Matt Berninger vuelve a sumergirse en la melancolía con su nuevo disco solista

El tono barítono sombrío y monótono de Matt Berninger es difícil de separar de The National. Su segundo álbum en solitario, Get Sunk (Hundirse) no se desvía mucho del grupo de rock alternativo que ha liderado durante más de un cuarto de siglo. ¿Y por qué debería hacerlo?

La marca de “tristeza paternal” de The National existe en ese punto agridulce entre las complejas letras de Berninger y una versatilidad melódica. Get Sunk suena más como una extensión del catálogo de la banda que como un experimento egocéntrico de un compositor inquieto. Funciona en ambos niveles — con las familiares y animadas escapadas de guitarra eléctrica del álbum.

Sin embargo, en comparación con el repertorio de la banda, el disco pierde fuerza. Incluso con sus siempre ingeniosas letras, un par de canciones lánguidas pueden lastrar una lista de 10 temas.

Get Skunk llega unos años después de que Berninger enfrentara una batalla contra la depresión provocada por la pandemia, como detalló en una entrevista con David Letterman. Berninger sufrió un fuerte bloqueo creativo tras la salida de su primer álbum en solitario, Serpentine Prison, en 2020.

El lanzamiento de dos nuevos álbumes por parte de The National con cinco meses de diferencia en 2023, después de una pausa de cuatro años, ayudó a descongelar parte de la creatividad estancada de Berninger. Ese mismo año, su familia se mudó de California a Connecticut, lo que también contribuyó a su reinicio; comenzó a leer y pintar al aire libre.

En Get Sunk, la tercera canción, ”Bonnet of Pins”, aporta un filo duro, evocando el álbum de la banda The System Only Dreams in Total Darkness (2017). El productor de Get Sunk, Sean O’Brien, se luce con la guitarra. El baterista Sterling Laws da lo mejor de sí para emular al incondicional de The National, Bryan Devendorf. Julia Laws, cuya banda de rock indie Ronboy ha estado de gira con Berninger, hace los coros en este sombrío y tenso encuentro con una expareja.

”Es un juego de dados con truco, es un truco de humo/ Y siempre me engaña, es un chiste bastante bueno” canta Berninger. ”Sé que me extrañas, sé que me extrañas/ Estas cosas toman toda una vida.”

Con la infecciosa apertura de ”Inland Ocean”, que estalla con una guitarra reverberante que palpita a lo largo de la canción, Get Sunk se pone en marcha desde el principio. Incluso en la melancólica ”Nowhere Special”, Berninger está en su mejor momento como compositor, divagando sobre una relación intermitente: ”Un murciélago puede cargar nuestro equipo de grabación al bosque/ Sé que no deberíamos, pero siento que deberíamos.” La canción final, ”Times of Difficulty”, está diseñada para ser coreada en un concierto en vivo con la frase: ”¡Emborráchate! ¡Húndete! ¡Olvídalo! ¡Mójate!”, que marca la búsqueda de Berninger de claridad y creatividad.

Al igual que en el álbum de The National, I Am Easy to Find (2019), que incorporó a varias mujeres para combinar sus voces con el áspero barítono de Berninger, Get Sunk sigue el mismo camino. Julia Laws canta en ocho de las 10 canciones, y Meg Duffy, de la banda Hand Habits, se une a Berninger en la sentimental ”Frozen Oranges”. La somnolencia de este tema es también la primera advertencia de que no hay suficiente energía para sostener todo el álbum, no hay la fuerza suficiente para que Get Sunk vuele por sí solo. Berninger estará para siempre entrelazado con The National, una conexión que no necesita deshacerse.

