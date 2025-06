Robert de Niro y Martin Scorsese celebran en Tribeca los 30 años del estreno de “Casino”

Robert De Niro y Sharon Stone en una escena de "Casino", de Martín Scorsese, estrenada en 1995 (Universal/Shutterstok)

El festival de Tribeca se prepara para recibir a figuras destacadas de Hollywood, entre ellas la dupla de Robert de Niro y Martin Scorsese, quienes celebrarán el 30° aniversario de la película Casino. Además, se espera la presencia de actores como Kevin Bacon y Kyra Sedgwick, protagonistas de The Best you can, y Bryan Cranston, quien participa en Everything’s Going to Be Great. El festival se desarrolla en Nueva York hasta el 15 de junio e inicia con un homenaje al cantautor Billy Joel.

La gala de apertura rinde tributo al legendario músico neoyorquino a través del documental Billy Joel: And so it goes, dirigido por Susan Lacy y Jessica Levin. Esta producción recorre la trayectoria de Billy Joel mediante entrevistas y material inédito, en un contexto marcado por la reciente preocupación por la salud del artista. El cantante de 76 años culminó en 2024 una histórica residencia de diez años y 104 conciertos en el Madison Square Garden, pero hace dos semanas debió cancelar su gira por Estados Unidos y Reino Unido tras recibir un diagnóstico de hidrocefalia.

Billy Joel recibe un homenaje en la gala inaugural de Tribeca con un documental sobre su vida y carrera musical (Foto: REUTERS/Mike Blake)

Los médicos advirtieron a Billy Joel que la intensidad de sus presentaciones había agravado sus problemas de salud, afectando su audición, visión y equilibrio. A pesar de este panorama, el músico envió un mensaje tranquilizador a través de su amigo, el presentador Howard Stern: “No me estoy muriendo”. No se descarta que el artista asista al evento inaugural.

El festival, cofundado por Robert de Niro con el objetivo de revitalizar el sur de Manhattan tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, mantiene su enfoque en el cine independiente y las historias vinculadas a la ciudad. Sin embargo, en los últimos años ha ampliado su programación para incluir nuevas propuestas narrativas y formatos innovadores.

Documentales musicales

En esta edición, Tribeca presenta una cifra récord de documentales musicales, consolidando este género como uno de sus principales atractivos. Entre los títulos destacados figuran el documental sobre la cantante de origen mexicano Becky G, titulado Rebecca; el álbum visual de Miley Cyrus, Something Beautiful; y producciones centradas en Billy Idol, Depeche Mode y Metallica.

El documental "Rebecca" sobre la cantante Becky G se estrena en Tribeca (Foto: REUTERS/Daniel Cole)

La diversidad latinoamericana también tiene un espacio relevante en la programación, con películas como la puertorriqueña Esta osla, la uruguaya Un futuro brillante y la chilena Cuerpo celeste. Además, se presentan hitos como el primer cortometraje ecuatoriano, Wannabe, y el primer documental peruano, Runa Simi, grabado en lengua quechua.

El compromiso del festival con temáticas sociales se refleja en títulos como Backside, que aborda la situación de los inmigrantes en la industria de las carreras de caballos, y Yanuni, que sigue la lucha de la líder indígena Juma Xipaia por la protección de las tierras ancestrales de su pueblo en la Amazonia brasileña.

La edición 2025 consolida a Tribeca como referente de la innovación audiovisual y la diversidad de voces en el cine independiente (Foto: EFE/Peter Foley/Archivo)

En cuanto a los formatos narrativos emergentes, Tribeca incorpora un programa con once instalaciones que exploran la realidad virtual y aumentada, juegos inmersivos e inteligencia artificial. Además, se incluyen estrenos de podcast, creaciones auditivas y charlas con profesionales del sector cinematográfico.

La edición de este año busca consolidar la posición de Tribeca como un espacio de encuentro para la innovación audiovisual y la diversidad de voces, manteniendo su tradición de atraer tanto a figuras consagradas como a nuevas propuestas del cine y la narrativa contemporánea.

Fuente: EFE