La directora del Louvre detalló el ambicioso plan de renovación: “El museo es asfixiante, no es bueno para los turistas ni el arte”

El museo más visitado del mundo inicia una renovación de diez años y casi mil millones de dólares (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Cada día, miles de personas acuden al Museo del Louvre en París con el mismo objetivo: tomar una fotografía de la obra más célebre de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa. Lo que muchos desconocen es que esa experiencia está por transformarse radicalmente.

A partir de 2031 o 2032, la pintura será trasladada a una nueva galería subterránea, con entrada independiente y boleto adicional. La medida forma parte de un plan de renovación sin precedentes que reconfigurará por completo la visita al museo más concurrido del mundo.

El ambicioso proyecto, impulsado por Laurence des Cars, directora del Louvre desde 2021, contempla una intervención de diez años y un presupuesto estimado de USD 946 millones. Las obras incluirán una segunda entrada general, mejoras técnicas y estructurales en el edificio, así como nuevas estrategias para redistribuir el flujo de visitantes y aliviar la presión sobre ciertos sectores del museo.

Una visita saturada y físicamente exigente

El Louvre recibe cerca de 8,7 millones de visitantes anuales, y su estructura actual, con 403 salas a lo largo de 14 kilómetros de galerías, no logra sostener el volumen. En palabras de la directora a The Times: “El edificio es asfixiante. No es bueno ni para el personal, ni para los visitantes, ni para el arte”.

En los años previos a la pandemia, el museo llegó a albergar hasta 45.000 personas por día. Tras asumir la dirección, des Cars tomó una de sus decisiones más importantes: limitar el aforo diario a 30.000 visitantes. Sin embargo, incluso con esa reducción, las condiciones siguen siendo desafiantes, tanto para el público como para el equipo que trabaja allí.

El plan busca aliviar la saturación, mejorar la experiencia y modernizar la infraestructura del Louvre (REUTERS/Benoit Tessier)

El malestar se manifestó el mes pasado cuando una protesta del personal, descripta por los sindicatos como una “expresión masiva de exasperación”, obligó al cierre temporal del museo.

La directora lo calificó de manera diferente: “No fue una huelga. Fue una reunión con los sindicatos debido a las condiciones, y sobre todo por el calor”. Afirmó que se tomaron medidas inmediatas y el museo reabrió ese mismo día.

Filtración, diagnóstico y reacción presidencial

La decisión de emprender una transformación estructural tomó impulso tras la filtración de un memorando firmado por des Cars y dirigido a la ministra de Cultura, Rachida Dati.

En ese documento, la directora realizó una evaluación directa del estado del museo: “Visitar el Louvre es un suplicio físico. Los visitantes no tienen espacio para descansar. La oferta de comida y los baños son insuficientes, por debajo de los estándares internacionales. La señalización necesita un rediseño completo”.

Laurence des Cars rompió una tradición de más de dos siglos al convertirse en la primera mujer en dirigir el museo más emblemático de París (REUTERS)

El texto también cuestionaba la funcionalidad de la célebre pirámide de cristal de I. M. Pei: “Crea una atmósfera muy inhóspita en los días calurosos”, y advirtió que otras partes del edificio presentan filtraciones y no están correctamente selladas.

La revelación provocó una respuesta inmediata desde el gobierno: el presidente Emmanuel Macron anunció el lanzamiento del “nuevo renacimiento” del Louvre, basado en el plan propuesto por des Cars.

Un nuevo hogar para la Mona Lisa

El eje más debatido del proyecto será la reubicación de la Mona Lisa. La obra pasará a ocupar una sala especial bajo el patio de la Cour Carrée, con entrada propia. Para acceder, los visitantes deberán abonar un ticket extra, aunque aún no se definió su precio. Según des Cars, el objetivo es descongestionar el punto más concurrido del museo y mejorar la experiencia.

El Louvre trasladará la Mona Lisa a una galería subterránea con entrada independiente a partir de 2031 (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Además, el Louvre contará con una segunda entrada general, que permitirá una mejor distribución del ingreso de visitantes. “La idea de tener una sola entrada a este enorme museo fue una buena idea en la década de 1980, cuando el Louvre recibía solo cuatro millones de visitantes al año”, explicó. La directora señaló que el turismo global actual exige un nuevo modelo.

En referencia a las obras que incluirán tanto la nueva galería subterránea como el rediseño del acceso, también adelantó que “estamos convocando un concurso para encontrar un arquitecto y lo contrataremos a principios del año que viene”.

Financiación, precios y accesibilidad

Al menos la mitad del presupuesto ya está asegurado. El Ministerio de Cultura francés financiará la renovación técnica, mientras que el acuerdo de licencia con el Louvre Abu Dhabi aportará al menos USD 236,5 millones. El resto se recaudará entre patrocinadores privados y corporativos.

El Louvre, a diferencia de los museos británicos, cobra entrada y aplicará un nuevo esquema tarifario: USD 25,68 para ciudadanos de la UE y USD 35,14 para los no europeos, incluidos los visitantes del Reino Unido.

La renovación revalorizará galerías menos visitadas y presentará nuevas exposiciones temáticas (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Consultada sobre la política británica de acceso gratuito a museos, des Cars respondió: “No tengo ningún derecho a juzgar eso. Es admirable, pero ¿es sostenible en el mundo actual? Es una decisión política”.

Nuevas estrategias para redirigir al público

La renovación también buscará revalorizar galerías menos visitadas, como el departamento de pintura francesa del siglo XVII. Des Cars señaló a The Times que “el verdadero problema es que ir de la pirámide a Poussin lleva de 20 a 25 minutos, y eso desalienta el interés”.

Una de las estrategias ya implementadas fue ubicar la exposición Louvre Couture, dedicada a la moda, dentro del área de artes decorativas. Según la directora, esto incrementó notablemente la circulación de público joven en esa sección.

Por otra parte, des Cars confirmó que en la primavera de 2027 el museo presentará una exposición temática sobre las amazonas, que abordará figuras femeninas poderosas desde la Antigüedad hasta el presente.