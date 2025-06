“Cocodrilos”: un filme que aborda el asesinato de periodistas en México

El asesinato de periodistas en México es una manera de controlar la información y con ello el discurso político y la opinión pública acerca de temas como la corrupción y la inseguridad, afirmó el mexicano J. Xavier Velasco, director de la película Cocodrilos, que aborda esta problemática.

“Estos ataques tienen que ver con incomodar a alguien que no quiere que se sepan cosas ilegales, obviamente, en todos los planos, tratar de controlar esa información y, por lo tanto, controlar la percepción del público”, dijo.

Velasco realizó el guión y dirigió la cinta de ficción ambientada en el estado de Veracruz (oriente de México) que narra la historia de Santiago, un joven fotoperiodista que se involucra en una investigación peligrosa tras el asesinato de su compañera Amanda, en la que se enfrenta a verdades que ponen en riesgo su vida.

La cinta fue estrenada en México en la edición 40 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (oeste de México) y compite en la sección oficial por el Premio Mezcal.

De acuerdo con la organización Artículo 19, del 2000 a la fecha se han documentado 172 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor. El más reciente en mayo pasado.

Hechos reales

El trabajo periodístico y posterior asesinato de la corresponsal del diario ‘La Jornada’ y la revista ‘proceso’, Regina Martínez, en 2012; así como el del fotoperiodista Rubén Espinosa, en 2015, fueron detonadores para que, unos años más tarde, Velasco escribiera el guión de este largometraje.

“A mí me impactó muchísimo, aunque no tenía una relación cercana (con ellos), la manera en que se llevó a cabo la investigación, cómo se le dio carpetazo, la opacidad que existió, fue algo que me cimbró”, reveló.

Cocodrilos no es un documental ni una crónica, pero sí bebe de la realidad mexicana. Se trata de una ficción que retrata la búsqueda de la verdad en un país donde ésta puede costar la vida a las y los periodistas, una violencia que es cada vez más común y menos señalada, aseguró el director.

El cineasta junto al elenco de la película ‘Cocodrilos’ en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) (EFE/ Francisco Guasco)

“Es una temática que es vigente, hay que poner sobre la mesa el tema porque creo que no se puede normalizar esto y, bueno, conforme van pasando los años sigue habiendo mayor ataque (al periodismo) no sólo en México, sino a nivel global. La libertad de prensa está ahí siendo atacada también”, expresó.

Velasco destacó una línea del personaje interpretado por la protagonista Amanda, una periodista interpretada por la actriz Teresa Sánchez: “Esto es más grande que nosotros y tiene que salir a la luz”.

La frase representa el espíritu del periodismo comprometido que incomoda al poder y al crimen organizado y que a menudo termina silenciado, aseguró el director.

Personajes complejos

Velasco desarrolló el guión junto a su hermana, la escritora Magali Velasco. Desde el inicio tenía claro que quería alejarse de los estereotipos y construir personajes complejos y auténticos, además de hacer un homenaje a quienes realizan el periodismo en México.

Los actores Hoze Meléndez (i) y Arcelia Ramírez (d) junto al cineasta

Para ello, pensó en los dos actores que protagonizan la película: Hoze Meléndez y Teresa Sánchez con quienes desarrolló todo el proceso de investigación y de diálogo con periodistas y fotoperiodistas.

“Era tratar de entender cuáles eran las motivaciones, emociones, qué es lo que llevaba al personaje a meterse en terrenos tan peligrosos, y entender estas dinámicas de peligro que muchas veces los periodistas de investigación, están ahí arriesgando su vida literalmente”, consideró.

Señaló que la película muestra también esos claroscuros que emergen cuando un periodista está expuesto al peligro.

El cineasta mexicano, J. Xavier Velasco posa durante la alfombra roja de la película 'Cocodrilos' (EFE/ Francisco Guasco)

“Cuando vienen estas amenazas o estas agresiones, explora un poco pues diferentes personalidades dentro del periodismo, si hay gente que se alinea, hay gente que también está cansada o que no quiere arriesgarse, que se mantiene su distancia. Creo que tampoco es algo blanco y negro y (eso) nos interesaba plasmarlo”, explicó.

El director adelantó que la película tendrá un paso por festivales cinematográficos durante lo que resta del año, pero lo más importante es que la vea la mayor cantidad de gente posible, de manera que pueda llegar tanto a salas comerciales como a plataformas de streaming.

Fuente: EFE