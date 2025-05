Nick Harkaway (Crédito: Urszula Soltys / web oficial de Nick Harkaway)

La guerra en Ucrania ha reavivado las “estrategias de la Guerra Fría”, según Nick Harkaway, hijo del célebre autor John le Carré. Harkaway, quien recientemente publicó Karla’s Choice, una secuela del famoso thriller de 1963, observa paralelismos entre la situación geopolítica actual y el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Según informó The Guardian, Harkaway expresó que las conversaciones y la geopolítica subyacente de la Guerra Fría parecen no haber cambiado, sugiriendo que las estrategias de entonces siguen vigentes.

El anuncio de Harkaway coincide con la llegada al West End de una adaptación teatral de The Spy Who Came in from the Cold, una de las obras más icónicas de su padre. Esta novela, que fue adaptada al cine poco después de su publicación con Richard Burton en el papel de Alec Leamas, no había sido llevada al teatro hasta su reciente presentación en el teatro Minerva de Chichester.

En esta imagen proporcionada por el servicio de prensa de la 65ta Brigada Mecanizada de Ucrania, un soldado ucraniano pasa junto a un Hummer blindado equipado con una red antidrones en la región de Zaporiyia, Ucrania, el lunes 5 de mayo de 2025. (Andriy Andriyenko/65ta Brigada Mecanizada de Ucrania via AP)

El dramaturgo David Eldridge, encargado de la adaptación, comentó que la idea surgió en un contexto de tensiones internacionales, como el envenenamiento con novichok en Salisbury, lo que planteó interrogantes sobre la respuesta adecuada de un país ante tales ataques.

Eldridge destacó que uno de los temas centrales de la obra es la línea que los servicios de inteligencia británicos están dispuestos a cruzar. La historia también explora el impacto del espionaje en Leamas, quien al final de la novela se encuentra en un estado de desesperación existencial. Parte de la acción se desarrolla en la Alemania del Este, y la aparición del muro de Berlín en el escenario sirve como un recordatorio dramático de la época. Harkaway señaló que el muro, que dividió Europa durante 40 años, sigue siendo un símbolo poderoso de la división y el conflicto.

En una conversación con Eldridge antes de su fallecimiento en 2020, Le Carré advirtió sobre idealizar a los oficiales de inteligencia, insistiendo en que son personas comunes. Esta visión se refleja en la adaptación teatral, que mantiene la idea de que los espías no son una “raza especial”.

Trabajadores municipales limpian escombros en torno a autos quemados en la zona residencial tras los drones de ataque en Kiev, Ucrania, el domingo 4 de mayo de 2025. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Según publicó The Guardian, el crítico Mark Lawson comentó sobre la “extrema ambigüedad moral” del personaje George Smiley en la producción de Chichester, quien se enfrenta a su contraparte rusa, Karla. Lawson también elogió la actuación de Agnes O’Casey como la bibliotecaria Liz Gold, atrapada en el despiadado mundo del espionaje.

La obra The Spy Who Came in from the Cold se estrenará el 17 de noviembre en Soho Place y estará en cartelera hasta el 21 de febrero. Eldridge subrayó que tanto la novela como la obra plantean constantemente al público la pregunta de si el costo del espionaje realmente vale la pena.