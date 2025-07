El futbolista español Juan Mata une la pasión por la pelota y el arte contemporáneo en Manchester

La muestra Football City, Art United reúne a leyendas del fútbol y artistas en Aviva Studios de Manchester

El futbolista español Juan Mata, campeón del mundo y estrella de equipos como Manchester United y Chelsea, ha regresado a la ciudad de Mánchester, la que fue su hogar durante casi diez años, para unir fútbol y arte en una exposición inmersiva con leyendas como Eric Cantona o Edgar Davids.

La exhibición Football City, Art United, que se puede visitar en los Aviva Studios de la ciudad inglesa desde el 4 de julio al 24 de agosto, reúne pinturas, instalaciones y otras obras de arte relacionadas con el mundo del fútbol,con motivo del Festival Internacional de Manchester 2025, un encuentro cultural que se realizada cada dos años.

“Puedes encontrar mucho fútbol, mucho arte, y una conexión que creo que no se ha visto nunca”, dijo Mata sobre esta muestra en la que se respira un inigualable ambiente futbolístico. En un gran espacio cuadrangular en el que se intercalan las instalaciones, el visitante se pone en la piel de un futbolista profesional mientras camina a través de la recreación de un túnel de vestuarios con un atronador sonido de hinchas cantando que anticipa lo que viene.

El jugador Edgar Davids y el artista Paul Pfeiffer colaboraron en la creación del túnel de entrada a la exposición

Asesorado por expertos

Pero no solo de fútbol va la idea. Para llevar a cabo este proyecto, Mata se ha rodeado de dos eminencias en el mundo del arte como son el reputado comisario de la Serpentine Gallery de Londres, Hans Ulrich Obrist, y el cineasta y también comisario Josh Willdigg, con quienes fraguó la idea café de por medio. “Conocí a Hans y a Josh. Un día tomamos un café, hablamos de fútbol, hablamos de arte. Surgió la idea de hacer algo juntos y mi reacción inmediata fue ¿por qué no? Hacer algo que considero que me va a enseñar”, explicó.

Para Mata, esta exposición era algo “muy necesario”, lo que comparte con él el ex futbolista francés Eric Cantona, cuya conocida pasión por el arte -llegó a confesar que siempre quiso ser artista- le ha llevado a colaborar en esta exposición con el artista conceptual británico Ryan Gander. Ambos presentan la obra Privileges of Hindsight (Privilegios en retrospectiva), una instalación compuesta por un foco que sigue de forma aleatoria a alguno de los visitantes, mientras por los altavoces suena “Le temps passe”, una canción escrita por el propio Cantona.

El jugador Eric Cantona y el artista Ryan Gander presentan una instalación interactiva con música y arte conceptual

“Todos los que están en nuestro equipo ideal que yo le llamo, lo recibieron muy bien, y, si hay un jugador que representa ser artista es él, Eric Cantona. Todo lo que ha hecho en su carrera y sobre todo después, con sus actuaciones como actor, música, teatro... Es polifacético y lo recibió muy bien”, aseveró Mata.

De Maradona a Kagawa

La dificultad de la construcción de este universo en el que conviven como similares fútbol y arte conllevó “un trabajo de años”, aseguró Mata, para que la unión entre futbolistas como el japonés Shinji Kagawa, el neerlandés Edgar Davids o el ídolo argentino Diego Armando Maradona funcionara.

La exposición forma parte del Festival Internacional de Manchester 2025 y estará abierta hasta el 24 de agosto

La figura del “Pelusa” fue traída de vuelta a la vida por la artista Jill Mulleady, que presenta a un Maradona bailarín con las camisetas de Boca Juniors y de la selección argentinas suena uno de los himnos que le acompañó durante su vida: “La mano de Dios” (2000), cantada por Rodrigo.

Kagawa colaboró con su compatriota Chikyuu No Osakana Ponchan, con quien elaboró unos divertidos mangas que cuentan su historia a través de momentos reales por los que ha pasado, y Edgar Davids hizo lo propio con Paul Pfeiffer, con quien ideó el túnel de entrada a la exhibición.

“Se trata de conectar estos dos mundos que históricamente han estado separados, pero puedes encontrar diversión, puedes encontrar sonido, puedes encontrar cosas muy potentes visualmente”, manifestó un emocionado Mata.

Fuente: EFE

[Fotos: Aviva Studios]