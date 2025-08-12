Cultura

Tango BA Festival y Mundial 2025 comienza con un homenaje a Aníbal Troilo en el Teatro Colón

El miércoles 13, la orquesta Orquesta Típica Pichuco y el pianista José “Pepe” Colángelo encabezan el concierto inaugural en honor al icónico bandoneonista

Guardar
El Teatro Colón abre Tango
El Teatro Colón abre Tango BA Festival y Mundial 2025 con un homenaje a Aníbal Troilo

El Teatro Colón, este miércoles 13 de agosto, será el escenario de apertura de Tango BA Festival y Mundial 2025, el encuentro internacional más relevante del género. La jornada incluirá un homenaje a Aníbal Troilo a cincuenta años de su fallecimiento, con la participación de José Pepe Colángelo y la Orquesta Típica Pichuco.

El concierto revisitará el legado de Troilo, a medio siglo de su último recital en el Colón en 1972. Sobre el escenario actuarán músicos de distintas generaciones, entre ellos Manuel Quiroga, Bruno Franco, Emanuel Teper, Carlos Morbidoni, Dalila Álvarez, Pedro Pablo Pedrozo, Guillermo Rubino, Pablo Farhat (violines); Gustavo Barahona, Ignacio Porjolovsky (violas); Martín Baldi, Bruno Bragato (chelos); Lautaro Muñoz (contrabajo); Adrián Enriquez (piano) y Ramiro Boero, Nicolás Ledesma, Yuki Okumura, Lucas Pantarotto y Nicolás Velázquez (bandoneones). La dirección estará a cargo de la Orquesta Típica Pichuco.

El concierto inaugural contará con
El concierto inaugural contará con la participación de José “Pepe” Colángelo y la Orquesta Típica Pichuco

Como invitado especial, José Pepe Colángelo, último pianista de Troilo, presentará el estreno de Pichuco en las estrellas de la esquina, una obra compuesta en homenaje al bandoneonista.

El programa incluirá composiciones emblemáticas como “Danzarín”, “Mañanitas de Montmartre”, “Milonguero triste”, “Quejas de bandoneón”, “La cumparsita” y “Responso”. La función busca recuperar el espíritu de Troilo y celebrar su aporte a la tradición tanguera.

Tango BA Festival y Mundial, organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, constituye una plataforma central para el desarrollo y la proyección del tango a nivel global. La gala en el Colón da inicio a la edición 2025 del festival. Más información en tangoba.org.

Temas Relacionados

Aníbal TroiloTeatro ColónTango BA FestivalTangoUltimas noticias

Últimas Noticias

Así escribe Fito Páez en su primer libro de poemas

A continuación, Infobae Cultura publica tres obras de “El hombre del torso desnudo”, la incursión del prolífico músico rosarino en el territorio de los sonetos

Así escribe Fito Páez en

Los Macocos celebran 40 años de humor y contracultura con un libro y una muestra sobre su historia

El miércoles 27 de agosto abrirá la exposición “Macocos de colección” y se presentará “Atlas Macocos”, sobre la historia de un grupo que ha marcado cuadro décadas del teatro argentino

Los Macocos celebran 40 años

Arte sin intermediarios, BADA impulsa la compra directa con obras a partir de 150 mil pesos

Del 28 al 31 de agosto, la feria de arte sin intermediarios reunirá a más de 300 artistas a La Rural. El detalle de novedades

Arte sin intermediarios, BADA impulsa

Thomas Mann, setenta años de legado y controversia en la literatura universal

El aniversario de la muerte del autor alemán revive debates sobre su postura ideológica, sus luchas políticas y personales, así como el impacto de su obra en la historia cultural del siglo XX

Thomas Mann, setenta años de

Cómo se escribe según la RAE: ¿A cal y canto o calicanto?

La Real Academia Española tiene como principal función el velar por la lengua española ante su continua adaptación a las necesidades de los hablantes

Cómo se escribe según la
ÚLTIMAS NOTICIAS
10 alimentos con vitamina K2

10 alimentos con vitamina K2

Cuánto cobran los cajeros de supermercado en agosto 2025

El gobierno de Axel Kicillof ofreció 5% de aumento trimestral a los docentes bonaerenses

Alertas por estafas con IA: un especialista describió los fraudes que suplantan la identidad de famosos para engañar inversores

Crimen de Coghlan, en vivo: quiénes son los testigos que ya declararon y qué dijeron

INFOBAE AMÉRICA
Cuánto cobran los cajeros de

Cuánto cobran los cajeros de supermercado en agosto 2025

Qué se sabe de “Olo”, el misterioso color que solo cinco personas en el mundo lograron ver

Uno de cada seis niños en el mundo vive en zonas de guerra

Un tribunal surcoreano ordenó el arresto de la esposa del ex presidente encarcelado Yoon Suk Yeol

El deshielo de un glaciar dejó al descubierto los restos de un científico que había desaparecido en la Antártida hace 66 años

TELESHOW
La serie sobre Moria Casán

La serie sobre Moria Casán ya tiene dos figuras confirmadas: quiénes encarnarán a la diva y la artista que se bajó

Juli Poggio habló del reencuentro de Daniela Celis y Thiago Medina luego de la polémica: “Fue lindo verlos así”

Mirko sorprendió a su hermana Milenka y a Momi Giardina con un abrazo a pura ternura: “Somos un cucurucho”

Wanda Nara mostró el comienzo de su trabajo en México junto a Darío Barassi: “Día 1″

Eva Bargiela despidió a su perrita Frida en plena cuenta regresiva para ser mamá: “Me salvaste”