Tadeo Muleiro expone “Atardecer en un bosque” en el Museo Perlotti

La exposición propone un ecosistema simbólico donde lo humano, lo animal y lo fantástico se fusionan en esculturas textiles

Tadeo Muleiro inaugurará el jueves 17 de julio la muestra Atardecer en un bosque, con curaduría de Jen Zapata, en el Museo de Esculturas Luis Perlotti. La exposición, abierta al público hasta el 23 de noviembre en la sala del primer piso del museo (Pujol 644), introduce un ecosistema atemporal y simbólico, donde lo humano, lo animal y lo fantástico se articulan en piezas textiles de gran volumen.

Referencias al libro Cómo piensan los bosques, de Eduardo Kohn, guían la experiencia: las figuras de jaguares, aves, seres espirituales y árboles adquieren centralidad, y desplazan el enfoque antropocéntrico tradicional. El recorrido invita a establecer vínculos sensibles y conceptuales con formas de vida diversas, abordando la relación entre los humanos y el entorno natural desde una perspectiva crítica.

Las esculturas blandas de Muleiro, reconocidas por su carácter lúdico y dinámico, proponen una experiencia sensorial que se extiende más allá de la contemplación visual. El visitante se enfrentará a obras que plantean umbrales hacia lo ancestral y lo indeterminado, en un espacio donde el bosque se insinúa como escenario de secretos y misterios.

Las esculturas blandas de gran volumen crean un espacio de secretos y misterios en el primer piso del museo

Tadeo Muleiro nació en Buenos Aires en 1983 y actualmente desarrolla su actividad artística en esa ciudad. Su formación académica incluye estudios en artes visuales y escultura, en la Universidad del Museo Social Argentino y Universidad Nacional de las Artes, respectivamente. A lo largo de su carrera, participó en residencias y programas culturales dentro y fuera del país, y fue seleccionado en convocatorias de reconocidas instituciones argentinas dedicadas al arte contemporáneo.

Entre sus exposiciones, figuran presentaciones en museos y festivales de distintas ciudades del mundo, como Valparaíso –Tejiendo identidades, diálogos, huellas y futuro, ALL Museo–; Locarno –LOVE is LOVE by Swatch, 76° Locarno Film Festival–, Charlotte –MYTHOS, MCCOLL Center–, Los Ángeles –Estation E: In transit, Building Bridges Art Exchange Gallery–y Long Beach –Extracorporeal: Beyond the Body, MOLAA, Museum of Latin American Art–, además de otras tantas en Buenos Aires. Su trabajo se exhibió también en espacios de Tucumán, San Juan y Santa Fe, y forma parte de colecciones públicas y privadas.

El Museo Perlotti abre lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19, y sábados, domingos y feriados de 11 a 20. La entrada para público general es de $10.000 y de $2.000 para residentes con DNI. El ingreso los miércoles es sin cargo, al igual que para jubilados, excombatientes de Malvinas, estudiantes universitarios acreditados, personas con discapacidad, menores de 12 años y grupos escolares de colegios públicos. Consultas para visitas guiadas: areaeducativa.museoperlotti@buenosaires.gob.ar.

