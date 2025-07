Luc Besson reinventa a Drácula con un inesperado giro romántico

Drácula A Love Tale tráiler

Como director sin especial afición por el género de terror, el francés Luc Besson ha realizado una nueva versión de Drácula con el actor estadounidense Caleb Landry Jones en el papel protagonista, como una encarnación enamorada del famoso vampiro.

Besson, más conocido por El quinto elemento y envuelto en acusaciones de agresión sexual y problemas financieros en los últimos años, ha producido lo que él considera una visión “romántica” de uno de los personajes góticos más famosos de la historia. Bajo el título Drácula: Una historia de amor y basándose en una trama relativamente secundaria de la novela original de Bram Stoker, el director de 66 años sitúa en el centro de su historia la búsqueda de Drácula de la reencarnación de su difunta esposa.

La película de Luc Besson es la producción francesa más cara del año

“No soy fan de las películas de terror, ni de Drácula”, declaró Besson al periódico Le Parisien sobre su producción, que abarca varios siglos de la vida del inmortal conde chupasangre. La idea surgió a raíz de unas conversaciones con Landry Jones, protagonista de X-Men: First Class, a quien Besson dirigió en su última película, Dogman (2023). “Me encantaría hacer todas mis películas con él. Es un genio”, declaró Besson esta semana a la emisora de radio francesa RMC sobre el actor de 35 años nacido en Texas.

La película, que se estrenó primero en Francia y luego en otros países europeos y sudamericanos durante el próximo mes (en Argentina, el jueves 14 de agosto), es la película francesa con mayor presupuesto del año.

La carrera y las finanzas personales de Luc Besson sufrieron un duro golpe en 2017 con el fracaso de su costosa película Valerian y la ciudad de los mil planetas, que costó aproximadamente 180 millones de dólares y contó con un reparto de lujo que incluía a Rihanna. Al año siguiente, el creador de los populares thrillers Léon y Nikita se enfrentó a acusaciones de violación por parte de la actriz holandesa Sand van Roy, que él siempre negó. El caso fue desestimado sin cargos tras una batalla legal que llegó hasta el Tribunal Supremo de Francia en 2023.

El director francés apuesta por una versión centrada en el amor y la búsqueda de la reencarnación de la esposa de Drácula

Las primeras críticas de la película son dispares: la revista Paris Match la calificó como “la mejor película de terror del verano”, mientras que el periódico Le Figaro afirmó que “por desgracia, no ha logrado aportar sangre nueva al mito del vampiro”. El semanario Paris Match afirmó que “el ejercicio era arriesgado, por no decir peligroso. ¿Qué se puede aportar de nuevo a una novela cuyo personaje ha sido elevado al rango de mito tras más de doscientas adaptaciones cinematográficas? Contra todo pronóstico, Luc Besson sale airoso con la buena idea de seguir la estela de Francis Ford Coppola en 1992), al tiempo que da un audaz paso al costado. En primer lugar, aunque su vampiro está sediento de sangre, no tiene nada de un monstruo polimórfico con múltiples poderes. Además, la acción de ’400 años después’ no se desarrolla en Londres, sino en París, durante el primer aniversario de la Revolución Francesa. Es anecdótico, pero refrescante".

La novela original de 1897 ha sido adaptada más de cien veces al cine, siendo las dos versiones modernas más clásicas la de 1958 del director británico Terence Fisher y la de 1992 de Francis Ford Coppola.

Fuente: AFP

{Fotos: SND Films]