El filósofo que creía que la belleza podía salvar la democracia

El libro del día: "Democracy and Beauty: The Political Aesthetics of W.E.B. Du Bois", de Robert Gooding-Williams

En el poema “Sócrates y Alcibíades”, el escritor romántico alemán Friedrich Hölderlin se pregunta por qué el célebre filósofo ateniense se enamoró no de un genio semejante, sino de un joven apuesto. Aunque era famoso por su atractivo físico, Alcibíades era notoriamente impulsivo e inmaduro. ¿No debería Sócrates, de entre todas las personas, estar por encima de tales tentaciones? ¿No debería preferir la sabiduría al encanto? Por el contrario, concluye Hölderlin, “los sabios, al final, a menudo se inclinan ante lo bello”. Hay una lección más amplia en esta parábola poética: la belleza, sugiere el verso, puede ser más poderosa que el argumento.

El filósofo Robert Gooding-Williams, profesor de Yale, atribuye una visión similar al sociólogo y pensador del siglo XX W.E.B. Du Bois. En Democracy and Beauty: The Political Aesthetics of W.E.B. Du Bois (Democracia y Belleza: La Estética Política de W.E.B. Du Bois), Gooding-Williams argumenta que la belleza “es una fuerza política capaz de avanzar en la lucha contra la supremacía blanca”. Su tesis se desarrolla a través de un relato claro y convincente, aunque algo sobrio, sobre las ideas de Du Bois acerca de la democracia, el racismo y, finalmente, la belleza.

Gooding-Williams comienza explicando la distinción de Du Bois entre la multitud y la turba. La multitud, explica Gooding-Williams, nos abre a lo desconocido a través de nuestros encuentros con extraños. La turba, por otro lado, se caracteriza por “una tendencia a restringir una naturaleza humana que, de otro modo, sería ‘infinita’, suprimendo la diferencia”. Du Bois concebía la democracia no solo como un sistema de gobierno, sino como una forma de vida, una que fomentaba las multitudes y condenaba las turbas.

W.E.B. Du Bois (Crédito: Flickr)

Esta distinción explica la “democracia” en el título de Gooding-Williams, pero ¿qué hay de la “belleza”? Mientras que pensadores como el gigante alemán de la Ilustración, Immanuel Kant, consideraban la belleza como una fuente de placer y serenidad, Du Bois la entendía como una fuerza disruptiva. Gooding-Williams escribe que la belleza es aquello que arroja el mundo a “una luz desconocida y asombrosa”.

Las partes más filosóficamente estimulantes de “Democracia y Belleza” exponen de manera sorprendente cómo la belleza disruptiva puede promover el tipo de democracia que fomenta multitudes. El racismo en Estados Unidos tiene sus raíces, como Du Bois señaló memorablemente, en “un hábito mental vicioso” que es inmune a las refutaciones razonadas. El racismo, escribió, “no se basa en la ciencia, de lo contrario se sostendría como un postulado del tipo más tentativo, listo para ser retirado en cualquier momento ante los hechos”. Sin embargo, Gooding-Williams señala que la belleza puede lograr lo que el debate no puede, precisamente porque está equipada para desestabilizar y alterar. Su argumento no se basa en la conocida (y vigorosamente debatida) idea de que el arte (y, en particular, la ficción) cultiva la empatía, sino en la sugerencia novedosa de que la belleza puede revelar la repugnancia visceral de la supremacía blanca al sacudir a sus defensores de sus prejuicios.

Robert Gooding-Williams (Mara Lavitt/ Humanities Quadrangle student lounge, Yale University, New Haven)

Pero los beneficios del disfrute estético también van en la otra dirección, ya que la belleza (especialmente la belleza natural) puede infundir esperanza en los grupos oprimidos. En su novedad, garantiza la posibilidad de lo que Gooding-Williams describe como “un futuro diferente al pasado, un futuro que no es simplemente una recurrencia de la misma vieja fealdad”. Así, puede funcionar como un antídoto frente a la enfermedad de la “desesperanza pesimista”, una condición especialmente repudiada por Du Bois. “El pesimismo es cobardía”, escribió en su libro de 1920 Aguas Oscuras: Voces Desde Detrás del Velo.

“El hombre que no puede reconocer francamente el coche de ‘Jim Crow’ como un hecho y, sin embargo, vivir y tener esperanza, simplemente tiene miedo de sí mismo o del mundo. No existe en el mundo una negación más vergonzosa de la hermandad humana que el coche de ‘Jim Crow’ en el sur de los Estados Unidos; pero, también, tan cierto es que no hay nada más hermoso en el universo que el atardecer y el brillo lunar en Montego Bay, en la lejana Jamaica. Y ambas cosas son ciertas, y ambas pertenecen a este nuestro mundo, y ninguna puede ser negada”. La deslumbrante vista natural nos recuerda que no necesitamos reconciliarnos con las injusticias no naturales.

Por supuesto, hay muchas objeciones posibles a las ideas de Du Bois, y Gooding-Williams no puede responderlas todas en detalle. En general, está más interesado en la exégesis que en la evaluación. ¿Tiene razón Du Bois sobre la belleza, sobre la democracia o, en este caso, sobre la supremacía blanca? ¿Qué ocurre con los filósofos más recientes que sostienen que el racismo no es “un hábito mental vicioso”, sino una consecuencia de arreglos institucionales injustos? “Democracia y Belleza” no defiende la concepción de supremacía blanca de Du Bois frente a interpretaciones rivales, y no satisfará ni convencerá a quienes están comprometidos con enfoques más estructurales. Sin embargo, la paciencia y el cuidado con los que Gooding-Williams explica la posición de Du Bois impresionarán, aunque posiblemente no persuadan, a sus críticos.

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB El artista Dustin Klein proyecta una imagen del sociólogo W.E.B. Du Bois sobre la estatua del general confederado Robert E. Lee en Richmond, Virginia, EE. UU. ( REUTERS/Julia Rendleman)

Sin embargo, si la belleza es lo que nos sacude de nuestros hábitos de pensamiento, entonces “Democracia y Belleza”, pese a todas sus virtudes intelectuales y estilísticas, nunca estuvo destinada a cambiar muchas mentes. En su mérito, el texto no está plagado de jerga ni se entrega a la moda trivial que desmerece tantos trabajos académicos contemporáneos, y aborda una pregunta de relevancia perdurable. Pero no se puede negar que el lenguaje de Gooding-Williams es sencillo y que las ideas que elabora son complejas. Y aunque a veces aplica las teorías de Du Bois a asuntos contemporáneos -por ejemplo, con breves incursiones en el arte actual sobre la vida negra-, en gran medida deja este ejercicio de relevancia al lector.

Sobre todo, Gooding-Williams intenta cambiar mentes mediante el argumento, no a través de deslumbramientos estéticos, y sabe mejor que nadie que este método tiene sus limitaciones. Du Bois presentó excelentes argumentos, como demuestra “Democracia y Belleza”, pero su prosa también estaba elegantemente adornada. “Primero y ante todo”, escribe en un pasaje impactante, “no podemos olvidar que este mundo es hermoso. Admitamos toda su fealdad y pecado -la horrenda maraña de sus putrefactos hilos, que pocos han visto tan de cerca o con tanta frecuencia como yo-; no obstante, la belleza de este mundo no debe ser negada”.

Leyendo una prosa tan vívida, ¿quién podría negarlo?

Fuente: The Washington Post