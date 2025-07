Los años más dolorosos de Joan Didion se revelan con la publicación de su diario íntimo

La editorial Random House publicará el próximo 10 de julio Apuntes para John, el diario inédito de la escritora y periodista norteamericana Joan Didion, con el que se completa un tríptico compuesto también por El año del pensamiento mágico y Noches azules.

“Escribo estrictamente para averiguar qué estoy pensando, qué estoy mirando, qué veo y qué significa”, señala Didion en el diario.

En noviembre de 1999, Joan Didion empezó a visitar a un psiquiatra porque, como escribió a un amigo, su familia había estado pasando “unos años difíciles”. Durante meses, registró sus encuentros con meticuloso detalle en un diario destinado a su marido, John Gregory Dunne.

Las sesiones iniciales se centraron en el alcoholismo, la adopción, la depresión, la ansiedad, la culpa y las desgarradoras complejidades de la relación con su hija Quintana.

Estos asuntos mutaron hasta abarcar su trabajo, que le resultaba difícil mantener durante períodos prolongados. Hubo discusiones sobre su propia infancia —malentendidos y falta de comunicación con su madre y su padre, así como la temprana tendencia de la joven Joan a anticipar catástrofes— y la cuestión del legado, o, como ella lo expresaba, “lo que ha valido”.

"Apuntes para John", el diario inédito de la escritora y periodista norteamericana Joan Didion

El diario de Didion fue elaborado con la precisión, la lucidez y la elegancia que caracterizan a la autora.

Sin embargo, en este tercer cuadro del tríptico aparece, según el editor, también una Joan Didion que nunca se había visto: “‘Apuntes para John’ es el registro extraordinariamente íntimo de un viaje doloroso y valiente en la vida de una de las más grandes escritoras contemporáneas”.

Joan Didion (Sacramento, 1934-Nueva York, 2021), graduada por la Universidad de Berkeley en California, y doctora honoris causa en letras por las universidades de Harvard y Yale, comenzó trabajando en la revista Vogue, donde ejerció de editora y crítica de cine, y fue colaboradora habitual de The New York Review of Books.

Joan Didion

Junto a su marido, John Gregory Dunne, escribió también guiones cinematográficos, entre los que se encuentra el basado en ‘Según venga el juego’, llevada al cine por Frank Perry y protagonizada por un joven Anthony Perkins.

Es autora de las novelas ‘Río revuelto’, ‘Según venga el juego’, ‘Book of Common Prayer’, ‘Democracy’ y ‘The Last Thing He Wanted’; y de varios libros de memorias, como ‘Where I Was From’, ‘Noches azules’ y el aclamado ‘El año del pensamiento mágico’, que fue ganador del National Book Award y finalista del Premio Pulitzer y del National Book Critics Circle Award.

A lo largo de su carrera publicó diversos libros de ensayo sobre la cultura y la política norteamericanas, una selección de los cuales se incluyen en ‘Los que sueñan el sueño dorado’, así como ‘Lo que quiero decir’, una colección de sus primeros artículos y crónicas, o sus anotaciones inéditas, recogidas en ‘Sur y Oeste’.

Fuente: EFE