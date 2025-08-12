Tango BA Festival y Mundial 2025 comienza con un homenaje a Aníbal Troilo en el Teatro Colón

El Teatro Colón abre Tango BA Festival y Mundial 2025 con un homenaje a Aníbal Troilo

El Teatro Colón, este miércoles 13 de agosto, será el escenario de apertura de Tango BA Festival y Mundial 2025, el encuentro internacional más relevante del género. La jornada incluirá un homenaje a Aníbal Troilo a cincuenta años de su fallecimiento, con la participación de José Pepe Colángelo y la Orquesta Típica Pichuco.

El concierto revisitará el legado de Troilo, a medio siglo de su último recital en el Colón en 1972. Sobre el escenario actuarán músicos de distintas generaciones, entre ellos Manuel Quiroga, Bruno Franco, Emanuel Teper, Carlos Morbidoni, Dalila Álvarez, Pedro Pablo Pedrozo, Guillermo Rubino, Pablo Farhat (violines); Gustavo Barahona, Ignacio Porjolovsky (violas); Martín Baldi, Bruno Bragato (chelos); Lautaro Muñoz (contrabajo); Adrián Enriquez (piano) y Ramiro Boero, Nicolás Ledesma, Yuki Okumura, Lucas Pantarotto y Nicolás Velázquez (bandoneones). La dirección estará a cargo de la Orquesta Típica Pichuco.

El concierto inaugural contará con la participación de José “Pepe” Colángelo y la Orquesta Típica Pichuco

Como invitado especial, José Pepe Colángelo, último pianista de Troilo, presentará el estreno de Pichuco en las estrellas de la esquina, una obra compuesta en homenaje al bandoneonista.

El programa incluirá composiciones emblemáticas como “Danzarín”, “Mañanitas de Montmartre”, “Milonguero triste”, “Quejas de bandoneón”, “La cumparsita” y “Responso”. La función busca recuperar el espíritu de Troilo y celebrar su aporte a la tradición tanguera.

Tango BA Festival y Mundial, organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, constituye una plataforma central para el desarrollo y la proyección del tango a nivel global. La gala en el Colón da inicio a la edición 2025 del festival. Más información en tangoba.org.