“Merecemos vivir con esperanza, no con miedo”: cultura y conciencia social en los premios de la comunidad afroamericana

Teyana Taylor durante su show en la entrega de premios de la cadena televisiva BET

Los Premios BET ofrecieron una noche llena de estrellas y momentos emotivos, celebrando el 25º aniversario de la ceremonia con una combinación de humor, emoción y llamados a la justicia. La velada presentó un equilibrio entre propósito y entretenimiento, con el discurso contundente de Doechii, una sentida reflexión de Jamie Foxx y una obertura cargada de humor a cargo de Kevin Hart.

Doechii marcó presencia desde temprano en la ceremonia, que duró cinco horas, al utilizar su discurso de aceptación por mejor artista femenina de hip-hop para llamar la atención sobre las redadas migratorias y la represión de las protestas que se realizaban a pocos kilómetros del evento. Su mensaje aportó urgencia y profundidad a una ceremonia diseñada para honrar tanto la excelencia negra como el impacto social.

Luego de recibir el galardón a mejor artista femenina de hip-hop —su primer premio BET—, Doechii reconoció a sus colegas nominadas y luego desvió el enfoque hacia los acontecimientos afuera del recinto. “Hay ataques despiadados que están generando miedo y caos en nuestras comunidades en nombre de la ley y el orden”, afirmó Doechii, quien anteriormente ganó un Grammy por mejor álbum de rap, siendo apenas la tercera mujer en lograrlo.

El rapero Snoop Dogg fue uno de las personajes más aplaudidos en los premios BET 2025

“Trump está utilizando fuerzas militares para detener una protesta”, dijo. “Quiero que todos piensen qué tipo de gobierno parece ser cuando cada vez que ejercemos nuestro derecho democrático a protestar, el ejército se despliega en nuestra contra. ¿Qué clase de gobierno es ese?” Las palabras de Doechii recibieron aplausos por parte del público en el Peacock Theater, donde el evento fue transmitido en vivo.

“Personas están siendo arrestadas y separadas de sus familias”, continuó. “Siento que es mi responsabilidad como artista utilizar este momento para alzar la voz por todas las personas oprimidas... Todos merecemos vivir con esperanza y no con miedo. Espero que permanezcamos unidos”.

La rapera Doechii brindó un discurso de fuerte carga política

Premio Ultimate Icon

Jamie Foxx, Mariah Carey, Snoop Dogg y Kirk Franklin recibieron el premio Ultimate Icon, elegidos tanto por su influencia en el entretenimiento como por su impacto comunitario y activismo. Foxx fue el primero en recibir su galardón. Se mostró visiblemente emocionado durante un sentido momento al aceptar el trofeo, tras haber superado problemas graves de salud en los últimos años.

El ganador del Oscar y del Grammy reflexionó sobre el homenaje In Memoriam que vio desde su asiento. “Cuando vi el In Memoriam, pensé: ‘Eso podría haber sido yo’”, dijo Foxx, quien fue hospitalizado en 2023 por un derrame cerebral. En una entrevista con la agencia Associated Press, recordó la gravedad del momento: “Estuve cerca del final. Cada oración contó”. La leyenda de la música Stevie Wonder le entregó el premio, añadiendo aún más emotividad al momento. Ya en el escenario, Foxx agradeció con la voz quebrada.

“No sé por qué pasé por lo que pasé. Pero sé que no voy a desaprovechar esta segunda oportunidad”, sostuvo Foxx, mientras sus dos hijas y su hermana lo veían emocionadas entre lágrimas. “Tengo tanto amor para dar. Denme solo una oportunidad más. Sea cual sea el motivo por el que me tocó esto, prometo hacerlo bien… No puedes pasar por algo así sin dar testimonio”.

Mariah Carey, una de las ganadoras en los premios BET

Mariah Carey señaló que era la primera vez que recibía un trofeo en los Premios BET. La cantante se mostró emocionada después de ser presentada por Busta Rhymes. “Me tomó un tiempo, pero finalmente entendí que la vida es demasiado corta para vivir buscando la aprobación de otros, cosa que siempre hice”, relató Carey, ganadora de cinco premios Grammy. “Decidí asumir quién soy”.

