Cultura

Arte, ciencia y tecnología en el Recoleta: tres nuevas muestras exploran límites entre lo humano y lo artificial

La alianza de Martínez Abburrá y González, la minería de Dahbar y la pintura de Schmoll se presentan como un recorrido que desafía la percepción y la materialidad

Guardar
Celeste Martínez Abburrá y Marcela
Celeste Martínez Abburrá y Marcela González presentan "Un final programado"

La exploración de los límites entre el cuerpo, la tecnología y la percepción se convierte en el eje conceptual de una de las nuevas propuestas que el Centro Cultural Recoleta presenta este mes en Buenos Aires. En la sala 6, la colaboración entre Celeste Martínez Abburrá y Marcela González da forma a Un final programado, una muestra que, a través de instalaciones, esculturas y videos, invita a los visitantes a sumergirse en un paisaje sutil donde el arte dialoga con la ciencia y la tecnología. Esta práctica conjunta, desarrollada durante los últimos tres años, desafía las fronteras tradicionales del arte visual y plantea preguntas sobre la relación entre lo humano y lo artificial.

Junto a esta exhibición, el Centro Cultural Recoleta inaugura el jueves 14 de agosto a las 18 h otras dos propuestas que amplían el espectro de la materialidad y la abstracción en el arte contemporáneo. En la sala 5, la artista salteña Soledad Dahbar presenta La gravedad del brillo, una investigación visual sobre los vínculos entre las personas y los modos de existencia no orgánicos, como los metales y minerales extraídos de entornos naturales e industriales.

La obra de Dahbar se articula en torno a la minería, su historia colonial y extractiva, y el impacto social y económico que este proceso genera en la actualidad. La muestra, seleccionada en la Convocatoria de Artes Visuales 2025 del Centro Cultural, propone una reflexión sobre la materialidad y las huellas que deja la explotación de recursos en la sociedad.

"La materia detenida", de Soledad
"La materia detenida", de Soledad Dahbar

En paralelo, la sala 13 alberga la primera exposición individual de Milagros Schmoll en Buenos Aires, titulada Mi alma gemela y curada por Rodrigo Alonso. Esta exhibición reúne cerca de veinte obras realizadas por la artista en los últimos quince años y presentadas previamente en distintas ciudades del mundo, pero nunca antes en conjunto en la capital argentina.

El universo de Schmoll se caracteriza por la preeminencia de la pintura, con piezas abstractas ejecutadas en óleo sobre tela, acrílico, cera y otros materiales. Las obras destacan por sus texturas pronunciadas y un tratamiento tonal preciso, donde los colores predominantes contribuyen a consolidar el equilibrio y la armonía visual. Los títulos de las piezas evocan espacios y sensaciones que permiten al público acercarse a la interioridad y el pensamiento de la artista.

“Mi alma gemela”, la primera
“Mi alma gemela”, la primera exposición individual institucional de Milagros Schmoll

Tanto La gravedad del brillo como Un final programado fueron seleccionadas en la Convocatoria de Artes Visuales 2025, lo que subraya el compromiso del Centro Cultural Recoleta con la promoción de nuevas voces y enfoques en el panorama artístico nacional. La programación de estas tres exposiciones pone en primer plano la diversidad de lenguajes y materiales que caracterizan la escena contemporánea, desde la investigación sobre la historia y el impacto de la minería hasta la experimentación con la percepción y la abstracción pictórica.

Las muestras estarán abiertas al público en la sede del Centro Cultural Recoleta (Junín 1930) de martes a viernes de 12 a 21 h, y los sábados, domingos y feriados de 11 a 21 h. La información completa sobre la programación puede consultarse en el sitio oficial.

Temas Relacionados

Centro Cultural RecoletaArteTecnologíaCienciaCultura en Buenos Aires

Últimas Noticias

La reducción del IVA para obras de arte en varios países genera polémica en Europa

Las rebajas fiscales en Francia, Alemania, Luxemburgo, Italia y Bélgica buscan impulsar el mercado, mientras otros países mantienen tasas elevadas y el sector reclama mayor competitividad

La reducción del IVA para

Tango BA Festival y Mundial 2025 comienza con un homenaje a Aníbal Troilo en el Teatro Colón

El miércoles 13, la orquesta Orquesta Típica Pichuco y el pianista José “Pepe” Colángelo encabezan el concierto inaugural en honor al icónico bandoneonista

Tango BA Festival y Mundial

Así escribe Fito Páez en su primer libro de poemas

A continuación, Infobae Cultura publica tres obras de “El hombre del torso desnudo”, la incursión del prolífico músico rosarino en el territorio de los sonetos

Así escribe Fito Páez en

Los Macocos celebran 40 años de humor y contracultura con un libro y una muestra sobre su historia

El miércoles 27 de agosto abrirá la exposición “Macocos de colección” y se presentará “Atlas Macocos”, sobre la historia de un grupo que ha marcado cuadro décadas del teatro argentino

Los Macocos celebran 40 años

Arte sin intermediarios, BADA impulsa la compra directa con obras a partir de 150 mil pesos

Del 28 al 31 de agosto, la feria de arte sin intermediarios reunirá a más de 300 artistas a La Rural. El detalle de novedades

Arte sin intermediarios, BADA impulsa
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuándo ver la alineación planetaria

Cuándo ver la alineación planetaria y la lluvia de estrellas Perseidas: dos eventos astronómicos en una misma noche para no perderse

Los demandantes por el cupón PBI que reclaman USD 1.500 millones advirtieron al FMI que la Argentina no negocia de buena fe

Cuánto cobran los cajeros de supermercado en agosto 2025

10 alimentos con vitamina K2

Tango BA Festival y Mundial 2025 comienza con un homenaje a Aníbal Troilo en el Teatro Colón

INFOBAE AMÉRICA
El impacto de los incendios

El impacto de los incendios forestales en la salud respiratoria: por qué alertan sobre el aumento de ozono

El colapso del Imperio romano: ¿una historia de epidemias y clima extremo?

Cuánto cobran los cajeros de supermercado en agosto 2025

Qué se sabe de “Olo”, el misterioso color que solo cinco personas en el mundo lograron ver

Uno de cada seis niños en el mundo vive en zonas de guerra

TELESHOW
El mal momento de Chechu

El mal momento de Chechu Bonelli después de la separación con Darío Cvitanich: ¿Ivana Figueiras como tercera en discordia?

La serie sobre Moria Casán ya tiene dos figuras confirmadas: quiénes encarnarán a la diva y la artista que se bajó

Juli Poggio habló del reencuentro de Daniela Celis y Thiago Medina luego de la polémica: “Fue lindo verlos así”

Mirko sorprendió a su hermana Milenka y a Momi Giardina con un abrazo a pura ternura: “Somos un cucurucho”

Wanda Nara mostró el comienzo de su trabajo en México junto a Darío Barassi: “Día 1″