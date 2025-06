‘Mindhunter’ podría regresar como trilogía de películas si David Fincher aprueba los guiones en desarrollo

Según adelantó el actor Holt McCallany, "Mindhunter" podría tener continuidad como películas (Foto: Netflix)

El actor Holt McCallany reveló que existe la posibilidad de que Mindhunter regrese en forma de tres películas de dos horas para Netflix, aunque aclaró que el proyecto aún depende de la aprobación final de David Fincher sobre los guiones. Según detalló McCallany en una entrevista con la revista digital CBR, el regreso de la serie no se daría como una nueva temporada, sino como una trilogía de largometrajes, y actualmente hay guionistas trabajando en el desarrollo de los textos, pero todo está supeditado a la satisfacción creativa de Fincher.

La serie Mindhunter se emitió durante dos temporadas, en 2017 y 2020, y se centró en agentes del FBI que, a finales de la década de 1970, crearon una unidad especial para entrevistar a asesinos seriales y analizar su psicología. La producción fue cancelada en enero de 2020, cuando Netflix liberó a los miembros del elenco de sus contratos para una posible tercera temporada. En ese momento, David Fincher explicó que la decisión se debió a los altos costos de la serie y a que, a pesar de contar con una audiencia apasionada, “nunca obtuvimos los números que justificaran el gasto”.

David Fincher tiene la última palabra sobre una posible continuación de la serie "Mindhunter" (Foto: Yara Nardi/Reuters)

McCallany, quien este mes vuelve a la plataforma con la nueva serie The Waterfront, expresó su entusiasmo ante la posibilidad de retomar el universo de Mindhunter. El actor afirmó: “Me sentí muy afortunado y privilegiado de haber podido hacer esa serie”. Añadió que le encantaría que el proyecto regresara y que la reciente reunión con Fincher le dio algo de esperanza, aunque reconoció que “el sol, la luna y las estrellas tendrían que alinearse” para que se concrete. McCallany también destacó que, dado que tanto The Waterfront como las posibles películas de Mindhunter serían para Netflix, los aspectos logísticos y de agenda podrían resolverse, pero insistió en que todo depende de que Fincher disponga del tiempo y la motivación necesarios, además de estar satisfecho con el material.

La realización de la segunda temporada de Mindhunter resultó especialmente exigente para Fincher. Según consignó Variety, el director despidió al showrunner original, descartó ocho guiones y el “show bible”, el documento que contenía todos los detalles del universo narrativo de la serie. Fincher se trasladó a Pittsburgh para supervisar personalmente la producción, que en esa entrega se enfocó en los asesinatos de niños en Atlanta.

La secuela de "Once Upon a Time in Hollywood", dirigirá a David Fincher, indagará en el pasado de Cliff Booth, el personaje de Brad Pitt (Foto: Sony Pictures)

El coproductor Peter Mavromates relató: “Fue agotador. Incluso cuando [David] no dirigía un episodio, lo supervisaba”. El propio Fincher reconoció: “Ciertamente necesitaba un tiempo lejos [después]. Todos estuvimos volcados para terminar [la segunda temporada] y no teníamos muchos guiones ni outlines ni una biblia lista para la tercera temporada. Admito que pensé: ‘No sé si estoy listo para pasar otros dos años en el sótano’”.

Actualmente, McCallany y Fincher tienen previsto colaborar nuevamente en una película secuela de Once Upon a Time in Hollywood, centrada en el personaje Cliff Booth interpretado por Brad Pitt. Fincher dirigirá este proyecto a partir de un guion de Quentin Tarantino, quien llevó a Pitt a ganar el Oscar.