Dr. Dre le entregó el galardón a Snoop, quien subió al escenario acompañado de su esposa Shante Taylor. En su discurso, homenajeó a Carey, Franklin y Foxx antes de agradecer a todos los que lo ayudaron en su vida. “El hip-hop me dio una voz. Me dio un propósito”, dijo. “Me abrió puertas a hogares, corazones, culturas y países que jamás imaginé tocar. Ser un ícono no trata de la fama, trata de dejar un legado, de lo que construyes, de lo que dejas atrás y de las personas a las que ayudas en el camino”.

Franklin expresó gratitud por el reconocimiento, admitiendo que está lejos de ser un cristiano, esposo, padre o artista perfecto. Bromeó: “Ni siquiera sé cantar”. “Por eso este premio es tan increíble, porque lo que hago carece de sentido”, comentó. “Si me estás escuchando, eso es cuando sabes que es Dios”.

Kendrick Lamar (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Bromas a los homenajeados

Kevin Hart inauguró el evento con una serie de chistes, burlándose de todo, desde nombres de celebridades hasta las fiestas posteriores. “No habrá fiestas después de hoy. Las cosas podrían volverse resbaladizas”, bromeó, haciendo referencia al caso penal contra Diddy y el uso repetido de aceite para bebés en su testimonio.

Hart definió el tono de la noche, llena de humor, en la celebración por el 25º aniversario de los premios. El comediante también hizo bromas sobre cómo se pronuncian los nombres de GloRilla y Snoop, arrancando carcajadas antes de ponerse serio. Hart rindió homenaje a Foxx y bromeó con el astro del góspel Franklin.

Jamie Foxx, uno de los ganadores de los premios "Ultimate Icon" en los BET Awards

“Cuando recojas tu premio esta noche, no vengas aquí a perrear”, soltó Hart, generando risas en todo el auditorio. La broma hacía alusión al momento viral en el que Franklin bailó de manera provocativa frente a la leyenda del góspel Jacky Clark Chisholm durante una actuación.

“No te pongas a hacer locuras aquí”, agregó Hart, mientras las cámaras captaban a Franklin inclinando la cabeza y riendo. “No le eches la culpa al Señor. El Señor no pidió eso. Guárdalo, Kirk”.

Álbum del año

Kendrick Lamar se llevó el premio por su aclamado trabajo GNX. Lamar acaparó la atención con su victoria en los Grammy, al obtener los premios a canción y grabación del año por Not Like Us. Posteriormente lideró un espectáculo innovador en el entretiempo del Super Bowl, convirtiéndose en el primer artista de hip-hop en solitario en encabezar ese esperado show. Actualmente, el rapero lidera la Grand National Tour junto a SZA.

Shows de la ceremonia

Lil Wayne, GloRilla, Amerie, Jim Jones y Teyana Taylor estuvieron entre los artistas que subieron al escenario. Otros que se presentaron fueron Babyface, Ludacris, Tank, Jennifer Hudson, Teddy Riley, T-Pain, Doug E. Fresh, Craig Robinson, Playboi Carti y el cantante Leon Thomas.

Lil Wayne cantó en la ceremonia de entrega de los premios BET

Homenaje a un show de televisión

Los Premios BET rindieron homenaje a antiguos presentadores y actuaciones emblemáticas, entre ellas el recordado programa 106 & Park, que fue insignia de la cadena. El show, que inició en 2000 y duró más de una década, prosperó como espacio de cuenta regresiva de videos, entrevistas y actuaciones.

El homenaje reunió a antiguos presentadores como A.J. Calloway, Free, Julissa Bermudez, Keshia Chanté, Rocsi Diaz y Terrence J. En el tributo participaron Bow Wow, Amerie, B2K, Jim Jones, Mya, T.I. y Mr. 106 & Park.

Fuente: AP

[Fotos: REUTERS/Mario Anzuoni]