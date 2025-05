“La zorra y la pampa”, una oda fílmica del amor de los pueblos al tren que nunca volvió

Trailer de “La zorra y la pampa", de Leandro Rovere y Nacho Sánchez Ordóñez

En 2023, junto con Nacho Sánchez Ordóñez dirigimos La zorra y la pampa, una película documental que se estrenó en la ciudad de Buenos Aires esta semana en el cine Cosmos UBA, en Av. Corrientes 2046.

Nuestra película cuenta la historia de una zorra a vaivén construida especialmente para este film que viaja desde Rosario, la ciudad donde nacimos, hasta Espora, un pueblo de la provincia de Buenos Aires donde se realiza “La fiesta de la zorra”. En este trayecto, un centenar de personas suben a este vehículo ferroviario para construir un retrato audiovisual de la pampa húmeda y decir, entre otras cosas: ¡que vuelva el tren!

Acá en Rosario, como en todo el inmenso “interior” de Argentina, el ferrocarril de pasajeros es desde hace décadas tan solo una huella. La idea de construir una zorra para hacer una película nació de las ganas de viajar en tren y como un homenaje al trabajo que realizan cientos de organizaciones ferroviarias que en distintas geografías del país se reúnen en sus tiempos libres para recuperar vías abandonadas. Con un sabio uso de sus picos, palas, motosierras y zorras a motor ponen de pie el sueño irrenunciable de que vuelva el ferrocarril, corra la época que corra.

“La zorra y la pampa” fue filmada en 16 localidades de las provincias de Santa Fe y Buenos Aires, y se viene exhibiendo en un camino que comenzó con su estreno mundial en Villada, uno de los pueblos protagonistas. Tiene 1500 habitantes y está ubicado al sur de mi provincia. El recibimiento fue emocionante, inolvidable. Al igual que las proyecciones que siguieron en una gira por otras poblaciones donde rodamos: Labordeboy, Melincué, Wheelwright, Pergamino, Chabás, Pérez y luego Rosario, donde en el mítico Cine El Cairo la vieron más de 2000 personas. Los directores y parte del equipo estuvimos en todas las proyecciones y las devoluciones del público son conmovedoras. Distintas generaciones unidas por el cine y por el tren.

En aquella gira de presentación comprobamos que alrededor de la plaza, además de la iglesia y la comuna, hay una sala cultural. Que fue un cine, o un teatro fundado por alguna asociación de migrantes o por los vecinos. Los pueblos se forjaron a partir de la asociatividad y le otorgaron a la cultura un lugar central. Creemos que el cine puede seguir siendo un buen espacio y motivo para encontrarnos.

Por último, les comparto una carta que, en 2019, escribió José Martínez Suárez —maestro, amigo, y por más de una década, presidente del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata— a propósito del proyecto de nuestra película. José nació en un pueblo santafesino, Villa Cañás, donde esperaba en la estación la llegada del tren que traía los rollos de las películas para luego correr al cine a verlas, encontrando ahí su destino. No llegó a ver “La zorra y la pampa”, pero sabía de qué se trataba y sé que le encantaría.

Apreciado Leandro: Acabo de finalizar la lectura del guion de largometraje que me dejara a comienzos de semana titulado “La zorra y la pampa”. Es magnífico.

Vuelve el Neorrealismo con sus alegrías, aciertos, errores, penas y, tal como se mostraba en aquellas películas que nos emocionaban hace 70 años hasta todavía hoy.

Su relato que une Rosario con Espora incluyendo aproximadamente 15 estaciones ferroviarias con una zorra insólita accionada a mano, es inolvidable.

Imagino que en la zorra van Aldo Fabrizzi, Amedeo Nazzari, Gino Cervi, el Gran Vittorio De Sica, Gassman, Massimo Girotti todos ellos cortando flores de campo con el vehículo en marcha para luego entregarlas a velocidad de caminante a las muchachas que conocen los horarios y van ese día a la “estación” (cuatro postes y un techo inclinado) pero eso sí: todas acompañadas por sus madres gordas, culonas y netamente italianas.

Lo estoy viendo. Y todos los espectadores anhelamos un espacio en el vehículo porque es una aventura, un encuentro con la primera novia y el prematuro deseo - no dicho - de que eso se va a convertir algún día en el ferrocarril más veloz del resto del mundo.

Leandro: si no la hace, no vuelva a saludarme porque no responderé a su saludo.

Pocas veces suelo pronosticar suerte porque considero que el futuro es insondable. En este caso voy a cometer un pecado: ¡mucha suerte! Pero hágala pronto que ya pasé los 93.

Y no se le ocurra ponerle mi nombre a ninguna estación.

Con todo afecto y esperanza,

José Martínez Suárez

Gracias José. Desde ya gracias pueblo de Buenos Aires, nos vemos en el cine

*La zorra y la pampa, de Leandro Rovere y Nacho Sánchez Ordóñez. Proyecciones: Hasta el 28 de mayo a las 17,15, Cine Cosmos (Av. Corrientes 2046). Viernes 23 de mayo a las 20, Barrio Cultural Meridiano V, Distrito Cultural. Lunes 2 de junio a las 20, Cine Gaumont (Av. Rivadavia 1635)