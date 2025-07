El libro que revela los secretos detrás del atentado fallido a Donald Trump y la batalla por Pensilvania

El libro del dia: "utler, and its dramatic subtitle, The Untold Story of the Near Assassination of Donald Trump and the Fight for America’s Heartland"

“¿Quiénes son los que intentan silenciar la libertad de expresión? Son los demócratas”, afirma Elon Musk en una conversación con Salena Zito. El magnate, convertido en un actor político de primer orden, no duda en señalar a los “malos” como aquellos que buscan restringir el debate público. La paradoja resulta evidente: Musk, tras adquirir X (antes Twitter), ha sido acusado de favorecer ciertas voces y acallar otras. La relación entre Musk y Donald Trump —en otro tiempo cercana, ahora rota— ilustra la volatilidad de las alianzas en la política estadounidense contemporánea. Trump, tras el distanciamiento, ha amenazado con deportar a Musk y cancelar sus contratos gubernamentales. La promesa de una colaboración duradera entre ambos habría sido una apuesta arriesgada desde el principio.

En este contexto de fracturas y realineamientos, Zito publica su nuevo libro, Butler, and its dramatic subtitle, The Untold Story of the Near Assassination of Donald Trump and the Fight for America’s Heartland, que utiliza como escenario la localidad de Butler, Pensilvania. Allí, en julio de 2024, tuvo lugar el fallido intento de asesinato contra Trump, un episodio que sirve de eje para analizar el pulso político del país.

La autora, residente en el oeste de Pensilvania —territorio que se ha consolidado como bastión de Trump—, ofrece una mirada aguda y cercana a los protagonistas de este movimiento. Su acceso a Trump, a JD Vance y al equipo de campaña le permite retratar desde dentro la transformación del electorado.

El entonces candidato republicano a la presidencia Donald Trump es protegido por agentes del Servicio Secreto en un atentado en su contra durante un acto de campaña el 13 de julio de 2024, en Butler, Pensilvania. Trump, ahora presidente electo, nombrará director del Servicio Secreto a Sean Curran, derecha. (AP Foto/Evan Vucci, archivo)

El libro de Zito se inscribe en una tradición de análisis que busca entender el colapso de la llamada “muralla azul” demócrata. En las elecciones de 2024, Michigan, Pensilvania y Wisconsin votaron por Trump por segunda vez en tres ciclos presidenciales, desmoronando la coalición social que en su día forjó Barack Obama. Los demócratas, según la autora, han perdido la conexión con los votantes de clase trabajadora, sin distinción de raza o etnia. El retroceso se evidencia en cifras: en noviembre pasado, Trump quedó a solo tres puntos porcentuales de obtener la mayoría del voto latino, un bloque que tradicionalmente se consideraba afín al Partido Demócrata. El respaldo de Roberto Clemente Jr., hijo del legendario beisbolista de los Pittsburgh Pirates, anticipó este giro. Además, Trump logró avances de dos dígitos entre católicos y judíos, antiguos pilares de la base demócrata durante la era de Franklin D. Roosevelt.

Zito, colaboradora habitual de Washington Examiner y The Washington Post, ya había anticipado en 2018, junto a Brad Todd, la emergencia de un nuevo electorado republicano en su obra The Great Revolt. Allí advertía sobre la excesiva dependencia demócrata de las élites costeras y la desconexión con los votantes sin título universitario. La realidad electoral confirma su diagnóstico: la mayoría de los votantes carece de estudios superiores de cuatro años, y las elecciones no se ganan solo con el apoyo de profesionales titulados.

En Butler, la autora explora la dicotomía entre los “arraigados” y los “desarraigados”, una división que, según ella, define la política actual. Los primeros, con fuertes lazos locales, se inclinan por Trump; los segundos, nómadas y cosmopolitas, se muestran más distantes. Esta fractura no es exclusiva de Estados Unidos.

Elon Musk, izquierda, CEO de Tesla y SpaceX, se presenta en un acto de campaña de Donald Trump, entonces candidato republicano a la presidencia, el 5 de octubre de 2024, en Butler, Pensilvania. (AP Foto/Alex Brandon, archivo)

El libro cita a David Goodhart, quien en 2017, en Road to Somewhere, analizó el auge del populismo en el Reino Unido y la pugna entre los “anywheres” (personas con alta movilidad y credenciales académicas) y los “somewheres” (quienes carecen de esos atributos y se sienten desplazados). La pertenencia, más que los indicadores económicos como el PIB o la renta personal, se ha convertido en un factor determinante en la orientación política.

La narrativa de Zito no es neutral. Trump recibe elogios y muestras de empatía. El expresidente, lejos de ser tratado como objeto de estudio, se presenta como interlocutor cercano. En una de sus conversaciones, Trump critica a Joe Biden y Kamala Harris por su tardanza en visitar East Palestine, Ohio, tras el desastre ferroviario ocurrido a 68 kilómetros (42 millas) de Butler. “Nunca se presentaron para verlos. Nunca. Es una vergüenza. Yo sí fui, les dije que no los olvidaría y no lo haré”, declara Trump a Zito.

El estado de Ohio, feudo de JD Vance, se inclinó por los republicanos con una ventaja superior a 10 puntos porcentuales. Todos los altos cargos estatales son ahora republicanos, y la práctica del voto dividido se ha vuelto excepcional en un clima de polarización.

JD Vance (REUTERS/Eduardo Munoz)

El libro también recoge la visión de Musk sobre el futuro del Partido Republicano. El empresario promete respaldar a candidatos que desafíen a los republicanos alineados con el presidente en su ambicioso paquete de recortes fiscales y de gasto. No obstante, Trump mantiene una ventaja clara, no solo por su poder, sino por su capacidad de conectar con el público. Musk, según Zito, representa al “empollón” que anhela la aceptación de los populares, mientras que Trump domina el escenario con soltura.

La autora no escatima críticas a Hillary Clinton y a Biden por sus errores estratégicos, pero evita señalar a Trump o a su base. Esta asimetría, según The Economist, refleja la dificultad de los demócratas para reconectar con los sectores que han perdido. En 2016, el lema “que se jodan tus sentimientos” se convirtió en grito de guerra para los seguidores de Trump, aunque estos no toleraron ser calificados de “deplorables” por Clinton o de “basura” por Biden ocho años después.