“Las pelilargas”, una muestra que explora la identidad a través del cabello

“En las culturas ancestrales, el pelo tiene un carácter sagrado: es una extensión de las ideas y de la conexión con la tierra”, afirma Irina Werning en el marco de Las pelilargas, la exposición que la Fundación Larivière que hoy, domingo 8, tiene una activación solidaria.

La muestra, curada por Vanessa Bell, reúne más de medio centenar de fotografías de un proyecto iniciado en 2006 en Iruya, Salta, y explora la identidad, la memoria y las raíces a través de la cabellera larga de mujeres y hombres de distintas comunidades.

La Fundación Larivière suma una dimensión solidaria a la exposición al recibir a la organización Un pelito más fácil, dedicada a recolectar cabello para confeccionar pelucas que se entregan gratuitamente a pacientes oncológicos, tanto niñas, adolescentes como adultos.

Durante el domingo 8 de junio, de 15 a 19 horas, quienes lo deseen podrán donar su cabello para la confección de pelucas. Además, la Fundación funcionará como punto de recolección de pelucas y cabello para su posterior confección.

El proyecto Las pelilargas surgió cuando a Werning le encargaron fotografiar escuelas rurales en la provincia de Salta. Allí, la fotógrafa notó que “todas las mujeres de la comunidad coya llevaban el pelo largo y sin cortar”, lo que la llevó a retratarlas.

Para localizar a sus retratadas, Werning organizó concursos de pelilargas y realizó búsquedas en distintos puntos del país. No solo recorrió Iruya, localidad enclavada en la montaña a la que se accede tras cuatro horas de viaje desde Humahuaca, sino que también rastreó a mujeres de pelo largo a través de convocatorias públicas, enfrentando una búsqueda intensa y prolongada.

La fotógrafa organizó concursos en el barrio Padre Carlos Mugica (ex Villa 31) y viajó por Córdoba, Neuquén, Río Negro, la provincia de Buenos Aires, Salta y Jujuy. Incluso llegó hasta la comunidad kichwa de Otavalo, en Ecuador, donde tanto hombres como mujeres conservan su cabello largo.

“La población latinoamericana es muy híbrida: se mezcló con las comunidades originarias y con las oleadas migratorias europeas”, dijo la autora, y agrega que “otras comunidades indígenas del mundo también llevan el pelo largo, como los nativos americanos, que al no haberse mezclado, ese rasgo permanece más aislado”.

La serie, con un enfoque antropológico, detecta tanto a mujeres como a hombres que mantienen la tradición de la cabellera larga. En las culturas andinas, el cabello se considera sagrado y solo se corta en rituales relacionados con el duelo.

Werning describe que el pelo es “como raíces o ríos que descienden de las montañas”, y destaca el componente simbólico y mágico de la cultura andina, transmitido oralmente y mediante metáforas.

En 2022, Werning recibió el premio World Press Photo por una serie sobre una niña que prometió cortarse su larga melena cuando pudiera volver a clases tras la pandemia. Al cumplir su promesa, la niña donó su cabello para la fabricación de una peluca, un gesto que refuerza el vínculo entre la muestra y la acción solidaria promovida por la Fundación.

Para quienes deseen donar cabello, se solicita un mínimo de 15 centímetros de largo. Se aceptan todo tipo de cabellos: teñidos, con canas, rulos o alisados. La Fundación también recibe pelucas ya confeccionadas para su distribución gratuita a pacientes oncológicos.

Irina Werning es licenciada en Economía y posee maestrías en Historia y Fotoperiodismo. Se dedica a proyectos personales de largo plazo y ha recibido reconocimientos como la Ian Parry Scholarship (The Sunday Times Magazine and Getty) en 2006, Emerging Photographer Fund-Burn Magazine (Magnum Foundation) en 2012, Sony World Photography Award Portraits en 2012, Paris Photo-Aperture Foundation PhotoBook Awards en 2014, World Press Photo Story South America en 2022, Sony World Photography Latin America Professional Award en 2022, Unicef Photo of the Year en 2022, además de ser becaria Pulitzer en 2020, 2021 y 2022, y National Geographic Explorer en 2022.

*La exposición Las pelilargas permanecerá abierta hasta el 13 de julio en la sede de la Fundación Larivière, ubicada en Caboto 564, CABA. El horario de visita es de jueves a domingos, de 12 a 19 horas. Entrada general: $4.000, mientras que jubilados y estudiantes con acreditación abonan $2.000. Los vecinos de La Boca y los menores de 18 años ingresan sin cargo, presentando la documentación correspondiente.

Fotos: Gentileza Fundación Larivière