Lucrecia Martel estrenará en Venecia un documental sobre el caso del líder indígena Javier Chocobar

Lucrecia Martel estrenará su documental "Nuestra tierra" en el Festival de Venecia

Nuestra tierra, la nueva obra de Lucrecia Martel, tendrá su estreno mundial en la 82ª edición del Festival de Venecia (formalmente la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica de Venecia), que tendrá lugar entre el 27 de agosto y el 6 de septiembre.

El documental, que participará en la sección Documental – Fuera de Competencia, representa una coproducción internacional entre Argentina, Estados Unidos, México, Francia, Países Bajos y Dinamarca, con la colaboración de Rei Pictures, Louverture Films, Pio & Co, Piano Producciones y Snowglobe Films. El guion, firmado por Lucrecia Martel y la actriz y directora María Alché -protagonista de La niña santa, 2004- se gestó a partir del asesinato de Javier Chocobar en 2009, cuando el líder indígena de la comunidad Chuschagasta fue abatido en Tucumán mientras intentaba frenar el desalojo de su tierra ancestral.

En una entrevista concedida a la edición latinoamericana de la revista Jacobin en 2021, Martel profundizó en el proceso de investigación y en las motivaciones que la llevaron a abordar este crimen. Al observar las imágenes previas al asesinato, la cineasta experimentó una sensación de injusticia e impunidad, una reacción que, según sus palabras, “le pasa a cualquiera que ve ese video”.

La película de Lucrecia Martel participará en la sección No Ficción – Fuera de Competencia

“El crimen fue en el 2009, el juicio recién se llevó a cabo en el 2018, los imputados fueron condenados y puestos en prisión preventiva hasta que la sentencia quedara firme. Acá hay tres instancias de apelación de una sentencia. En el 2020 fueron puestos en libertad porque los jueces de la segunda instancia no se habían pronunciado. No tuvieron tiempo en un año de cuarentena en el que no tenían nada que hacer. En 2021, el asesino murió de COVID. Los dos expolicías cómplices siguen en libertad”, relató Martel.

El documental no se limita a reconstruir el asesinato de Chocobar, sino que amplía su enfoque para interrogar la cuestión de la propiedad de la tierra en América latina. La directora salteña, una de las más relevantes cineastas del cine argentino contemporáneo y con proyección y prestigio mundial, plantea algunas preguntas que considera fundamentales: ¿quién posee la tierra, quién tiene un derecho legítimo a ella y quién ha sido desposeído?

La directora sostuvo que la violencia de ese video resultó aún más perturbadora cuando se comprende el trasfondo histórico de la organización de Argentina como república. Según Martel, la independencia no significó una ruptura con la matriz colonial, sino un traspaso del poder económico y político de la corona a una burguesía criolla y española, excluyendo de la ciudadanía a indígenas, afrodescendientes y mujeres blancas. “Las tierras comunales indígenas pasaron a ser tierras fiscales en la enorme mayoría de los casos, y así se consolidó el despojo y el racismo de mi país”, afirmó.

Para Martel, la realización de "Nuestra tierra" fue un proceso muy largo y dinámico" (Foto: Gustavo Gavotti)

En su análisis, Martel describió el racismo como un sistema sofisticado de discriminación, más complejo que cualquier avance tecnológico contemporáneo. “Arrebatar el tiempo de otro ser humano asignándole tareas excesivas de las que solo va a nutrirse un pequeño grupo, requiere de un complejísimo sistema de descalificación que apunta contra el que trabaja. Primero se logra por la fuerza, luego se mantiene con la educación. La violencia es un gasto de energía enorme, por eso el ahorro se produce con la educación”, explicó. Para la directora, la educación cumple la función de justificar y perpetuar el sacrificio de los sectores oprimidos, convenciendo incluso a las víctimas de la legitimidad de su sufrimiento.

El desarrollo de Nuestra tierra llevó más de cinco años e insumió un proceso creativo inusualmente largo y dinámico. En conversación con Infobae Cultura en julio de 2023, la directora confesó que la película cambió de forma y enfoque en numerosas ocasiones, obligándola a mantener una concentración constante ante la abundancia de información y la necesidad de ajustes permanentes. “Es la primera vez que estoy en un proceso tan largo y tan dinámico... Que te obliga a estar muy concentrada porque permanentemente tenés que hacer cambios. Es muchísima información, porque la película se focaliza mucho en detalles”, señaló.

La directora también expresó su preocupación por la vigencia del conflicto en torno al acceso a la tierra en Argentina. Consideró que la problemática no se resolverá en el corto plazo y que la película mantendrá su actualidad durante años. “Falta más tiempo para que esta película pierda actualidad. Porque resolver el tema del acceso a la tierra va a ser algo que este país tendrá que enfrentar en algún momento. No me imagino una cosa que se resuelva muy rápidamente. Así que, indudablemente, van a pasar muchos años y este tema va a seguir”, razonó.

[Fotos: Gustavo Gavotti]