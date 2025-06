Wong Kar-wai debuta en la televisión global con ‘Blossoms Shanghai’, su serie sobre un Gran Gatsby oriental

“Blossoms Shanghai”, la aclamada primera serie de Wong Kar-wai, llega a Estados Unidos

La serie Blossoms Shanghai, dirigida por el reconocido cineasta Wong Kar-wai, llegará a Estados Unidos a través de Criterion Channel a finales de este año, marcando el debut norteamericano de la primera serie del aclamado autor. Esta noticia representa un hito en la carrera de Wong Kar-wai, quien hasta ahora se había destacado exclusivamente en el ámbito cinematográfico.

La serie, compuesta por 30 episodios y con una duración total cercana a las 25 horas de pantalla, adapta la novela homónima de Jin Yucheng, publicada en 2013 y galardonada en China. La historia sigue el ascenso de Ah Bao, un personaje descripto como el “Gran Gatsby de Shanghái”, mientras recorre el vibrante y tumultuoso auge económico de la ciudad durante la década de 1990. La narrativa se sumerge en los cambios sociales y personales que experimenta el protagonista, enmarcados por la transformación urbana y cultural de Shanghái en ese periodo.

El estreno original de Blossoms Shanghai tuvo lugar en China a finales de 2023, a través de las plataformas Tencent Video y CCTV-8. Allí, la serie se convirtió en un fenómeno tanto en audiencia televisiva como en streaming, consolidando su éxito en el mercado local. La producción no solo atrajo a los seguidores habituales de Wong Kar-wai, sino que también captó la atención de nuevas generaciones interesadas en la representación de una época crucial para la ciudad.

En palabras del propio Wong Kar-wai, “la serie captura la vitalidad de la Shanghái de los años 90, revelando verdades humanas universales sobre el deseo y el destino”. Esta declaración, recogida por Variety, subraya la intención del director de explorar temas atemporales a través de la lente de una ciudad en plena efervescencia.

La serie se distingue por la fusión de arcos narrativos complejos y la estética visual característica de Wong Kar-wai, quien ha sido reconocido internacionalmente por su estilo poético y su atención al detalle en la composición de cada plano. La distribución internacional de Blossoms Shanghai ha sido gestionada por Mubi, que adquirió los derechos para varios territorios clave, incluyendo Francia, Alemania, Italia, Suiza, Austria, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Brasil e India. Aunque las fechas exactas de lanzamiento en estas regiones aún no se han anunciado, la adquisición por parte de Mubi refuerza la proyección global de la serie y su potencial para llegar a audiencias diversas.

Blossoms Shanghai obtuvo reconocimiento en el Festival de Televisión de Shanghái 2024, donde la serie arrasó en los Premios Magnolia. Entre los galardones recibidos destacan los de mejor serie de televisión, mejor actor (Hu Ge), mejor cinematografía, mejor dirección de arte y mejor guion adaptado. Estos premios no solo validan la calidad artística y técnica de la producción, sino que también consolidan la posición de Wong Kar-wai como una figura central en la narrativa audiovisual contemporánea. Se trata del reencuentro de Wong Kar-wai con colaboradores habituales, como el diseñador de producción William Chang y el director de fotografía Peter Pau.

Blossoms Shanghai se considera ampliamente como la culminación de una trilogía informal sobre Shanghái, que incluye también los filmes In the Mood for Love y 2046. Mientras que estas películas anteriores exploraban la memoria y la mitología de la ciudad a través de personajes desplazados en el Hong Kong de los años 60 y en un futuro imaginado, la nueva serie sitúa a Shanghái como protagonista central. Esta decisión narrativa permite una exploración más directa y profunda de la ciudad, sus transformaciones y su papel en la configuración de identidades individuales y colectivas.

El personaje de Ah Bao encarna las aspiraciones, contradicciones y desafíos de una generación que vivió el auge económico de los años 90 en Shanghái. Su comparación con Jay Gatsby sugiere una reflexión sobre el deseo, la ambición y la búsqueda de sentido en un contexto de cambio vertiginoso. La serie utiliza este paralelismo literario para abordar cuestiones universales, al tiempo que ofrece una mirada específica sobre la sociedad china de finales del siglo XX.

La adaptación de la novela de Jin Yucheng ha permitido a Wong Kar-wai expandir su universo creativo, trasladando su sensibilidad cinematográfica al formato televisivo. La extensión de la serie, con 30 episodios y casi 25 horas de duración, ha brindado espacio para el desarrollo de personajes complejos y tramas entrelazadas, características que han definido la obra del director a lo largo de su carrera.