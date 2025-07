David Bowie revive con una recopilación que testimonia su última etapa experimental

David Bowie: "Blackstar", canción que dio nombre al último disco publicado en 2016

La recopilación DAVID BOWIE 6. I CAN’T GIVE EVERYTHING AWAY (2002 – 2016) es el sexto volumen de la serie de box sets que repasan la carrera de David Bowie desde 1969. El nuevo box set estará disponible a partir del 12 de septiembre e incluye versiones remasterizadas de los álbumes Heathen, Reality, The Next Day y The Next Day Extra EP, así como las ediciones originales de ★ (Blackstar) y el EP No Plan. Además, la colección incorpora un álbum en vivo grabado en el Montreux Jazz Festival en 2002, otro del Reality Tour de 2003 y el compilado Re:CALL 6, que reúne 41 rarezas, algunas de ellas disponibles por primera vez en formato físico. El set se presenta en ediciones de 13 CD, 18 vinilos de 180 g y formato digital.

El título del box set proviene de la canción que cierra ★ (Blackstar), el último álbum de estudio de Bowie. La remasterización de los discos, a excepción de ★ y No Plan, contó con la colaboración de Tony Visconti, coproductor histórico del músico. Visconti también aporta notas técnicas y recuerdos en el libro que acompaña las ediciones físicas: 128 páginas en la versión de CD y 84 páginas en la de vinilo, con fotografías inéditas de Sukita (autor de la portada), Jimmy King, Frank W. Ockenfels 3, Markus Klinko, Mark ‘Blammo’ Adams y otros, además de letras manuscritas, dibujos y memorabilia.

El álbum Heathen (2002) marcó el reencuentro creativo entre Bowie y Visconti tras veintidós años. Grabado en un estudio residencial en el norte del estado de Nueva York, el entorno evocó a Visconti sus experiencias junto a Bowie en Berlín durante los años 70: “No había sala de control. La consola estaba en un extremo del estudio y la banda en el otro. La acústica era muy viva y, por mi experiencia grabando Heroes en Hansa Studios, en el gran Meistersaal, quise aprovechar esas condiciones”, recuerda el productor.

Para Reality (2003), Bowie expresó su deseo de componer para su nueva banda de gira, que también participó en la grabación, dotando al disco de un sonido más directo, o “confiable”, según el propio artista. Esta formación protagonizó la gira A Reality Tour, una de las más celebradas de su carrera, representada en el box set con el orden de canciones reconfigurado para reflejar los conciertos de Dublín. La edición en vinilo de este álbum utiliza vinilo azul transparente, en alusión a su lanzamiento original.

David Bowie durante el concierto "Fashion Rocks" en el Radio City Music Hall de Nueva York, el 8 de septiembre de 2005 (Foto: archivo REUTERS/Mike Segar)

Tras una década alejado del estudio, Bowie y Visconti grabaron en secreto The Next Day. “Juramos no contarle a nadie que estábamos haciendo un nuevo álbum, ni siquiera a nuestras parejas. Su objetivo era crear sin presiones externas y sorprender con el lanzamiento. Todo salió perfecto, salvo cuando lo vieron un par de veces entrando y saliendo de The Magic Shop en Manhattan, lo que despertó sospechas. Un fan me reconoció y me preguntó: ‘¿David Bowie está grabando un nuevo disco?’ Yo respondí: ‘¡Absolutamente no!’”, relata Visconti. El volumen de material generado permitió incluir temas adicionales y dos remixes en The Next Day Extra.

El álbum ★ (Blackstar), publicado el 8 de enero de 2016, se gestó tras la colaboración de David Bowie con el cuarteto de jazz de Donny McCaslin en Nueva York. “El cuarteto de Donny no era una banda de jazz común, eran músicos al nivel de las mejores orquestas sinfónicas. David me dijo que esta banda, con Mark Guiliana en batería, Tim Lefebvre en bajo y Jason Lindner en teclados, sería la que grabaría ★”, detalla Visconti.

Cada tema del álbum se registró en un solo día: “La primera canción fue ‘Tis a Pity She Was a Whore’, el 7 de enero. Tras un par de ensayos con David en la cabina de aislamiento, estábamos listos. La primera toma fue perfecta. Le dijimos a Donny que había sido fabulosa. Él agradeció y preguntó: ‘¿Cuál es la siguiente canción?’ Olvidé que los músicos de jazz son expertos en primeras tomas. En el rock y el pop, suele llevar horas lograr una buena toma. Por precaución, pedimos otra y Donny accedió”.

David Bowie fotografiado durante un show, el 18 de julio de 2002 (Foto: EFE/Fabrice Coffrini/Archivo)

En el cumpleaños de Bowie en 2017, el EP No Plan reunió las canciones originales escritas para la obra de teatro Lazarus: “Lazarus”, “No Plan”, “Killing A Little Time” y “When I Met You”, todas grabadas durante las sesiones de ★ (Blackstar).

El box set incluye además en exclusiva el concierto completo (salvo una canción) de Low interpretado en el Montreux Jazz Festival el 18 de julio de 2002, con un total de 31 temas. Re:CALL 6 aporta 41 pistas entre versiones alternativas, caras B y canciones de bandas sonoras, algunas nunca antes editadas en CD o vinilo, distribuidas en 3 CD y 4 LP. La edición en CD reproduce en miniatura los vinilos originales y utiliza discos dorados en lugar de los habituales plateados.

Como adelanto, ya está disponible el sencillo digital de la versión en vivo de “New Killer Star” grabada en las Sessions @ AOL el 23 de septiembre de 2003.