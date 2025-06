Reaparece una obra, de hace 150 años, de William Turner: comprada por USD 500, ahora vale una fortuna

Una mujer contempla 'The Rising Squall', de William Turner. (Sotheby's)

El hallazgo de una pintura atribuida erróneamente durante más de un siglo ha reescrito la historia del arte británico reciente: una de las primeras obras al óleo de J.M.W. Turner, y la primera que se exhibió públicamente, ha sido redescubierta tras permanecer desaparecida durante 150 años.

El cuadro, titulado The Rising Squall, Hot Wells, from St Vincent’s Rock, Bristol, fue vendido en una subasta el año pasado por apenas USD 506, debido a que se le asignó incorrectamente la autoría de un pintor desconocido. El nuevo propietario, al limpiar la obra, descubrió la firma de Turner, lo que reveló la verdadera identidad del autor y el valor histórico de la pieza.

De acuerdo con The Guardian, la pintura volverá a subastarse el próximo mes en Sotheby’s en Londres, esta vez con un precio estimado entre £200,000 y £300,000 (entre USD 270,000 y 400,000). El contraste con el precio anterior refleja la importancia de la correcta atribución y el impacto que tiene en el mercado del arte.

"The Rising Squall, Hot Wells, from St Vincent’s Rock, Bristol", fue vendido en una subasta el año pasado por apenas USD 506

La obra fue realizada en 1792, cuando Turner tenía 17 años y aún era estudiante en la Royal Academy of Art de Londres. Dos años antes, el joven artista ya había presentado una acuarela en la exposición de verano de la academia, pero The Rising Squall marcó un hito al convertirse en su primer óleo exhibido públicamente en la primavera de 1793, pocos días antes de cumplir 18 años.

El tema de la pintura, un manantial termal y balneario conocido como Hot Wells House en Bristol, se alinea con la predilección de Turner por los paisajes agrestes y atmosféricos. La obra se relaciona con un dibujo preparatorio realizado por el artista en uno de sus primeros cuadernos de bocetos, el cual también sirvió de base para una acuarela que actualmente forma parte de la colección de la Tate.

El óleo fue adquirido por el reverendo Robert Nixon, quien posiblemente encargó la obra. Nixon, amigo y uno de los primeros mecenas de Turner, apoyó especialmente los primeros experimentos del pintor con la técnica al óleo. La última vez que se tuvo noticia de la exhibición de la pintura fue en Tasmania en 1858.

"Fisherman at Sea", de William Turner (Tate Britain) se creía la primera obra expuesta del artista

A partir de ese momento, la obra desapareció en una colección privada durante más de siglo y medio. Los estudiosos solo conocían su existencia a través de menciones escritas en obituarios dedicados a Turner, y durante mucho tiempo se asumió que se trataba de una acuarela. Por este motivo, hasta ahora se consideraba que la primera pintura al óleo exhibida por el artista había sido Fisherman at Sea, presentada en la Royal Academy en 1796.

Este descubrimiento no solo corrige el registro histórico, sino que amplía la comprensión sobre la ambición temprana de Turner y su destreza con el óleo a una edad muy joven. El especialista de Sotheby’s, Julian Gascoigne, declaró: “Cambia mucho de lo que sabemos, o creíamos saber, sobre la obra temprana de Turner y nuestra comprensión de cómo evolucionaron su técnica y estilo. Está explorando el medio, pero aporta toda la experiencia que ya tenía como acuarelista a su aplicación del óleo”.

La confusión sobre la autoría se originó cuando la pintura fue ofrecida en la casa de subastas Dreweatts en Londres el año pasado, donde se le atribuyó erróneamente a un “seguidor de Julius Caesar Ibbetson”, un pintor británico del siglo XVIII. La obra tenía un valor estimado de entre £600 y £800 (USD 750–1,000), pero finalmente se vendió por solo £400 (USD 506), según la base de datos de precios de Artnet. Tras el descubrimiento de la firma de Turner, expertos en arte analizaron la pintura y confirmaron la nueva atribución.

Autoretrato de William Turner

La inclusión de The Rising Squall en la subasta de Old Masters & 19th Century Paintings Evening Auction de Sotheby’s Londres el 2 de julio coincide con la conmemoración mundial del 250 aniversario del nacimiento de Turner en 1775. Además de una serie de exposiciones en el Reino Unido, se están realizando muestras en Estados Unidos y China para celebrar la vida y obra del pintor.

El récord de subasta para una pintura de Turner se estableció en Sotheby’s Londres en 2014, cuando Rome, from Mount Aventine (1835) alcanzó un precio de £30,3 millones (USD 47,4 millones), según la base de datos de precios de Artnet. La reaparición de The Rising Squall no solo representa un acontecimiento relevante para coleccionistas y expertos, sino que también ofrece una nueva perspectiva sobre los inicios de uno de los artistas más influyentes del romanticismo inglés.