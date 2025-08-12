“No es un río” como western lírico: Diego Martínez-Ulanosky llevará al cine la aclamada novela de Selva Almada

Diego Martínez-Ulanosky lleva al cine la aclamada novela "No es un río" de Selva Almada

“Cuando leí No es un río por primera vez, me persiguieron sus silencios y su mirada descarnada sobre la masculinidad herida. Estoy desarrollando una película que abarca desde los años 60 hasta los 90, donde la memoria, la culpa y la naturaleza chocan con un presente lleno de palabras no dichas. En el fondo, es una historia sobre la identidad, el duelo y aquello que los hombres callan”. Con estas palabras, Diego Martínez-Ulanosky define el corazón de su próximo proyecto cinematográfico, una adaptación de la novela No es un río de Selva Almada, que ha sido reconocida internacionalmente tras figurar en la lista corta del International Booker Prize 2024.

La noticia, difundida por Variety, confirma que la productora mexicana Caponeto, dirigida por Martínez-Ulanosky y conocida por títulos como Unstoppable de Netflix y Soy tu Fan de Disney, unirá fuerzas con la argentina Ajimolido para llevar a la gran pantalla esta obra literaria. El proyecto ha sido seleccionado para participar en el Foro de Coproducción Europa-América Latina del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que celebrará su 73ª edición del 19 al 27 de septiembre, y donde el foro tendrá lugar del 22 al 24 de ese mes.

La novela de Selva Almada ha recibido elogios de la crítica por su aproximación singular y poderosa a los vínculos masculinos y la exploración de la masculinidad. Traducida a más de 30 idiomas, la obra se ha consolidado como una de las más influyentes de la literatura latinoamericana reciente escrita por una autora.

"No es un río", novela de Selva Almada publicada en 2020

La trama sigue a un adolescente que se une a dos viejos amigos de su difunto padre para pasar un fin de semana de pesca en la isla fluvial donde este murió. La sinopsis oficial describe cómo “mientras los lugareños observan en silencio, dos jóvenes mujeres aparecen, desdibujando la frontera entre la memoria y la realidad, y arrastrando a los hombres a un ajuste de cuentas con la rivalidad, el deseo no expresado y un pasado que se resiste a quedar enterrado”.

El propio Martínez-Ulanosky asume la dirección, el guion y la producción, acompañado por Livi Herrera en representación de Caponeto y Alejandro Israel por Ajimolido. El director define la adaptación como “un western lírico sobre la hermandad y los fantasmas que cargamos”, y subraya la intención de capturar la atmósfera de silencios y tensiones que caracteriza la novela original.

La colaboración entre Caponeto y Ajimolido no es nueva. Ambas compañías ya han trabajado juntas en la adaptación de novelas latinoamericanas de gran repercusión, como Tengo miedo torero de Pedro Lemebel, presentada en el Festival de Venecia, y La virgen de la tosquera, inspirada en dos cuentos de Mariana Enríquez, que tuvo su estreno en Sundance 2025 y obtuvo el Gran Premio en el Bafici. Esta experiencia previa refuerza la apuesta por trasladar a la pantalla una de las obras más celebradas de la narrativa latinoamericana contemporánea.

Livi Herrera, productora de Caponeto, destaca la importancia de la selección en el foro de San Sebastián: “Ser elegidos para el Foro de Coproducción con No es un río es un gran paso. Adquirir los derechos de la novela original fue un verdadero desafío, pero cada esfuerzo ha valido la pena”. Herrera añade que su objetivo como productora ha sido “construir las alianzas creativas y financieras adecuadas para materializar la visión de Diego Martínez-Ulanosky. Este foro ofrece la plataforma ideal para conectar con colaboradores que compartan nuestra pasión y puedan ayudarnos a llevar la película a su siguiente etapa”.