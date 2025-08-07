Cultura

El Festival ROJASDANZA 2025 explora la intimidad en la danza contemporánea

El encuentro que se desarrolla hasta el sábado 9 en los distintos espacios del Centro Cultural Rojas, refleja la influencia de las redes sociales y los cambios culturales en el arte escénico

Guardar
El Festival ROJASDANZA 2025, dirigido
El Festival ROJASDANZA 2025, dirigido por Alejandro Cervera, se celebra hasta el 9 de agosto con entrada gratuita en el Centro Cultural Rojas

El Festival ROJASDANZA 2025, bajo la dirección de Alejandro Cervera, se celebra hasta el sábado 9 de agosto con entrada gratuita a todas sus funciones en los distintos espacios del Centro Cultural Rojas (Av. Corrientes 2038, C.A.B.A.). Las localidades gratuitas se retiran hasta dos por persona en la boletería del Rojas, desde una hora antes del comienzo de cada función hasta agotar la capacidad de la sala.

La programación, resultado de una convocatoria abierta, fue definida por un jurado integrado por Roxana Grinstein —coreógrafa, docente y gestora—, Pablo Bontá —coordinador de Artes Escénicas del CCRROJAS— y el propio Cervera.

Las obras seleccionadas se presentan en una variedad de espacios, desde salas convencionales como la Batato y la Cancha —esta última especialmente solicitada— hasta áreas habitualmente reservadas para las artes plásticas. Esta decisión curatorial subraya la versatilidad de la danza y su capacidad para adaptarse a contextos diversos, desafiando los límites tradicionales de la escena.

La programación del festival fue
La programación del festival fue definida por un jurado integrado por Roxana Grinstein, Pablo Bontá y Alejandro Cervera

En palabras de Cervera, “Nuevamente el Rojas abre sus espacios a la danza y está bien decirlo así porque se presentan trabajos pensados para espacios más convencionales como la Batato o la tan requerida Cancha, así como para espacios destinados habitualmente a las artes plásticas”. Esta apertura espacial no solo responde a una cuestión logística, sino que también refleja una búsqueda estética: la danza se reinventa al dialogar con arquitecturas y públicos distintos, y al ser observada desde perspectivas inéditas.

El festival, según el análisis de su director, se inscribe en una tendencia de hibridación de lenguajes. Cervera señala que, si en el pasado la ópera narraba historias a través del canto y la danza lo hacía mediante el movimiento, hoy ambos lenguajes se ven atravesados por recursos tecnológicos, nuevas dramaturgias y, de manera significativa, por la incorporación de la palabra, ya sea dicha o cantada.

Esta evolución se manifiesta en una transición: “los textos poéticos de Lorca y Pizarnik que las bailarinas interpretaban con místico recogimiento en los años 60 han dado lugar a los textos ultrapersonalizados de los propios intérpretes de estos días”, razona Cervera. Esta personalización del relato escénico, en sintonía con la exposición de lo privado en redes sociales y medios de comunicación, redefine los límites de lo que se considera material escénico. La danza, históricamente asociada a la abstracción y al lenguaje corporal, se muestra ahora permeable a la realidad y a las inquietudes contemporáneas, interrogándose sobre aquello que muchas veces no encuentra expresión en las palabras.

Las obras seleccionadas se presentarán
Las obras seleccionadas se presentarán en salas convencionales y en espacios destinados habitualmente a las artes plásticas

Programación de ROJASDANZA

Viernes 8

19 hs. Un gato de origami que recuerda el Big Bang. Dirección: Cristian Franco. Sala Batato Barea

20 hs. Performance | Casi que torciendo el delfín. Interpretes y creación: Jhonnatan Lucas Luis Bizama Espinoza y Candela Pailhé. Fotogalería

21 hs. Ensayo de ficción para un paisaje imaginario. Creación y dirección: Francisca Barría. Sala Cancha.

Sábado 9

19 hs. De cómo aprender a estar solx (decaes). Dirección: Patricio Suárez. Sala Batato Barea.

20 hs. Performance | Cuerpos (des)programados. Dirección: Sol Vázquez - Nayla S. Portas. Sala Sosa Pujato.

