Una icónica pintura de Turner, que reapareció tras 150 años, fue subastada por una cifra récord (Sotheby's)

“Cambia mucho de lo que sabemos, o creíamos saber, sobre la obra temprana de Turner y nuestra comprensión de cómo evolucionó su técnica y estilo”, afirmó Julian Gascoigne, especialista de Sotheby’s, tras la reciente venta de un óleo redescubierto de J.M.W. Turner.

La subasta, celebrada en Londres, marcó un hito al adjudicarse la pintura por USD $2,6 millones, cifra que superó en más de seis veces la estimación máxima de USD $400 mil. El cuadro, adquirido por un coleccionista privado del Reino Unido, fue el centro de una intensa puja entre cuatro postores, según la casa de subastas.

La obra en cuestión, The Rising Squall, Hot Wells, from St Vincent’s Rock, Bristol, permaneció desaparecida durante más de 150 años. Su última exposición documentada tuvo lugar en Tasmania en 1858, tras lo cual ingresó en una colección privada y solo se conocía por menciones escritas en obituarios dedicados a Turner. Durante décadas, los expertos asumieron que se trataba de una acuarela, lo que llevó a considerar erróneamente que el primer óleo exhibido públicamente por el artista había sido Fisherman at Sea, presentado en la Royal Academy en 1796.

"The Rising Squall, Hot Wells, from St Vincent’s Rock, Bristol", fue vendido en una subasta el año pasado por apenas USD 506

El redescubrimiento de The Rising Squall se produjo el año pasado, cuando la pintura fue subastada en la casa Dreweatts de Londres con una atribución incorrecta a un “seguidor de Julius Caesar Ibbetson”, pintor británico del siglo XVIII. La obra se ofreció con una estimación de USD 750 a $1.000, pero finalmente se vendió por apenas USD 506. El nuevo propietario experimentó una sorpresa mayúscula al limpiar el lienzo y revelar la firma de Turner, lo que motivó un análisis por parte de destacados especialistas que confirmaron la autoría.

Pintada en 1792, cuando Turner tenía 17 años y aún era estudiante en la Royal Academy of Art de Londres, The Rising Squall representa un manantial termal y balneario conocido como Hot Wells House en Bristol, un tema que refleja la predilección del artista por los paisajes agrestes y atmosféricos. La obra se relaciona con un dibujo preparatorio realizado in situ en uno de los primeros cuadernos de bocetos de Turner, que también sirvió de base para una acuarela conservada en la colección de la Tate.

El óleo fue adquirido por el reverendo Robert Nixon, amigo y primer mecenas de Turner, quien apoyó especialmente sus inicios en la pintura al óleo. La importancia de The Rising Squall radica en que fue el primer óleo de Turner exhibido públicamente, presentado en la exposición de primavera de la Royal Academy en 1793, pocos días antes de que el artista cumpliera 18 años. Su primera acuarela ya había sido mostrada en la exposición de verano de la misma institución en 1790, cuando Turner tenía solo 15 años.

"Fisherman at Sea", de William Turner (Tate Britain) se creía la primera obra expuesta del artista

El hallazgo de esta pintura no solo corrige la cronología de las primeras obras de Turner, sino que amplía la comprensión sobre su ambición y destreza en el manejo del óleo a una edad temprana. Gascoigne subrayó que Turner “experimentaba con el medio, pero aplicando toda la experiencia que ya tenía como acuarelista a su trabajo en óleo”.

La subasta de Sotheby’s atrajo el interés de instituciones como el Bristol Museum and Art Gallery, que recaudó más de USD 137.000 gracias a las donaciones de unos 1.450 benefactores en una campaña de cinco días, descrita por el museo como un “logro fenomenal”. Pese a los esfuerzos, la institución no logró adquirir la obra. “Simplemente no era nuestra noche”, declaró Kate Newnham, conservadora principal del museo, a la BBC, y calificó la respuesta del público como “simplemente extraordinaria”. Los fondos recaudados serán devueltos a los donantes.

El museo anunció que planea homenajear la generosidad del público con una exposición excepcional de su colección de acuarelas de Turner, que incluirá cuatro obras no exhibidas en más de una década debido a su fragilidad.