Murió Ngugi Wa Thiong’o, uno de los escritores más influyentes de la literatura africana

Durante su encarcelamiento, el autor keniano Ngugi wa Thiong’o decidió que nunca volvería a escribir en inglés, un movimiento desafiante que ayudó a colocar firmemente la literatura en lenguas africanas en el mapa.

Ngugi falleció el miércoles a los 87 años, según anunció su hija en Facebook. “Con el corazón roto anunciamos el fallecimiento de nuestro papá, Ngugi wa Thiong’o, esta mañana de miércoles”, escribió Wanjiku Wa Ngugi. “Vivió una vida plena, luchó una buena batalla”.

Ampliamente considerado como el escritor más influyente de África Oriental, Ngugi buscó forjar un cuerpo de literatura que reflejara la tierra y la gente de la que provenía, en lugar de seguir los pasos de la tradición occidental. “Creo profundamente en la igualdad de las lenguas. Me horroriza completamente la jerarquía de los idiomas”, dijo en una entrevista en 2022 desde California, donde vivía en un exilio autoimpuesto.

Su decisión en la década de 1970 de abandonar el inglés en favor de su lengua nativa kikuyu, así como del idioma nacional de Kenia, el suajili, fue recibida inicialmente con una incomprensión generalizada. “Todos pensamos que estaba loco... y a la vez valiente”, comentó el escritor keniano David Maillu. “Nos preguntábamos quién compraría los libros”. No obstante, esta valiente elección cimentó su reputación y lo convirtió en un referente literario africano.

El escritor, de voz suave, también vivió una vida tan dramática como sus novelas. Su crítica a la Kenia poscolonial —describiendo la violencia de la clase política y de los nuevos ricos como “la muerte de las esperanzas, la muerte de los sueños y la muerte de la belleza”— lo llevó a frecuentes enfrentamientos con las autoridades.

Ngugi Wa Thiong'o fue uno de los candidatos más serios al premio Nobel de Literatura en sus últimas ediciones

“Descolonizar la mente”

Nacido como James Ngugi en una familia campesina numerosa en la región de Limuru, en el centro de Kenia, el 5 de enero de 1938, pasó los primeros 25 años de su vida en lo que entonces era una colonia británica de colonos.

Sus primeras obras estuvieron fuertemente influidas por la lucha de su país contra el dominio colonial y la brutal guerra de Mau Mau de 1952 a 1960. En su primera colección de ensayos, Homecoming, se describió a sí mismo como un “extraño en su propio país”. Pero posteriormente su indignación se extendería a las desigualdades de la sociedad keniana poscolonial, ganándose la ira del gobierno.

En 1977, Ngugi y el también escritor Ngugi wa Mirii fueron encarcelados sin cargos tras la representación de su obra Ngaahika Ndeenda (“Me casaré cuando quiera”).

Fue entonces cuando decidió escribir su primera novela en kikuyu, Devil on the Cross (El diablo en la cruz), publicada en 1980. Ya había abandonado su nombre “inglés” para convertirse en Ngugi wa Thiong’o.

“Escribí en el único papel disponible para mí, que era papel higiénico”, relató al medio estadounidense NPR. Amnistía Internacional lo nombró prisionero de conciencia antes de que una campaña mundial asegurara su liberación de la prisión de máxima seguridad Kamiti en diciembre de 1978.

Ya en 1965, la novela The River Between (El río dividido) inició un examen crítico del papel del cristianismo en un contexto africano. “Si la religión del hombre blanco te hacía abandonar una costumbre y luego no te daba algo de igual valor, quedabas perdido”, escribió.

Se exilió voluntariamente en 1982 después de una prohibición de los grupos de teatro en Kenia, primero mudándose al Reino Unido y luego a los Estados Unidos. En 1986, publicó una de sus obras más conocidas, Decolonising the Mind (Descolonizar la mente), una colección de ensayos sobre el papel del idioma en la formación de la cultura, la historia y la identidad nacionales.

“Un Tolstói keniano”

Cuando Ngugi volvió a su país en una visita en 2004, fue recibido por multitudes de seguidores en el aeropuerto de Nairobi. “Regreso con una mente abierta, un corazón abierto y brazos abiertos”, declaró. Días después, él y su esposa fueron atacados por hombres armados: ella fue violada y él golpeado. No quedó claro si el robo fue el único motivo o si el ataque tuvo motivaciones políticas.

Margaretta wa Gacheru, socióloga y exalumna de Ngugi, lo describió como un ícono nacional. “Para mí, es como un Tolstói keniano, en el sentido de ser un narrador, de su amor por el lenguaje y su visión panorámica de la sociedad, su descripción del paisaje de las relaciones sociales, de las clases y las luchas de clases”, destacó.

Además de ficción, el padre de tres hijos, que se convirtió en profesor de literatura comparada en la Universidad de California en Irvine, también publicó ensayos y tres memorias. Su libro más reciente fue la novela en verso de género indefinido The Perfect Nine (Los nueve perfectos), que tradujo al inglés en 2020. Relataba la fundación del pueblo kikuyu, combinando folclore y alegoría.

Desde las crecientes desigualdades económicas hasta el trauma persistente del racismo, los temas planteados en sus obras siguen siendo relevantes en Kenia y más allá, algo que no pasó desapercibido para su creador. “Soy un activista, quiero ver cambios”, declaró. “Espero que podamos seguir luchando por ese mundo. No podemos rendirnos”.

