Andrés Serrano propone un retrato multimedia de Donald Trump para la Bienal de Venecia

Andrés Serrano propone un mausoleo dedicado a Donald Trump para el pabellón de EE.UU. en la Bienal de Venecia

“Donald Trump fue elegido dos veces presidente, así que si crees en la democracia, tienes que decir que el pueblo ha hablado. La política está en todas partes, incluso en la mesa de la cocina. Hay una línea muy fina entre la política y el entretenimiento. Los medios están encantados de darnos ambas cosas en la misma frase”. Con estas palabras, Andrés Serrano explicó la lógica detrás de su propuesta para el pabellón de Estados Unidos en la próxima Bienal de Venecia. El artista, nacido en Nueva York de padres afro-cubanos y hondureños, ha presentado un proyecto que no solo desafía los límites del arte contemporáneo, sino que también reaviva el debate sobre la figura de Donald Trump y su papel en la cultura estadounidense.

La noticia, confirmada por The Art Newspaper y recogida por otros medios, detalla que Serrano ha propuesto transformar el pabellón estadounidense en un mausoleo dedicado al actual presidente. Bajo el título The Game: All Things Trump, la instalación se concibe como un retrato multimedia que explora la huella de Trump en la historia reciente de Estados Unidos. La propuesta, enviada a la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado de Estados Unidos (ECA) a principios de mayo, llega en un contexto de incertidumbre: la participación estadounidense en la Bienal de 2026 aún no está asegurada, ya que la National Endowment for the Arts, responsable del proceso de selección, podría ser eliminada bajo la actual administración.

El artista invirtió más de 200 mil dólares en reunir objetos vinculados a Trump desde 2019

El núcleo del proyecto de Serrano es una colección de miles de objetos firmados o relacionados con Trump, que el artista comenzó a reunir en 2019. La primera pieza, un pastel de boda de chocolate en miniatura regalado a los invitados en el enlace de Trump con Melania en 2005, costó USD 1.880. Desde entonces, la inversión de Serrano en la colección ha superado los 200 mil dólares. El artista sostiene que muchos de estos objetos reflejan el sentido del diseño de Trump: “Creo que muchos de los objetos en The Game: All Things Trump reflejan su sentido del diseño, ya sea que los haya diseñado él o para él. Tuvo algo que ver en ellos. Tiene buen ojo. Sabe reconocer un buen visual cuando lo ve. Incluso podrías llamarlo un artista conceptual”.

La propuesta para la Bienal no se limita a la exhibición de objetos. Incluye también la proyección de Insurrection, un filme realizado por Serrano en 2022 sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Para este trabajo, el artista dedicó meses a localizar fotografías y vídeos en plataformas de redes sociales conservadoras, además de compilar material de archivo sobre la historia de Estados Unidos. El resultado es un recorrido visual que, según la visión de Serrano, funciona como mausoleo y compendio, evocando no solo un tiempo pasado, sino una versión alternativa tanto de Trump como del país, que en 2026 celebrará el 250º aniversario de su fundación.

La instalación de Andrés Serrano "The Game: All Things Trump" explora la huella del presidente en la cultura estadounidense

La elección de un mausoleo como formato adquiere un significado especial en Italia, donde la obra dialoga con monumentos como el Mausoleo de Augusto, erigido para dictadores romanos en Roma, no lejos de Venecia. Esta referencia histórica añade una capa de interpretación sobre el poder, la memoria y la monumentalidad en la cultura política.

La trayectoria de Serrano con la figura de Trump no es reciente. En 2004, el entonces empresario posó para un retrato incluido en la serie America” (2001–2004), donde el artista buscaba capturar el “sueño americano” a través de celebridades como Snoop Dogg, Chloe Sevigny y ciudadanos anónimos.

El proceso de selección para el pabellón estadounidense permanece abierto hasta el miércoles 30 de julio, con la decisión final prevista para el 1 de septiembre. Mientras tanto, otras propuestas han surgido, como la del bloguero de extrema derecha y programador Curtis Yarvin, quien declaró a Vanity Fair su intención de “Trumpificar la Bienal de Venecia este año”, afirmando: “Vamos a entrar y reconstruir las artes estadounidenses con una orden ejecutiva violenta y tomar el control de todo”.

[Fotos: Joel Saget/AFP]