20.30 hs. Instrucciones para bailar (Compañía de Danza de la UNA). Sala Cancha

Entrada gratuita*

21 hs. Performance | Cuerpos (des)programados. Dirección: Sol Vázquez y Nayla S. Portas. Sala Sosa Pujato.

21.30 hs. |Instrucciones para bailar (Compañía de Danza de la UNA). Sala Cancha

[Fotos: Alejandra Del Castello/prensa CCRROJAS]

Temas Relacionados

Festival ROJASDANZADanza contemporáneaArtes escénicasCentro Cultural RojasCultura en Buenos Aires

Últimas Noticias

‘Qatar Reads’, el programa de arte y literatura árabes se presentó en Buenos Aires

La muestra “Kalila wa Dimna” en la Biblioteca Ricardo Güiraldes fue inaugurada con las presencias de la ministra de Cultura Gabriela Ricardes y el consejero del ministerio de Estado de Catar en Argentina, Ali Al-Binali

‘Qatar Reads’, el programa de

Roman Polanski regresa a Estados Unidos con “J’accuse – El affaire Dreyfus", seis años después de su estreno

La película sobre el episodio que dividió a la sociedad francesa a fines del siglo XIX, marca el retorno del controvertido director polaco luego de varios años de cancelación

Roman Polanski regresa a Estados

Monty Python inspira una colección de sellos del Servicio Postal británico

La serie conmemora, entre otros hitos del grupo cómico, el programa televisivo “Monty Python’s Flying Circus” y el 50° aniversario de la película “Los Caballeros de la Mesa Cuadrada”

Monty Python inspira una colección

La argentina Mercedes Azpilicueta inaugura el mayor festival de arte contemporáneo de Escocia

La artista y el colectivo Más Arte Más Acción, de Colombia, presentan obras que exploran cuerpos, diáspora y luchas colectivas, y consolidan la relevancia del sur global en la escena artística internacional

La argentina Mercedes Azpilicueta inaugura

Osvaldo Piro y su enorme legado como emblema del tango y la porteñidad

El bandoneonista, compositor y director que fue apadrinado por Troilo, marcó una época de la música popular argentina con un estilo inconfundible que sobrevive en su obra de más de medio siglo

Osvaldo Piro y su enorme
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ed Sheeran apostó por la

Ed Sheeran apostó por la moda sostenible con más de 250 looks de segunda mano en su nuevo videoclip

Denuncian que quienes golpearon brutalmente a las mozas de una cervecería de La Matanza son un policía y un profesor de kick boxing

Jornada financiera: el revés que sufrió el Gobierno en el Congreso alteró el ánimo del mercado

Con sol y temperaturas primaverales, qué dice el pronóstico del tiempo para el fin de semana en el AMBA

El femicidio de Jennifer Cadillo: desapareció en 2015, su cuerpo fue enterrado como NN y ahora la Corte Suprema confirmó la perpetua para su ex

INFOBAE AMÉRICA
José Raúl Mulino insistió en

José Raúl Mulino insistió en anular la concesión de los principales puertos de Panamá a una filial china

Receta de porotos en escabeche, rápida y fácil

Al menos cinco muertos y diez heridos en un ataque israelí en la frontera entre Líbano y Siria

Blanco absoluto, mitología y Minions: así es Wat Rong Khun, el emblemático templo que fusiona arte pop con sabiduría budista

Seis muertos al estrellarse un avión ambulancia en una zona residencial de Nairobi

TELESHOW
Pablo Lescano se pronunció tras

Pablo Lescano se pronunció tras el enfrentamiento entre barras durante la previa de su show en Colombia: “Nos sobrepasa”

Pampita habló de su debut en Los 8 Escalones y contó cómo se enteró de la decisión de Guido Kaczka

Mica Viciconte opinó sobre el nuevo conflicto legal entre Fabián Cubero y Nicole Neumann: “Me tienen re podrida”

Julieta Prandi habló luego de que rechazaran la prisión preventiva de su exmarido: “Voy a volver a pedir todo”

Alex Caniggia fue tajante sobre su pelea con Charlotte antes de viajar a China: “La bloqueé y priorizo a mi familia”