Brasil y Francia celebran 200 años de relaciones diplomáticas con arte, música y carnaval

“Merecemos vivir con esperanza, no con miedo”: cultura y conciencia social en los premios de la comunidad afroamericana La edición número 25 del galardón que otorga la cadena Black Entertainment Television reunió a reconocidas figuras y tuvo singulares homenajes, pero se destacó por los fuertes discursos políticos

Mafalda se publica por primera vez en inglés con preguntas incómodas que rebotan en la actualidad La icónica historieta de Quino debuta en Estados Unidos con una edición de cinco tomos. “En un clima político polarizado, no puede llegar lo suficientemente pronto”, definió The New York Times