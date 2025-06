Manuscrito inédito de Sebastian Haffner emerge tras noventa años y genera un fenómeno editorial en Alemania

Una novela de Sebastian Haffner (1907-1999) es el fenómeno editorial del momento en Alemania

Un manuscrito inédito de Sebastian Haffner, uno de los periodistas más influyentes de la Europa de posguerra, ha irrumpido en el panorama literario alemán tras más de noventa años oculto, convirtiéndose en un inesperado éxito de ventas. La novela, titulada Abschied (Despedida), fue descubierta por los hijos del autor en un cajón de su escritorio y publicada en Alemania, donde rápidamente alcanzó el primer puesto en la lista de bestsellers de Spiegel tras su lanzamiento a principios de este mes.

La historia detrás de este hallazgo literario comienza en la ciudad de Berlín, donde Sebastian Haffner —nacido como Raimund Pretzel— escribió la novela en octubre y noviembre de 1932, cuando tenía 24 años. El contexto era el de los últimos días de la República de Weimar, un periodo marcado por la efervescencia cultural y la inminente amenaza del ascenso nazi. Haffner, quien más tarde se vería obligado a huir de la Alemania nazi junto a su prometida judía en 1938, nunca logró publicar la obra en vida. Sus intentos editoriales fracasaron y el manuscrito quedó relegado al olvido, hasta que sus descendientes lo redescubrieron décadas después de su muerte en 1999, a los 91 años.

La publicación de Abschied (Despedida) ha generado un intenso debate en el seno de la familia Haffner. Oliver Pretzel, hijo del autor y profesor de matemáticas en Londres, relató al diario Süddeutsche Zeitung que la familia dudó durante años sobre la conveniencia de publicar la novela. “Mi hermana pensaba que la novela no era muy buena”, confesó Pretzel. “Yo, al principio, compartía esa opinión. Pero al releerla y al traducirla al inglés, de repente me di cuenta de lo ingeniosamente construida que está”. Estas dudas iniciales se disiparon tras la entusiasta acogida de la crítica alemana, que ha elogiado la obra como “un hallazgo literario”, “un texto increíblemente ágil, ligero y vivaz” y “un hermoso libro de chispa juvenil y gran impacto emocional”.

Hitler en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936 (Foto: imageBROKER/Shutterstock)

La trama transcurre durante el último día de una estancia de dos semanas en París de su protagonista, Raimund —un joven aprendiz de abogado que fuma Gitanes Rouge y lee a Aldous Huxley— y su interés amoroso, Teddy. La historia se sitúa en la primavera de 1931, cuando Teddy ha dejado Berlín, describiendo ese momento como una época en la que “la crisis aún no se había inventado”. El regreso inminente a una capital sumida en el miedo y la incertidumbre política impregna la novela de una atmósfera de presagio y melancolía. La crítica Marie Schmidt, en el diario Süddeutsche Zeitung, calificó la novela de “sorprendentemente lúcida”, destacando su capacidad para capturar el espíritu de una época al borde del abismo.

El personaje de Teddy está inspirado en Gertrude Joseph, una mujer judía de Viena con la que Haffner mantuvo una relación amorosa. En su libro autobiográfico History of a German, Haffner narra cómo Joseph regresó a la Berlín nazi desde París por última vez en el verano de 1933, trayendo consigo “un aire que se podía respirar, y que se respiraba con avidez”. En la novela, Raimund expresa el temor creciente ante la perspectiva de “partir hacia una Berlín fría”. La relación entre Haffner y Joseph perduró a pesar de la distancia y el exilio: Joseph, que finalmente se estableció en Suecia, conservó hasta su muerte veinte cartas de Haffner, testimonio de un vínculo que sobrevivió a los embates de la historia.

La publicación de Abschied (Despedida) no solo ha reavivado el interés por la figura de Sebastian Haffner, sino que también ha permitido completar el retrato de un autor cuya obra ha sido fundamental para comprender el auge del nazismo. Haffner alcanzó notoriedad internacional en 1940 con su libro Germany: Jekyll and Hyde, un análisis prebélico que, según se cuenta, Winston Churchill recomendó a su gabinete para entender la amenaza nazi. En el Reino Unido, Haffner adoptó el seudónimo para proteger a su familia que permanecía en Alemania y trabajó como periodista para The Observer. En 1954, regresó a Berlín como corresponsal del mismo periódico y más tarde se consolidó como columnista destacado en la revista Stern.

Haffner escribió esta novela en 1932, cuando tenía 24 años

La crítica ha subrayado la continuidad temática entre esta novela y otras obras póstumas de Haffner, como History of a German (publicada en alemán en 2000 y en inglés como Defying Hitler en 2002). Este libro fue aclamado por su análisis claro y se le atribuye haber refutado la idea, sostenida por muchos contemporáneos de Haffner, de que la sociedad alemana desconocía los crímenes nazis. Jekyll and Hyde también fue publicado en Alemania en 1996 bajo el título 1939 – Deutschland von innen betrachtet y, al igual que Abschied (Despedida) , alcanzó los primeros puestos en las listas de ventas.

En el epílogo de la novela, el crítico literario Volker Weidermann sostiene que los temores de la familia sobre la publicación eran infundados. “Completa el cuadro histórico que Haffner nos ha presentado en sus escritos históricos porque describe la raíz de la pena sobre la que se apoyan sus libros posteriores, de todo lo bueno de una Alemania que se perdió: el cosmopolitismo, la tolerancia y la humanidad”, afirma Weidermann. Haffner insistía en que la historia se compone de microhistorias privadas que, en conjunto, conforman la gran historia mundial, y que aquí plasma esta idea central.

El éxito de la novela ha impulsado la preparación de una edición en inglés, traducida por Oliver Pretzel, que será publicada por Weidenfeld & Nicolson. La obra, de 181 páginas, ha sido recibida como un testimonio literario de una época convulsa y como una ventana a la sensibilidad de un joven Haffner, cuya mirada aguda y compasiva sobre la historia alemana sigue vigente.