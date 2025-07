Una obra de Pollock impaga genera la demanda de Phillips contra un millonario productor de cine

La obra sin título de Jackson Pollock valuada en más de 14 millones de dólares es objetivo de pleito judicial entre la casa de subastas Phillips y el millonario David Mimran

“Me encanta el cuadro y lo compraré, solo que un poco tarde, lo cual sucede a menudo en este mercado”, afirmó David Mimran al explicar su retraso en el pago de una obra de Jackson Pollock. La declaración, recogida por la web Artnet, revela la confianza con la que el productor de cine y heredero de una fortuna azucarera afrontó el compromiso de adquirir el cuadro, pese a no haber cumplido con el pago de $14,5 millones que había garantizado.

La noticia ahora es que la casa de subastas Phillips Auctioneers ha presentado una demanda contra Mimran por su incumplimiento, exponiendo los entresijos de las garantías de terceros en el mercado del arte de alto valor.

La pintura en cuestión, un Pollock sin título de aproximadamente 1948, destaca por su fondo negro, salpicaduras blancas y formas recortadas. Phillips la describió en su catálogo como “una composición ópticamente deslumbrante, salpicada de formas recortadas y surgida de un periodo explosivo de creatividad y sobriedad recién hallada”. La obra, de 79 por 58 centímetros, fue exhibida en el Museum of Modern Art durante una retrospectiva en 1998. A pesar de los elogios, la subasta celebrada en noviembre no atrajo ninguna puja, lo que activó la garantía de Mimran.

Phillips reclama casi 15 millones de dólares, una cifra que incluye el precio original de la obra y los intereses acumulados

El mecanismo de garantía de terceros, cada vez más habitual en las subastas de arte, consiste en que un coleccionista o inversor se compromete a comprar una pieza a un precio mínimo si no se vende por más en la puja. Si la venta supera ese precio, el garante suele recibir un porcentaje de la diferencia, aunque los detalles de estos acuerdos suelen permanecer confidenciales. Según declaró a The New York Times Mari-Claudia Jiménez, socia fundadora de Withers Art and Advisory, “se está convirtiendo en una táctica que muchos coleccionistas utilizan para ganar dinero rápido. Si garantizan algo que sospechan que tendrá mucho éxito, pueden obtener grandes beneficios”.

En este caso, Mimran, hijo del magnate azucarero Jean-Claude Mimran, se comprometió a pagar 14,5 millones de dólares por el Pollock si no se vendía en la subasta. Al no recibir ofertas, quedó obligado a completar la compra antes de mediados de marzo, según documentos presentados este mes ante el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York. Mimran no cumplió con el plazo y negoció con Phillips una prórroga hasta el 30 de junio. Los documentos judiciales indican que “Mimran admitió que debía dinero, pero alegó falta de liquidez y solicitó más tiempo”.

Jackson Pollock (1912-1956), destacado exponente del Expresionismo abstracto

Cinco días antes de la nueva fecha límite, el abogado de Mimran notificó por correo electrónico a Phillips que no podría realizar ningún pago. El mensaje explicaba: “David ha solicitado 60 días adicionales para pagar porque dice que activos sustanciales suyos en África Occidental finalmente están en proceso de volverse accesibles”. Phillips, por su parte, reclama ahora casi 15 millones de dólares, suma que incluye el precio original de la obra y los intereses acumulados.

Mimran firmó en abril una declaración jurada reconociendo su deuda con Phillips, aunque sus abogados sostienen que el documento carece de validez debido a recientes cambios en la legislación de Nueva York. El abogado de Phillips, Luke Nikas, declaró: “Si Mimran no tenía ni un dólar para pagar la obra, como afirma, entonces no debería haber levantado la paleta”. Nikas también señaló que la casa de subastas había realizado un proceso de selección riguroso, considerando la relación previa con Mimran y su historial como comprador de arte de alto nivel. “En el caso de David, por ejemplo, ya habían hecho transacciones antes, es un comprador conocido de obras importantes a precios elevados. Su padre es públicamente conocido como multimillonario. Así que se consideran todos los factores y se ponderan según las circunstancias”, explicó Nikas.

El litigio podría prolongarse durante meses, pero la reputación de Mimran ya se ha visto afectada, según el abogado especializado en arte Ralph Lerner. Lerner advirtió que un coleccionista que incumple una garantía puede ser vetado en futuras subastas: “El mundo del arte sigue funcionando de boca en boca. Aquí se ha metido en un lío”.

[Fotos: Phillips Auctions; Granger/Shutterstock]