apareció muerto en Coghlan fueron compañeros de colegio

Boom de la importación particular de autopartes: qué piezas son las más buscadas por los argentinos en el exterior

INFOBAE AMÉRICA
Lactancia materna sin complicaciones: técnicas

Lactancia materna sin complicaciones: técnicas efectivas y beneficios según expertos en salud

Por qué faltar a clases en años de transición puede marcar el futuro académico

El jefe de la OTAN habló a 48 horas de la cumbre entre Trump y Putin: “La pelota está en el tejado del presidente ruso”

Nacieron cuatro cachorros de león de Berbería, una especie muy rara cuya población se encuentra extinta en estado salvaje

Bolivia: ratifican la prisión preventiva de la aliada de Evo Morales que amenazó con “contar muertos”

TELESHOW
Así se enteró Julieta Prandi

Así se enteró Julieta Prandi de la sentencia a Claudio Contardi: “¿Cómo que la acaban de leer?"

Los días de Oriana Sabatini entre Italia y Buenos Aires: la pasión por su trabajo, amigos y sus lecturas preferidas

Julieta Prandi habló después de la condena a su exmarido por abuso sexual: “Siento que hoy empiezo a vivir”

La táctica de Evangelina Anderson para identificar las malas ondas en el ambiente: “Sale blanquito”

Julieta Prandi se descompensó luego de conocer la condena a su exmarido