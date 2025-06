Bruce Springsteen revela una narrativa alternativa para su cosecha musical de más de cuatro décadas

Tráiler de la caja de álbumes "Bruce Springsteen - Tracks II: The Lost Albums"

El nuevo proyecto de Bruce Springsteen, Tracks II: The Lost Albums, gira completamente en torno a una vieja pregunta: ¿Y si...?

La caja recopilatoria, que se publica el viernes 27 de junio, incluye siete álbumes que abarcan el período de 1983 a 2018. Salvo uno, todos fueron preparados por Springsteen para ser lanzados en su momento, pero al final decidió archivarlos. Ahora, al haber optado por publicarlos simultáneamente, ofrecen una fascinante narrativa alternativa de su vida musical.

Siguiendo la línea de su predecesora Tracks, la colección de cuatro discos y 66 canciones de material inédito publicada en 1998, este nuevo conjunto incluye 83 canciones. Aunque algunas ya se conocieron en otros proyectos —como “My Hometown” y “Secret Garden”— la gran mayoría no ha sido escuchada públicamente. Todo el material está completamente terminado, no se trata de demos parcialmente trabajados ni de descartes a medio acabar. Si bien no es raro que los artistas dejen canciones o incluso álbumes completos fuera del corte final, ¿múltiples discos enteros? Springsteen explica que ha manejado con mucho cuidado el lanzamiento de sus álbumes, buscando construir un arco narrativo en su carrera, y cree que este enfoque le ha servido bien.

Tapa de la caja de álbumes “Tracks II: The Lost Albums”

Quizás como resultado de esto, lo más interesante de Tracks II surge cuando Bruce Springsteen se atreve a explorar caminos fuera de su zona de confort: el Bruce “countrypolitan”, el Bruce de ciudades fronterizas, el músico inspirado en Burt Bacharach y un conjunto de canciones basadas en sintetizadores y modeladas tras su éxito ganador del Óscar “Streets of Philadelphia”. Curiosamente, el único disco compuesto por canciones dispersas que más se asemeja a un álbum de la E Street Band es el menos convincente.

Un gran conjunto de música

Dado que se trata de siete álbumes distintos, vale la pena evaluarlos de esa manera.

LA Garage Sessions ’83 muestra a Springsteen trabajando prácticamente solo en una casa de Hollywood Hills. El álbum se encuentra justo entre Nebraska y Born in the USA, y parece que el artista está dividido entre ambos estilos. En él, encontramos estudios de personajes y temas más ligeros como “Little Girl Like You”, donde un hombre soltero anhela formar una familia. La pieza más impactante es “The Klansman”, que trata sobre un niño y su padre racista, aunque parece necesitar mayor desarrollo. En última instancia, Springsteen tomó la decisión correcta al seleccionar los discos que publicó en aquella época.

Bruce Springsteen fotografiado en 1992 (Snap/Shutterstock)

La canción “Streets of Philadelphia” representó un genuino cambio musical, y Springsteen decidió hacer un álbum en la misma línea, dominado por sintetizadores y bucles de batería. Si este trabajo se hubiera lanzado a principios de la década de 1990, habría sido el álbum de sonido más contemporáneo de su carrera, con atmósferas que ocasionalmente recuerdan a U2. Sin embargo, Springsteen lo descartó en el último momento, al considerar que las historias de relaciones fallidas —por ejemplo, la letra de muestra: “Nos amamos como a una enfermedad”— eran demasiado similares a las de Tunnel of Love.

En 1995, mientras grababa The Ghost of Tom Joad, Springsteen también formó una banda de country dirigida por el guitarrista de pedal steel Marty Rifkin. Su trabajo fue fenomenal, encabezado por el poderoso dúo de canciones “Repo Man” y la versión de “Poor Side of Town” de Johnny Rivers. La canción principal de un disco que llama Somewhere North of Nashville salió al público dos décadas después. Dado que el sombrío Joad ganó un Grammy, ¿quiénes somos para cuestionar su elección de qué lanzamientos priorizar? Sin embargo, Nashville es una obra llena de energía y diversión.

Inyo es similar a Joad y Devils & Dust, con narrativas predominantemente acústicas, muchas de las cuales cuentan historias del sudoeste de Estados Unidos. Springsteen incluso incluye bandas de mariachi de manera apropiada en “Adelita” y “The Lost Charro”. El violín de Soozie Tyrell destaca especialmente en la majestuosa “When I Build My Beautiful House”. Quizás Springsteen consideró que un álbum como Inyo era innecesario dentro de un estilo repetido, pero aún así es un trabajo sólido.

Bruce Springsteen publicará la caja de siete álbumes "Tracks II: The Lost Albums" el viernes 27 de junio (Foto: Chip Somodevilla/Pool via REUTERS)

En un momento, Springsteen pensó en convertir Western Stars, su tributo a la composición californiana de principios de los años setenta, en un álbum doble. Al no hacerlo, las canciones de Twilight Hours quedaron fuera del corte. Aquí, Burt Bacharach es la principal influencia, y este álbum casi se siente como la colaboración de Elvis Costello con Burt, pero sin él. (¿Es la letra “Dios dame fuerza” un guiño a ese proyecto?) El Bruce crooner de “Sunday Love” es hipnotizante, tal vez la mejor canción de esta caja. “Lonely Town” se sitúa entre Bacharach y Roy Orbison, mientras que “Dinner at Eight” es un cierre encantador. Twilight Hours puede sorprender a los fanáticos de Springsteen, e impresionarlos también.

Las canciones funcionales de Faithless fueron escritas por encargo en dos semanas, como banda sonora de una película que nunca se realizó. Seguramente habría sido un western oscuro.

Cuando Springsteen se enfrenta en duelos de guitarra con Tom Morello en “Another Thin Line”, te das cuenta de lo poco que se escucha guitarras eléctricas en Tracks II. El álbum Perfect World está compuesto por descartes de diferentes períodos, con la mayor participación de la E Street Band en toda la recopilación. Sin embargo, la mayoría del buen material relacionado con la banda ya ha sido lanzado. Lo mejor de estas sobras es You Lifted Me Up, con letras minimalistas y una colaboración vocal con Patti Scialfa y Steve Van Zandt.

La caja recopilatoria ofrece a los enciclopedistas de Bruce Springsteen mucho para reflexionar, y surge la pregunta de si estos “discos perdidos” habrían recibido más atención lanzados por separado en lugar de juntos. Si parece demasiado para algunos, también estará disponible una selección con 20 canciones destacadas.

Fuente: AP